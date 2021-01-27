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Шаржи на известных артистов

Шаржи на известных артистов (11 фото)

Автор:
27 января 2021 23:56
Метки: ШАРЖИ   актеры   интересно   
1465
11

Шаржи Константина Куксо на известных артистов публиковались в "Советском экране", "Крокодиле" и других журналах. В основном они были чёрно-белые. Но для отдельной книги "Незнакомые знакомцы" (1990) все шаржи были выполнены в цвете. Некоторые из них представлены в этой галерее.

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Метки: ШАРЖИ   актеры   интересно   
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5  комментариев
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1k
Гарри Слепнер 4 часа назад
Смоктуновский понравился. И Евстигнеев. Вообще, шарж-тонкое искусство. Художник умеет высмотреть в человеке саму его суть и показать ее с юмором. Это сродни эпиграммам Гафта. Только там словесный портрет. Причём, шаржи никого не обижают.
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696
Весельчак У 5 часов назад
что афтар, без политоты не смог пост запилить?
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3k
Gen Dem Весельчак У 2 часа назад
Ну он подсознательно вину чувствует тоже,но признаться стыдно,вот и подгорает на того это смог.Чувство собственного ничтожества.
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13k
куджо 8 часов назад
Ловко как, я вот на Глузского смотрю.. Это ж надо так
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12k
Corvus Corax 10 часов назад
Вау! Картинки Никитича выложили! ))) Знаком с ним...
К.Н.Куксо
(с) мой. 05.06.2016.

Вау! Картинки Никитича выложили! ))) Знаком с ним... К.Н.Куксо (с) мой. 05.06.2016.
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