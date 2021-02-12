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Двенадцатая пошла! Актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Двенадцатая пошла! Актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии (16 фото)

Автор:
12 февраля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эсме Бьянко   бытовое насилие   звезды   знаменитости   личная жизнь   мэрилин мэнсон   признание   шоу бизнес   
763
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38-летняя британская актриса Эсме Бьянко стала 12-й женщиной, обвинившей Мэнсона в физическом и сексуальном насилии. Она прожила со скандальным певцом два месяца и, по ее словам, все это время чувствовала себя как в тюрьме: Мэнсон контролировал каждый ее шаг и жестоко наказывал за ослушание.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эсме Бьянко   бытовое насилие   звезды   знаменитости   личная жизнь   мэрилин мэнсон   признание   шоу бизнес   
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8  комментариев
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488
Оксид Бетона 2 часа назад
Дорога ложка к обеду. Насилие было в 2011, а силы признаться она нашла только в 2018. Ну вот что за херня?
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5k
Majul 49 секунд назад
Дешевый пиар это называется, кто такая эта Бьянко? Так, второсортная актрисулька. Да уже и не молодая. Никто снимат ее не хочет.
Вот и на общем идиотизме и решила сыграть.
Позорище.
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5k
Robin 5 минут назад
"Многие бывшие подруги Мэнсона также выдвинули против него обвинения. Так, стилистка-трансгендер Лав Бейли заявила, что Мэнсон приставлял ружье к ее голове."

О ещё и трансгендеров того...
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2k
Владимир 11 минут назад
подобное тянется к подобному...
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60k
Доктор Джонс 57 минут назад
Ты погляди, какой знатный е.б.а.к.а...
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601
Лучший Друг Час назад
Ну по моему, если девушка выбирает человека, от которого за версту несёт ненормальностью, это само по себе диагноз
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"Мечты сладки как сны,
Грезы опасны и грешны.
Я обошел этот безумный мир,
Каждый ищет что то и хочет.
Кто то ждёт унижения.
Кто то сам хочет унижать.
Кто то ждёт искушения.
Кто то сам хочет искушать.

Я буду пользоваться тобою,
Тобою буду обладать.
Я буду пользоваться тобою,
Тобою буду обладать."
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
А почему бы всем обвиняемым мужикам не подать встречные иски к бабам об изнасиловании.
При прочих равных, так сказать.
Доказательств, что там, что там, не особо.
Вот пусть суды и попотеют
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