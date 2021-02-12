Двенадцатая пошла! Актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Единственный, кто защищает Мэнсона перед лицом многочисленных обвинительниц - его бывшая жена Дита фон Тиз. По ее словам, претензии девушек "никак не соответствуют" тому, что она сама знает о нем. "Если бы это было правдой, я не смогла бы жить с ним так долго, а сразу сбежала бы", - говорит она. По словам Диты фон Тиз, причиной их развода стали измены Мэнсона и злоупотребление наркотиками, но ни с какими формами насилия с его стороны она не сталкивалась.