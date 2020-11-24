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Британский археолог считает, что нашел дом Иисуса Христа

Британский археолог считает, что нашел дом Иисуса Христа (10 фото)

Автор:
24 ноября 2020 12:47
Сообщество : Наука
Метки: Иосиф   археология   библия   гипотеза   иисус   интересно   исследование   раскопки   
614
10
Археолог из Редингского университета, профессор Кен Дарк уже почти 15 лет ведет исследование на месте раскопок в Назарете, где, по преданию, родился Иисус Христос. Ученый полагает, что найденные еще в 1880-е годы руины с огромной вероятностью могут быть местом, где жили Иосиф, Мария и младенец Иисус. И приводит доказательства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Иосиф   археология   библия   гипотеза   иисус   интересно   исследование   раскопки   
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39  комментариев
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133
Чепай 2 часа назад
Тут странная ситуация. Нет ведь никаких источников (хорошо, иных источников, кроме Библии) о Христе. Да и вообще Библия больше основывается на безоговорочном доверии, чем на фактах.
Так что можно просто назначить дом таковым и даже не париться на эти темы.
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3k
Shtoppi Полминуты назад
Очередной шарлатан пиарит свою книжонку, со своими квазинаучными изысканиями.
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68k
Иван 10 минут назад
Напоминает дом Люка Скайуокера из Эпизода 1 - Скрытая угроза.
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1k
Гарри Слепнер Полчаса назад
А что, в Назарете во времена Иисуса всего один дом был? Или влияет тот факт, что там церковь построена? Какие факты есть, которые хотя бы за уши притянуть можно было?
Интересные моменты: даты рождения Христа в Библии нет. Внешность не описывается. Можно лишь предполагать как он выглядел используя информацию Библии. Есть только дата смерти. В светском источнике того времени упоминается Пилат, казнивший Христа. Именно «казнивший Христа». Долгое время и существование Пилата под вопросом было.
Мне интересно, если бы сам Бог хотел оставить подробную информацию, которую так старательно ищут люди, неужели Он не сообщил бы ее в той же Библии? Может он сам не считает эти вещи важными? Вспомните к случаю, тот факт, что могилу Моисея, своего вождя, данного Богом, евреи не увидели. Втор 34
"И похоронил Господь Моисея в Моаве, в долине против Беф-Фегора, но и по сей день никто не знает, где могила Моисея." Не задумывались, почему именно так Бог поступил?
Однажды беседовал с мужчиной о туринской плащанице. Он меня уверял, что эта вещь очень важна для верующих христиан. Я спросил, жива ли его мама? Сказал, что умерла. Я спросил, что он вспомнил при первом вопросе, саму маму или в чем ее похоронили? « А ты-психолог!» -говорит.
Не надо быть психологом, чтобы понять, что не важно где жил Иисус и когда родился, в чем и где похоронили. Может важнее изо всех сил следовать его учению? Не формально, а от сердца? Может тогда глупые противостояния между верующими и атеистами прекратятся? Если уж Бог никого не заставляет верить в него и даёт каждому право выбора, почему мы-то бодаться начинаем? Верующие, -люди смиренные и им Павел не советовал вступать в распри. Именно в распри а не продуктивные обсуждения. А, поделиться точкой зрения и фактами- хорошее дело с каждой стороны. Мне интересны доводы людей. Но могу ли я не уважать человека лишь потому, что он иначе думает чем я?
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647
Валд 37 минут назад
О, британские учёные в треде.
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32k
Элек Мек 59 минут назад
Не поверю пока не покажет выписку из домовой книги.
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23k
MatveiVainrub Час назад
Так кто всё таки построил дом ??? Иосиф плотник - отец Исуса , либо отец бог - он же Иосиф ??? Либо бог не Иосиф , но плотник он же отец Исуса ??? Либо отец Исуса он же бог он же плотник ??? Либо только бог - отец Исуса ??? Либо только отец Исуса плотник , но не бог ??? Либо это дом который построил Джек - таксука проще !!!!
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68k
Иван MatveiVainrub 7 минут назад
Построил ГОЛУБЬ!

Ссылка youtu.be
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961
Heisenberg Час назад
А я на днях единорога видел,вот вам крест.. Тьфу ты,то есть век воли не видать.
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7k
r.a.t. Час назад
Как у собирательного сказочного героя может быть дом?
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10k
geminisf r.a.t. Полчаса назад
Запросто

Запросто
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7k
r.a.t. geminisf Полчаса назад
Это лондонский дом-музей легендарного сыщика Шерлока Холмса, литературного персонажа, созданного сэром Артуром Конан-Дойлем.
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
Удивительно было бы, если бы не из Британии. Там мастак на мастаке.
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5k
М С Час назад
Очередная попытка из мифологии сделать быль.
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2k
Агасфер М С Час назад
Завтра объявят о находке маски от КОВИДа которую носил сын плотника
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133
Чепай Агасфер 48 минут назад
Для меня есть один сын плотника- Буратино (Пиноккио в оригинале). И масок он не носил!
Бесят буратинофобы. Знаний ноль, а всё туда же.
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2k
Агасфер Чепай 45 минут назад
Он, кстати, тоже не тонул в воде :-)
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2k
Агасфер Час назад
Врёт скотина - Нацерет уже месяц как объявлен красной зоной из-за количество заболеваний вирусом и въезд в него не жителям запрещен
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30k
Опаньки Час назад
британский ученый
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3k
livaneth Час назад
Так всё-таки, чьим сыном был Исус? Господним, или плотника Иосифа?
Иными словами, кто был отец? Иосиф? или Бог?
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2k
Агасфер livaneth Час назад
Не тем людям задан вопрос - Машку спрашивать надо :-)
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14k
Ego sum qui sum livaneth Час назад
там такая запутанная история... лучше ознакомится с первоисточником
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16k
Марина livaneth Час назад
"А папа у него был голубь"©
Или ангел, что принёс ей благую весть про сына бога.
Или любовник, которого видел голубь, который позвал ангела, который принес благую весть.
Запутанно всё.
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18k
Слепой Пью livaneth Час назад
Высоцкий все рассказал в "Песне плотника Иосифа": Прихожу домой с работы, ставлю рашпиль у стены...
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2k
RenamedUser_007 livaneth 2 минуты назад
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10723171171802625299&from=tabbar&parent-reqid=1606217576655832-1431945721248021259300213-production-app-host-vla-web-yp-33&text=папа у него голубьhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=10723171171802625299&from=tabbar&parent-reqid=1606217576655832-1431945721248021259300213-production-app-host-vla-web-yp-33&text=папа у него голубь
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19k
Davy Jones Час назад
Когда тебе 7й десяток лет, а слава все не приходит.
Напроч забыто то, что Иосиф жил в доме, а не пещере.
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9k
Serg2001 Час назад
Тут (как и в деле с группой Дятлова) только машина времени сможет прояснить ситуацию.
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7k
Prostovopros Час назад
И чего только израильтяне не придумают, для привлечения туристов. Впрочем, пусть будет этот дом считаться историческим.
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645
евгений 2 часа назад
Если британский археолог сказал, значит так оно и есть
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"Исследователь полагает, что строителем дома, вероятно, был Иосиф, отец Иисуса. Хорошо известно, что Иосиф был плотником,"

Плотником? Судя по дому, его скорее шахтёр построил...
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−27
nabaal 2 часа назад
хахахах
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