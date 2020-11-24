Британский археолог считает, что нашел дом Иисуса Христа

Археолог из Редингского университета, профессор Кен Дарк уже почти 15 лет ведет исследование на месте раскопок в Назарете, где, по преданию, родился Иисус Христос. Ученый полагает, что найденные еще в 1880-е годы руины с огромной вероятностью могут быть местом, где жили Иосиф, Мария и младенец Иисус. И приводит доказательства.
Жилище с каменными стенами было высечено в известковом холме и имело несколько смежных комнат; сохранился один дверной проем. По бокам от дома расположены две гробницы.
Это место было обнаружено в 80-е годы 19 века под монастырем Сестер Назарета. Монахини, орден которых владел этим монастырем, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что ими найден дом детства Иисуса. Они основывались на утверждении известного библеиста Виктора Герена, сделанном в 1888 году, но так и не нашли никаких доказательств. С 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего ученые о нем "почти забыли", пока профессор Дарк не начал новый проект в 2006 году.
В 2015 году он опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, полученных с места раскопок, и сделал предположение о том, что это дом Марии и Иосифа. Последующий анализ подтвердил, что дом датируется I веком н. э., что может служить одним из доказательств правильности гипотезы ученого.
В 2015 году он опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, полученных с места раскопок, и сделал предположение о том, что это дом Марии и Иосифа. Последующий анализ подтвердил, что дом датируется I веком н. э., что может служить одним из доказательств правильности гипотезы ученого.
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Дом расположен под монастырем Сестер Назарета, который находится через дорогу от церкви Благовещения в Назарете.
Исследователь полагает, что строителем дома, вероятно, был Иосиф, отец Иисуса. Хорошо известно, что Иосиф был плотником, но в Новом Завете он также упоминается как тектон - ремесленник, который мог бы построить дом. Жилище, вероятно, представляло собой дом с жилыми и складскими помещениями рядом с внутренним двором и террасой на крыше. Тот, кто построил этот дом, очень хорошо разбирался в камнеобработке.
После смерти Иисуса и распространения христианства, основанного на его учении, примерно в четвертом веке на холме, примыкающем к дому первого века, была построена пещерная церковь. Она была тщательно украшена мозаикой и имела приспособления, связанные с общественным богослужением, в том числе ширму из белого мрамора. Затем, вероятно, в пятом веке, была построена еще одна большая надземная церковь, над домом первого века и пещерной церковью четвертого века.
Эта вторая церковь также была украшена мозаикой, имела мраморные капители колонн и архитектурный декор. "Поздняя церковь была самой большой в Назарете пятого-седьмого веков (то есть византийском), - говорит профессор. - Кто бы ни занимался этими постройками, он, должно быть, считал это место довольно почитаемым с религиозной точки зрения".
Монастырь Сестер Назарета находится в центре современного Назарета, в непосредственной близости от знаменитой церкви Благовещения, которая существует на протяжении многих веков.
Первоначально церковь Благовещения была построена на том месте, где, по преданию, ангел сказал Марии о том, что она родит Иисуса, и была построена она примерно в то же время, что и церковь пятого века, возведенная на останках дома. Это говорит о том, что церковь V века над "домом Иисуса" считалась "не менее важной".
Первоначально церковь Благовещения была построена на том месте, где, по преданию, ангел сказал Марии о том, что она родит Иисуса, и была построена она примерно в то же время, что и церковь пятого века, возведенная на останках дома. Это говорит о том, что церковь V века над "домом Иисуса" считалась "не менее важной".
Кроме того, дом в точности соответствует описанию, сделанному византийцами еще в глубокой древности - в 670 году нашей эры.
Церковь Благовещения в городе Назарет в Галилее на севере Израиля. Так она выглядит сегодня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так что можно просто назначить дом таковым и даже не париться на эти темы.
Интересные моменты: даты рождения Христа в Библии нет. Внешность не описывается. Можно лишь предполагать как он выглядел используя информацию Библии. Есть только дата смерти. В светском источнике того времени упоминается Пилат, казнивший Христа. Именно «казнивший Христа». Долгое время и существование Пилата под вопросом было.
Мне интересно, если бы сам Бог хотел оставить подробную информацию, которую так старательно ищут люди, неужели Он не сообщил бы ее в той же Библии? Может он сам не считает эти вещи важными? Вспомните к случаю, тот факт, что могилу Моисея, своего вождя, данного Богом, евреи не увидели. Втор 34 "И похоронил Господь Моисея в Моаве, в долине против Беф-Фегора, но и по сей день никто не знает, где могила Моисея." Не задумывались, почему именно так Бог поступил?
Однажды беседовал с мужчиной о туринской плащанице. Он меня уверял, что эта вещь очень важна для верующих христиан. Я спросил, жива ли его мама? Сказал, что умерла. Я спросил, что он вспомнил при первом вопросе, саму маму или в чем ее похоронили? « А ты-психолог!» -говорит.
Не надо быть психологом, чтобы понять, что не важно где жил Иисус и когда родился, в чем и где похоронили. Может важнее изо всех сил следовать его учению? Не формально, а от сердца? Может тогда глупые противостояния между верующими и атеистами прекратятся? Если уж Бог никого не заставляет верить в него и даёт каждому право выбора, почему мы-то бодаться начинаем? Верующие, -люди смиренные и им Павел не советовал вступать в распри. Именно в распри а не продуктивные обсуждения. А, поделиться точкой зрения и фактами- хорошее дело с каждой стороны. Мне интересны доводы людей. Но могу ли я не уважать человека лишь потому, что он иначе думает чем я?
Бесят буратинофобы. Знаний ноль, а всё туда же.
Иными словами, кто был отец? Иосиф? или Бог?
Или ангел, что принёс ей благую весть про сына бога.
Или любовник, которого видел голубь, который позвал ангела, который принес благую весть.
Запутанно всё.
Напроч забыто то, что Иосиф жил в доме, а не пещере.
Плотником? Судя по дому, его скорее шахтёр построил...