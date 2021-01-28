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Пьяный мужчина угнал автомобиль умершего человека и попал в ДТП

Пьяный мужчина угнал автомобиль умершего человека и попал в ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 16:32
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   авто   видео   криминал   угон   
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Пьяный водитель из села Верхнепашино попал в ДТП на чужом автомобиле. Сейчас он под арестом, а статей на нём уже как минимум три.

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Метки: 360подмосковье   авто   видео   криминал   угон   
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2  комментария
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3k
кто? кусто! ;-) 3 часа назад
Можно подумать если в таком состоянии угнав автомобиль живого человека, он не совершил бы ДТП... Обязательно чертовщинку надо приплести...
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66
akkula 2 часа назад
Эх, ну почему в данном случае срока не суммируются?
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