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В подземном переходе Челябинска произошел взрыв

В подземном переходе Челябинска произошел взрыв (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   взрыв   видео   переход   подземный переход   
256
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В подземном переходе в Челябинске раздался взрыв. Сообщается, что взорвался баллон с газом. После этого начался пожар. На данный момент в МЧС говорят об одном пострадавшем.

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Метки: 360подмосковье   взрыв   видео   переход   подземный переход   
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6  комментариев
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50k
pynh 2 часа назад
В подземном переходе Челябинска произошел взрыв
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−8
С миру по нитке 24 минуты назад
суровый челябинск там даже от газового болона в живых остаются
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714
Al gor 2 часа назад
Ну конечно же газ взорвался.
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад
ну понятно- для силовиков нужен был повод "развязать руки" и усилить "меры безопасности" в период всероссийских митингов, а вот и повод. Ребус очень простой, теряете хватку, господа кэгэбэшники
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3k
VL 2 часа назад
Странно, обычно умники от СМИ, МЧС, МВД пишут о хлопках. Хлопках, Гораций!!! Полдома, к примеру, в труху, но хлопок!
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9k
Karelian VL 2 часа назад
А ещё - жесткая посадка. У буржуев - авиакатастрофа, а у нас - жесткая посадка.
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