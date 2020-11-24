Британский археолог считает, что нашел дом Иисуса Христа

Это место было обнаружено в 80-е годы 19 века под монастырем Сестер Назарета. Монахини, орден которых владел этим монастырем, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что ими найден дом детства Иисуса. Они основывались на утверждении известного библеиста Виктора Герена, сделанном в 1888 году, но так и не нашли никаких доказательств. С 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего ученые о нем "почти забыли", пока профессор Дарк не начал новый проект в 2006 году.



В 2015 году он опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, полученных с места раскопок, и сделал предположение о том, что это дом Марии и Иосифа. Последующий анализ подтвердил, что дом датируется I веком н. э., что может служить одним из доказательств правильности гипотезы ученого.