Российский бизнесмен показал как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился

Известный екатеринбургский предприниматель-меценат и любитель "высокого" стиля уже 6 лет занимается реконструкцией средней школы, которая благодаря его стараниям стала знаменитой на весь мир. Наконец дело дошло и до фасада учебного заведения. Судя по всему, дети будут учиться во дворце.
Екатеринбургский бизнесмен, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский презентовал проект фасада школы №106 на Вторчермете.
Симановский уже 6 лет занимается реконструкцией учебного заведения, выпускником которого он является. Британская газета The Times, в распоряжении которой оказались снимки классов, сравнивала школу с Зимним дворцом. И похоже, журналисты не ошибались...
Изначально школа, построенная в 1958 году, выглядела так
Сейчас выглядит так
А будет вот так
Вчера Симановский вместе с мэром города Александром Высокинским и главой департамента образования Екатериной Сибирцевой побывали в знаменитой школе и проинспектировали очередной этап ремонта.
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Этим летом в школе отремонтировали еще несколько кабинетов, зон отдыха и благоустроили территорию.
Перед школой установили новые кованые ворота
Зона отдыха, рекреация
На вопрос о том, кто является дизайнером проекта, Симановский отвечает: "я сам себе дизайнер".
Не обошлось и без арт-объектов. Симановский пока сам не знает, зачем нужны эти золотые трубы, но пообещал мэру придумать легенду для учеников о том, что это "древо знаний", и чтобы получить пятерку нужно об него, например, потереться.
Что касается "дворцового" фасада, то он понравился не всем. Дипломатичная глава департамента образования Екатерина Сибирцева осторожно заметила, что "золота" многовато.
Вот интересный отрывок из репортажа издания "66.ru":
"Можно хотя бы мужиков убрать (примечание: видимо, она говорит про "золотых" атлантов, подпирающих карнизы)? — скромно спрашивает Екатерина Сибирцева. — И золота бы поменьше.
— Золота поменьше? — чуть грустно переспрашивает Симановский.
— Да зачем меньше? Пусть так остается. Мне нравится, — вступается за бизнесмена мэр.
— Что прям можно вот так? — уточняет Симановский.
— Ну, меня такой фасад не пугает, — отвечает мэр.
— Что, правда не пугает? — с радостью в голосе переспрашивает Симановский.
— Ну, я бы кое-что поправила… — продолжает настаивать глава департамента образования.
— Золото убрать, да? Вообще убрать? — снова спрашивает Симановский.
— Ну, некоторые элементы… — начинает говорить Сибирцева.
— Да они привыкнут, Андрей Моисеевич, не переживай, — успокаивает бизнесмена мэр."
Также Симановский презентовал проект физкультурно-оздоровительного комплекса. Он стоит следующим в очереди на постройку.
Реконструкция школы №106 началась в 2014 году, когда Симановского попросили помочь с ремонтом спортзала. Однако бизнесмен не остановился на спортзале, и вскоре в учебном заведении появился "золотой" туалет и обновленные коридоры.
Класс информатики
Кабинет математики и информатики
Химии
Биологии
Физики и астрономии
На каждой двери красуются инициалы мецената
Кто-то называет реставрацию школы "цыганщиной" и "азиатчиной". И наверное, для школьников можно было придумать что-то попроще и пофункциональней. Но Симановский, к счастью или сожалению, по другому не может. Вот так, говорят, выглядит его гипермаркет "Сима-ленд".
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год прошел, ну и что не 20 лет?! сделает, в любом случае школе он помогает и уважение заслуживает, а ты слюной смотри не подавись!
Лучше бы попроще, но функциональней. Компы мощней, проекторы лучше, дисплеи для показа, учебный материал в доступных формах и современной подаче.
Унитазы, надеюсь, не золотые будут?))
Или Вы предпочли чтобы он очередную царьков построил? Вложил деньги в школу. Уже молодец
А абрамовичи только в яхты и клубы вкладывают.