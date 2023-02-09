Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение

Автоблогер Гоша Ерохин рискует лишиться свободы из-за пьяной езды. Его уже не первый раз ловят пьяного сотрудники ДПС. Кроме того, летом 2021 года Ерохин устроил погоню.
22-летний блогер и тиктокер Гоша Ерохин может сесть в тюрьму на два года из-за пьяной езды, передает Telegram-канал SHOT. 20 января молодого человека поймали на автомобиле BMW в московском районе Алтуфьево. Парень был пьян. Это уже не первый раз, когда его ловят за рулём в нетрезвом виде.
Согласно по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократное нарушение статьи КоАП о вождении авто в состоянии алкогольного опьянения, блогера может ждать тюрьма.
В 2021 году Ерохина 21 раз привлекали по административным статьям, а в январе 2022 года он даже отсидел 11 суток из-за публикации видео с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Ерохин в 2021 году устраивал гонки с сотрудниками ДПС, которые хотели проверить его тонировку.
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Нужно заменить слово "может", на слово "должен". А то он нарушает и нарушает, а его всё никак привлечь не могут. Вот прям неуловимый Джо какой-то. Наверное, ждут, когда он чью-то жизнь заберет по пьяне. Как с Ефремовым произошло.