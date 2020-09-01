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Российский бизнесмен показал как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился

Российский бизнесмен показал как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился (41 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнесмен   дворец   дорого богато   екатеринбург   проект   реконструкция   школа   
2338
41
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Известный екатеринбургский предприниматель-меценат и любитель "высокого" стиля уже 6 лет занимается реконструкцией средней школы, которая благодаря его стараниям стала знаменитой на весь мир. Наконец дело дошло и до фасада учебного заведения. Судя по всему, дети будут учиться во дворце.

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Метки: бизнесмен   дворец   дорого богато   екатеринбург   проект   реконструкция   школа   
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
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−41
............ Минуту назад
Sanar ............ Полчаса назад Тебя в гугле забанили? этот клоун так и не довёл дело до конца, год уже прошёл, что же вы как дети на всё в интернете ведётесь

год прошел, ну и что не 20 лет?! сделает, в любом случае школе он помогает и уважение заслуживает, а ты слюной смотри не подавись!
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712
Семен Семенович 3 минуты назад
Некоторые элементы спорные. Очень. Но кабинеты просто огонь!
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7k
Атеист 4 минуты назад
ну хз, может это и красиво, но по мне так пестровато. Не должно отвлекать и мусолить глаза всякая эта новогодняя мишура вокруг.

Лучше бы попроще, но функциональней. Компы мощней, проекторы лучше, дисплеи для показа, учебный материал в доступных формах и современной подаче.
Унитазы, надеюсь, не золотые будут?))
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571
gootmituns 7 минут назад
К детям как обращаться там будут? Ваше высочество, пожалуйте в класс?
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32
Имя Пользователя 8 минут назад
За усердие - 5+. За дизайнерские решения - 2. Всё равно это хорошо. Дети будут учится в чистых помещениях. И ещё не известно, что хуже - казённый паршивый ремонт, сделанный гастербайтерами или это. По крайней мере у детей будет понимание, что "дорого" - не синоним "красиво".
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25k
Игорь 9 минут назад
Если бы меньше пафоса себе ЧСВ поднимающего, то можно было пристойно родную школу поднять и ещё парочку детдомов не хуже сделать.
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1k
Владимир Порохин 12 минут назад
мнения разделились . Но есть вопрос , кто будет поддерживать деньгами все это великолепие ? Просто построить , подарить и спроектировать не достаточно и это самое легкое . Там учатся дети, у них аккуратность не в крови, все будет по чуть чуть ломаться, расшатываться, кто будет это все в дальнейшем содержать? Я что-то сомневаюсь, что из бюджета города буду выделять деньги на содержание этого здания. А особенно стадиона со стриженным фигурными кустами. И да , нужен доп. персонал по-любому на поддержание этого великолепия , а его школьный бюджет походу не предусматривает . Значит будет еще быстрее происходить процесс "амортизации" ...
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24k
labuda.blog 21 минуту назад
Браво! Растрелли отдыхает!
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178
Nane First NameLast 22 минуты назад
Томми уже был или запостить?))
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68
Вадим Полчаса назад
Когда золотые унитазы, в своих домах и квартирах, загромождают антресоли, кладовки и коридоры.
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2k
Manul Полчаса назад
вкуса конечно мало. Но это все равно хорошо для школы. Те кто тут орут негативом, уверен что предпочли бы чтобы ваши дети пошли в такую чистую школу чем в обычную. Далеко не все школы могут похвастаться вообще каким либо ремонтом. Так что еще не плохо.
Или Вы предпочли чтобы он очередную царьков построил? Вложил деньги в школу. Уже молодец
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132
776166 41 минуту назад
Вкус у чувака отсутствует. Всё в эго ушло.
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1k
ALEX 44 минуты назад
Цыгане одобряют.


Цыгане одобряют.
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23k
parallax 46 минут назад
Вкус немного подкачал. Но всё же респект, что занимается меценатством.
А абрамовичи только в яхты и клубы вкладывают.
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2k
Хрюн 47 минут назад
Какая пошлость !!!
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13k
AlexЕЙ 51 минуту назад
Беда.
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282
im240 56 минут назад
колхозник
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27k
Alex Час назад
Цыган-стайл
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178
Nane First NameLast Час назад
На откаты подсел этот "меценат" филантроп. Вон какая рожа довольная. Когда свои бабки отдают - так не лыбятся.
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565
likiloki Час назад
Почему так безвкусно-то? Неужели не нашлось дизайн компании, которая умеет и знает как корректировать отсутствие чувства прекрасного у клиентов?
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