Российский бизнесмен показал как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился

Что касается "дворцового" фасада, то он понравился не всем. Дипломатичная глава департамента образования Екатерина Сибирцева осторожно заметила, что "золота" многовато.





Вот интересный отрывок из репортажа издания "66.ru":



"Можно хотя бы мужиков убрать (примечание: видимо, она говорит про "золотых" атлантов, подпирающих карнизы)? — скромно спрашивает Екатерина Сибирцева. — И золота бы поменьше.



— Золота поменьше? — чуть грустно переспрашивает Симановский.

— Да зачем меньше? Пусть так остается. Мне нравится, — вступается за бизнесмена мэр.

— Что прям можно вот так? — уточняет Симановский.

— Ну, меня такой фасад не пугает, — отвечает мэр.

— Что, правда не пугает? — с радостью в голосе переспрашивает Симановский.

— Ну, я бы кое-что поправила… — продолжает настаивать глава департамента образования.

— Золото убрать, да? Вообще убрать? — снова спрашивает Симановский.

— Ну, некоторые элементы… — начинает говорить Сибирцева.

— Да они привыкнут, Андрей Моисеевич, не переживай, — успокаивает бизнесмена мэр."