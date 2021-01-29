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От героев былых времен.....

От героев былых времен..... (1 фото)

Автор:
29 января 2021 00:23
Метки: Лановой   актер   великий актер   смерть   
360
1

На 88 году жизни скончался Василий Лановой.
Мир его праху..........

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Метки: Лановой   актер   великий актер   смерть   
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11k
KOSTELLO Автор поста 5 часов назад
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Vova1979 5 часов назад
да все мы умрем (некоторые даже сегодня)
а жить мы будем пока нас помнят
человек не умер, пока о нем помнят
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9k
кира 5 часов назад
Очень жаль. Земля пухом.
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4k
Дмитрий 5 часов назад
От героев былых времен.....
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