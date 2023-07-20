«Приношу свои извинения»: 16-летнего подростка, который ударом ноги отправил в нокаут москвича, задержали и доставили в суд

Он прячет лицо от камер и не отвечает на вопросы журналистов.
В июне 16-летний Аскарали гулял с друзьями по столичному Парку Горького. И они решили пристать к случайному парню - тот сидел на лавочке. Пока остальные его отвлекали, Аскарали подкрался сзади и нанёс мощный удар ногой по голове парня, тот потерял сознание.
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Вот тут начинаются странности: по одной версии, москвич сам обратился в полицию. По другой - видео с нападением лишь недавно попало в сеть, его заметили силовики и стали искать хулиганов. Как бы то ни было, основного зачинщика и нокаутёра задержали. Облегчило дело то, что подростки всё сняли на камеру и теперь даже не надо было искать улики.
Аскарали задержали - ему светит до 7 лет по статье «Хулиганство».
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Пока сидит в СИЗО - до 18 сентября. Сначала он прятал лицо от камер, но потом всё-таки сделал заявление:
Приношу свои извинения перед обществом. Также приносил извинения перед пострадавшим. Он не имеет никакого возражения против меня.
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Что будет с подельниками Аскарали - пока неизвестно. Они могут пройти и как свидетели, и как соучастники.
Защита Аскарали продвигает идею, что он защищал свою знакомую - якобы тот парень пытался с ней познакомиться и подросток отправил его в нокаут «с ноги». Эту же версию сообщает и родственник Аскарали, он заявил, что юноша - дзюдоист, просто «защищал девушку» и он «гордится им».
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Его однажды отмудохали пацаны после высказанного замечания, на счёт щелкания семечек в автобусе. Отмудохали до больницы. Шпану не остановил факт, что отец ехал с трехлетней дочерью (до моего рождения было ещё несколько лет) и женой. Они вышли на остановке с моими и отмудохали батю на глазах жены и ребенка. Это был 1977 год. Сам я уже в девяностые и нулевые попадал в прэередрчгии РЕГУЛЯРНО! Иногда по несколько раз в год. Были там гости с юга? Ровно ноль раз! Но были - без шуток - тупо факт - люди с медалями ща чеченескую резню.
Твари - это твари. Национальности не имеют. Строй - социалистичкий или капиталистический - значения не имеет.
Что показательно, как за моего отца в 1977, как за меня многократно на рубеже веков, так и за это парня спустя четверть века НИКТО НЕ ВСТУПИЛСЯ.
А про девушку вообще смешная отмазка. Ни в жизнь не поверю, что кто-то позарится на его правую руку.
Племянник поступил по-чемпионски, конечно...
У них, видимо, все чемпионаты так и проводятся.