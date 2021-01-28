Пьяный мужчина угнал автомобиль умершего человека и попал в ДТП

Пьяный водитель из села Верхнепашино попал в ДТП на чужом автомобиле. Сейчас он под арестом, а статей на нём уже как минимум три.
Во время проверки выяснилось, что мужчина не имеет документов на данный автомобиль, а полгода назад уже привлекался к ответственности за пьяную езду
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Метки: 360подмосковье авто видео криминал угон
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