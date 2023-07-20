«Приношу свои извинения»: 16-летнего подростка, который ударом ноги отправил в нокаут москвича, задержали и доставили в суд

Вот тут начинаются странности: по одной версии, москвич сам обратился в полицию. По другой - видео с нападением лишь недавно попало в сеть, его заметили силовики и стали искать хулиганов. Как бы то ни было, основного зачинщика и нокаутёра задержали. Облегчило дело то, что подростки всё сняли на камеру и теперь даже не надо было искать улики.

Аскарали задержали - ему светит до 7 лет по статье «Хулиганство».