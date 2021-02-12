Двенадцатая пошла! Актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

38-летняя британская актриса Эсме Бьянко стала 12-й женщиной, обвинившей Мэнсона в физическом и сексуальном насилии. Она прожила со скандальным певцом два месяца и, по ее словам, все это время чувствовала себя как в тюрьме: Мэнсон контролировал каждый ее шаг и жестоко наказывал за ослушание.
38-летняя британская актриса Эсме Бьянко, известная по "Игре престолов", обвинила своего бывшего гражданского мужа, скандально известного певца Мэрилина Мэнсона, в домашнем насилии. Их роман начался в 2009 году , а в 2011-м Мэнсон предложил Эсме переехать к нему. Однако она продержалась лишь два месяца. По ее словам, Мэнсон наносил ей порезы ножом, гонялся за ней с топором и контролировал каждый ее шаг, в результате чего в его доме она чувствовала себя "заключенной".
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Бьянко стала уже двенадцатой женщиной, обвинившей Мэнсона в физическом и сексуальном насилии.
По словам Эсме, подростком она боготворила Мэнсона и вешала у себя в комнате его портреты. В 2005 их познакомила Дита фон Тиз, тогдашняя невеста Мэнсона, - они были подругами, поскольку в тот момент Эсме тоже была танцовщицей бурлеска. Эсме много раз бывала у пары в гостях, а когда в 2007-м Дита и Мэнсон рашзошлись, она продолжила знакомство с певцом.
По словам Бьянко, ее отношения с Мэнсоном оставались платоническими до 2009 года, когда певец пригласил ее сняться в своем клипе на песню I Want to Kill You Like They Do In The Movies. Там она впервые провела с ним три дня, в течение которых, по ее словам, она "постоянно была в одном нижнем белье".
По словам Бьянко, еще в те дни Мэнсон стал скандалить и поднимать на нее руку, однако она оправдывала его, говоря себе: "Это ведь Мэнсон, он любит театральность!" К слову, снятый ими в те дни клип так и не был предъявлен публике.
Их роман продолжался с 2009 по 2011 год. В 2011-м Мэнсон предложил Эсме переехать к нему в Лос-Анджелес, и Бьянко, только что закончившая сниматься в первом сезоне "Игры престолов", тут же согласилась. Но очень скоро она пожалела о своем решении: Мэнсон постоянно пил, контролировал каждый ее шаг. Несколько раз он резал ее ножом, при том актриса даже не сопротивлялась. "Меня охватило чувство страха и безнадежности", - признается она.
Переломный момент для Бьянко наступил в мае 2011 года, когда пьяный Мэнсон гонялся за ней по квартире с топором. Этот инцидент подтвердил личный помощник певца. После этого Эсме тайно нашла квартиру и сбежала туда, пока Мэнсон спал.
Впервые Бьянко сумела заговорить о пережитом в 2018 году, когда выступала перед законодательным собранием Калифорнии, призывая изменить законы о домашнем насилии. По ее признарию, ее подолкнул к этому пример Эван Рейчел Вуд, которая в 2018 году нашла в себе силы выступить по этому же вопросу перед Конгрессом, рассказав о своем опыте насилия со стороны Мэрилина Мэнсона.
В общей сложности, уже 12 женщин обвиняют Мэнсона в насилии. Сам певец называет обвинения "ужасным искажением реальности".
"Любые мои интимные отношения всегда случались по обоюдному согласию с партнерами, котрые хотели того же, чего и я, - говорит он. - Вне зависимости от того, как и почему эти люди предпочитают давать фактам неверную оценку, мои слова - правда". Тем не менее, Мэнсону верят немногие: с ним отказываются иметь дело многие представители индустрии, и даже его менеджер Тони Чиулла, с которым они работали много лет, бросил певца после обвинений в насилии.
Одна из главных обвинительниц Мэнсона - Эван Рейчел Вуд, с которой Мэнсон недолго был помолвлен в 2010 году, но потом пара разошлась. По словам Вуд, Мэнсон "промывал ей мозги и манипулировал ею", и она жила в постоянном страхе "ругани, насилия, шантажа".
Свою миссию Вуд видит в том, чтобы "раскрыть сущность этого опасного человека" и "уберечь другие молодые жизни".
Многие бывшие подруги Мэнсона также выдвинули против него обвинения. Так, стилистка-трансгендер Лав Бейли заявила, что Мэнсон приставлял ружье к ее голове.
В насилии Мэнсона также обвиняет его бывшие подруги Скарлетт Капелла (на фото), Тори Линн, Британи Ли, модели Сара МакНилли и Эшли Линдси Морган. Актриса и писательница Луиза Ки Белл обвиняет его не только в физическом насилии, но и в финансовых махинациях, а актриса Шарлин И утверждает, что Мэнсон грязно приставал к ней и к другим женщинам на съемочной площадке сериала "Дом", а когда она попыталась пожаловаться в полицию, ей стали поступать угрозы убийством.
Единственный, кто защищает Мэнсона перед лицом многочисленных обвинительниц - его бывшая жена Дита фон Тиз. По ее словам, претензии девушек "никак не соответствуют" тому, что она сама знает о нем. "Если бы это было правдой, я не смогла бы жить с ним так долго, а сразу сбежала бы", - говорит она. По словам Диты фон Тиз, причиной их развода стали измены Мэнсона и злоупотребление наркотиками, но ни с какими формами насилия с его стороны она не сталкивалась.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Эсме Бьянко бытовое насилие звезды знаменитости личная жизнь мэрилин мэнсон признание шоу бизнес
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Вот и на общем идиотизме и решила сыграть.
Позорище.
О ещё и трансгендеров того...
Грезы опасны и грешны.
Я обошел этот безумный мир,
Каждый ищет что то и хочет.
Кто то ждёт унижения.
Кто то сам хочет унижать.
Кто то ждёт искушения.
Кто то сам хочет искушать.
Я буду пользоваться тобою,
Тобою буду обладать.
Я буду пользоваться тобою,
Тобою буду обладать."
При прочих равных, так сказать.
Доказательств, что там, что там, не особо.
Вот пусть суды и попотеют