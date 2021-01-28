В подземном переходе Челябинска произошел взрыв

В подземном переходе в Челябинске раздался взрыв. Сообщается, что взорвался баллон с газом. После этого начался пожар. На данный момент в МЧС говорят об одном пострадавшем.
Взрыв произошел в подземном переходе на площади Революции. По некоторым данным, газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ.
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