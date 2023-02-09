FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10793 поста • 816 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение

Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение

Автор:
09 февраля 2023 11:08
Сообщество : Автомир
Метки: Ерохин   авто блогер   блогер   вождение   друзья в полосочку   интересное   небо в клеточку   пьяный водитель   фото   
2220
2

Автоблогер Гоша Ерохин рискует лишиться свободы из-за пьяной езды. Его уже не первый раз ловят пьяного сотрудники ДПС. Кроме того, летом 2021 года Ерохин устроил погоню.

22-летний блогер и тиктокер Гоша Ерохин может сесть в тюрьму на два года из-за пьяной езды, передает Telegram-канал SHOT. 20 января молодого человека поймали на автомобиле BMW в московском районе Алтуфьево. Парень был пьян. Это уже не первый раз, когда его ловят за рулём в нетрезвом виде.

Согласно по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократное нарушение статьи КоАП о вождении авто в состоянии алкогольного опьянения, блогера может ждать тюрьма.

В 2021 году Ерохина 21 раз привлекали по административным статьям, а в январе 2022 года он даже отсидел 11 суток из-за публикации видео с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Ерохин в 2021 году устраивал гонки с сотрудниками ДПС, которые хотели проверить его тонировку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ерохин   авто блогер   блогер   вождение   друзья в полосочку   интересное   небо в клеточку   пьяный водитель   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
ss 2 часа назад
Что значит "могут"?!!... ОБЯЗАНЫ посадить !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Alex 10 минут назад
Да насрать. Посадят, растреляют... Мир НИЧЕГО не потеряет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 12 минут назад
И зачем писать о пьяном выродке ? Или пьяная скотина герой и пример для окружающего быдла ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
dUb 19 минут назад
Заметил,что ваххабитская бородка действует на интеллект даже русских парней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Роберт Шекли Полчаса назад
Правильно не "может сесть на 2 года", а "выйдет из тюрьмы через 2 года"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Куруш 39 минут назад
Нужен закон при котором видеохостинги обязывали бы блокировать контент блогеров, привлекавшихся к административной или уголовной ответственности по определенным статьям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Александр 45 минут назад
Развели чертей, а теперь сладить с ними не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
dchizh 48 минут назад
в себя поверил автоблохер херов, вообще поражают своим хамством и безнаказанность всякое мололетнее быдло, сейчас начнутся сопли, извинения, обещания, что все понял и осознал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Aleksandr 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 55 минут назад
чмо с подворотами и модной бородкой, простого человека за такие приключения уже казнили бы наверное.... что там с родителями этого ....са, те блогера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Максим Т. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Час назад
Гоша Ерохин... Даня Милохин... Родственники походу...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 2 часа назад
"Гоша Ерохин может сесть в тюрьму на два года из-за пьяной езды".

Нужно заменить слово "может", на слово "должен". А то он нарушает и нарушает, а его всё никак привлечь не могут. Вот прям неуловимый Джо какой-то. Наверное, ждут, когда он чью-то жизнь заберет по пьяне. Как с Ефремовым произошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 2 часа назад
Странно что до сих пор не сидит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325317



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»
«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»
Набирающие популярность в сообществах
Слава, смерть и награды: как сложились судьбы актеров комедии «Один дома»
Слава, смерть и награды: как сложились судьбы актеров комедии «Один дома»
Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку
Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#история#в мире#дети#нападение#актеры#Еда#кино
#Юмор#Прикол#автомобили#забавно#Прошлое#дикие животные#познавательно#девушки#знаменитости#позитив
#животные#интересное#автомир#природа#Ynews#люди#полиция#дикая природа#картинки#преступление
Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Итальянский мафиози скрылся в Доминикане и вёл свой канал на YouTube с рецептами Итальянский мафиози скрылся в Доминикане и вёл свой канал на YouTube с рецептами Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки

На что жалуетесь?

Вернуться