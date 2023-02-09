Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение

22-летний блогер и тиктокер Гоша Ерохин может сесть в тюрьму на два года из-за пьяной езды, передает Telegram-канал SHOT. 20 января молодого человека поймали на автомобиле BMW в московском районе Алтуфьево. Парень был пьян. Это уже не первый раз, когда его ловят за рулём в нетрезвом виде.

Согласно по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократное нарушение статьи КоАП о вождении авто в состоянии алкогольного опьянения, блогера может ждать тюрьма.