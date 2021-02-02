Тестовые задания от работодателей

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Меня зовут Екатерина, по профессии я графический дизайнер и 3D визуализатор.Сейчас на рынке удаденной работы и вакансий (в офис) дизайнеров , копирайтеров, программистов и пр. у заказчиков/работодателей появилась тенденция присылать на отклик на вакансию или разовый проект объемные тестовые задания, на выполнение которых требуется очень много времени (от нескольких часов до 2-3 рабочих дней). Сама сталкивалась с такими ситуациями много раз. При выполнении теста работодатель просто исчезает или отказывает. Сейчас наступила ситуация, когда таких заказчиков — 10 из 10 (на данный период - январь 2021 года), то есть возможности заработать денег или устроиться на работу в офис практически нет.При этом у меня немаленькое портфолио, работы разные. На предложение посмотреть работы и отзывы на фрилансе все равно предлагают выполнить тест бесплатно (читай — хотят бесплатно получить работу). Порой это задание состоит из нескольких частей, экономического смысла их делать я не вижу — это бессмысленная трата времени и сил. При оценке ТЗ (технического задания) становится очевидно, что работодатель хочет "вывезти" текущий проект совершенно бесплатно. Есть подозрение, что вакансии открывают именно с этой целью, а не найти постоянного дизайнера в команду.Как вариант замены тестового задания можно рандомно спросить о работах в портфолио, как он делал, этапы, пожелания заказчика, технические особенности, показать исходник проекта через Skype, Zoom). Человек, который это не делал, начнет путаться и станет все очевидно.Лично я завершаю разговор при фразе "просьба выполнить тестовое задание". На просьбу сделать его оплачиваемым, отвечают отказом.И еще о тестовых заданиях.Я недавно училась в школе интерьерной визуализации. Там для успешных выпускников предлагалась следующая "игра". Студии интерьера присылают школе запрос на визуализаторов, присылают школе тестовое задание, оплачивают его школе (ну явно школа — выгодоприобретатель, бесплатно они работать не будут).Менеджеры школы создали во ВК чат для выпускников. Туда направляются эти тестовые задания от студий. Выпускники их всей толпой делают, студия выбирает 1-2 визуализаторов и на этом все. От студии заказов нет вообще, максимум, что — это придет 1-2 небольших проекта (на 3-4 тысячи руб.). И на этом все. За полгода из тех, кто победил в отборах, по заказу получили 2 человека. И то это были разовые проекты, а не постоянное сотрудничество, конкурс был на вакансию (как было заявлено), а не на разовый проект.С каждым разом ТЗ (технические задания к тестовому ) всё туманнее и туманнее, люди пытаются понять эти формулировки, сидят ночами (многие же основную работу не бросают, мучаются), покупают платные стоковые модели за свой счет (!). В общем, картинка складывается не радостная.Недавно было несколько инцидентов, когда студии дизайна кидали этих выбранных визуализаторов на деньги (не оплачивали их труд совсем).Коллеги-фрилансеры!Отказывайтесь делать тестовые задания! Давайте все вместе будем отказываться выполнять бесплатную работу! Давайте уважать себя! Если мы все дружно прекращаем делать тестовые задания, работодателям станет просто невыгодно и эта волна со временем спадет. Не ведитесь на «сделайте тестовое задание, если нам понравится, мы оплатим работу» — это тупо развод, они не заплатят, проверено!. Давайте соглашаться только на платные тесты! Любая работа должна быть оплачена! Даже если это тест!Накипело. Кому не безразлична эта тема, просьба поддержать лайком.Всем удачных проектов и щедрых клиентов! И поменьше тестовых заданий на карьерном пути:)