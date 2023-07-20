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«Приношу свои извинения»: 16-летнего подростка, который ударом ноги отправил в нокаут москвича, задержали и доставили в суд

«Приношу свои извинения»: 16-летнего подростка, который ударом ноги отправил в нокаут москвича, задержали и доставили в суд

Автор:
20 июля 2023 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Москвич   аскарали   задержание   нападение   парк имени горького   подросток   столица   суд   
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Он прячет лицо от камер и не отвечает на вопросы журналистов.

В июне 16-летний Аскарали гулял с друзьями по столичному Парку Горького. И они решили пристать к случайному парню - тот сидел на лавочке. Пока остальные его отвлекали, Аскарали подкрался сзади и нанёс мощный удар ногой по голове парня, тот потерял сознание.

Вот тут начинаются странности: по одной версии, москвич сам обратился в полицию. По другой - видео с нападением лишь недавно попало в сеть, его заметили силовики и стали искать хулиганов. Как бы то ни было, основного зачинщика и нокаутёра задержали. Облегчило дело то, что подростки всё сняли на камеру и теперь даже не надо было искать улики.

Аскарали задержали - ему светит до 7 лет по статье «Хулиганство».

Пока сидит в СИЗО - до 18 сентября. Сначала он прятал лицо от камер, но потом всё-таки сделал заявление:

Приношу свои извинения перед обществом. Также приносил извинения перед пострадавшим. Он не имеет никакого возражения против меня.

Что будет с подельниками Аскарали - пока неизвестно. Они могут пройти и как свидетели, и как соучастники.

Защита Аскарали продвигает идею, что он защищал свою знакомую - якобы тот парень пытался с ней познакомиться и подросток отправил его в нокаут «с ноги». Эту же версию сообщает и родственник Аскарали, он заявил, что юноша - дзюдоист, просто «защищал девушку» и он «гордится им».

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Метки: Видео   Москва   Москвич   аскарали   задержание   нападение   парк имени горького   подросток   столица   суд   
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98  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
А почему не показывают остальные художества этого прекрасного молодого человека? Ногами он машет на камеру не первый раз, просто первый раз грозит ответственность за это.
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2k
Хачик 55 секунд назад
"Он защищил дэвушку!" Пострадавший что, овце кукурузу дал погрызть?
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6k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Втюрьму гада, и ни каких условок!
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6k
Leo Sun 6 минут назад
...ска, как же трусливы такие ущербности! Как стадом, так смелые, а как за жопу взяли, так сразу блеять начинают. Блин, да если бы он после ареста был таким же "смелым", как в видео, и то отношение к себе другое бы вызывал - на порядок выше. А так... просто биомусор.
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24k
Тигран Саркисян 7 минут назад
Вот же ушлёпок , ага простите извините [мат].дераст куев , как эти еле говорящие по русски получают гражданство?
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12k
Артем 12 минут назад
Лишать гражданства и вида на него ему и всем его родственникам и волчий билет до родного аула, ослов под хвост пыжить! Пока не будет жесткости в этом вопросе, чурабеки будут [мат]!
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Я рос когда гостей с южных регионов не было так много. И что-то было по другому? Нет. Не было. Мой отец вообще 51 года. Что-то было иначе? Нет. Не было.
Его однажды отмудохали пацаны после высказанного замечания, на счёт щелкания семечек в автобусе. Отмудохали до больницы. Шпану не остановил факт, что отец ехал с трехлетней дочерью (до моего рождения было ещё несколько лет) и женой. Они вышли на остановке с моими и отмудохали батю на глазах жены и ребенка. Это был 1977 год. Сам я уже в девяностые и нулевые попадал в прэередрчгии РЕГУЛЯРНО! Иногда по несколько раз в год. Были там гости с юга? Ровно ноль раз! Но были - без шуток - тупо факт - люди с медалями ща чеченескую резню.

Твари - это твари. Национальности не имеют. Строй - социалистичкий или капиталистический - значения не имеет.

Что показательно, как за моего отца в 1977, как за меня многократно на рубеже веков, так и за это парня спустя четверть века НИКТО НЕ ВСТУПИЛСЯ.
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1k
Алексей 18 минут назад
Всю семейку проверить. Это же надо постараться чтобы такого отморозка вырастить.

А про девушку вообще смешная отмазка. Ни в жизнь не поверю, что кто-то позарится на его правую руку.
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1k
Homem 22 минуты назад
У подростка судя по всему нет национальности?
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449
Knives22 23 минуты назад
А можно узнать на каком рынке дядя чемпиона работает? Может там тоже позащищать девушек нужно?
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274
Алексей Бляйбтрой 23 минуты назад
на историческую родину вместе с родителями
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243
Виталий Понаморев Полчаса назад
Когда этих извиняющихся на камеру будет государство наказывать сроком, а не пальцем журить , аяяй больше так не делай. Достало каждый день читать за этих осламбеков.
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49k
turyst Полчаса назад
В Дзюдо, ногами так на машут.
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4k
Могвай Полчаса назад
На нары макаку, пущай посидит, подумает, поснимает смешные тиктоки для сокамерников.
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2k
ЛунныйКотэ Полчаса назад
Чемпион по удару из подтишка?
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Этого дядю надо рядом посадить.
Племянник поступил по-чемпионски, конечно...
У них, видимо, все чемпионаты так и проводятся.
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2k
Руслан Полчаса назад
И снова выскажу мнение, что если государство не встанет на сторону НАШИХ людей вот прямо сейчас и будет спускать на тормозах такие вот преступления понаехавших (а «новые россияне» естественно понаехавшие) хорошо это не кончится. Пока страна борется с внешней угрозой, в тылу такие вот отбросы раскачивают обстановку и представляют угрозу гораздо бОльшую, чем либерота и прочие западные агенты влияния.
Власть не имеет права быть настолько близорукой, чтобы не видеть этой угрозы у себя под носом.
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4k
vfrcbvec 36 минут назад
КАКОЕ ЗНАКОМСТВО? Какая защита какой мифической дэушки? бжлять!!! Глаза заплыли??? Удар ногой в голову сидящего на скамейке человека? со спины? Втроем по предварительному сговору одни отвлекают а я нанесу удар! какие науй извинения?
Че там уголовный кодекс поменяли? После этого видео не то-что обсуждать, тут и вину доказывать не надо, только приговор и только по максималке! (троим) ПРодителей и родственников лишить гражданства и выдворить. Только так до баранов дойдет что такое хорошо и что такое плохо чему вроде с пеленок учить должны.
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127
Александр Зубарев 36 минут назад
где скинхеды....
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542
Василий 36 минут назад
господи как им самим не противно быть такими уёпками, днище
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243
Виталий Понаморев Василий 21 минуту назад
А чего ему должно быть стыдно, у них в ауле ему бы за это глаз на ж.. пятку натянули, а тут простите и все норм а если чо не так диаспора поможет
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2k
Bobbus 39 минут назад
В мире черного быдла и не такое случается.
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