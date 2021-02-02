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Тестовые задания от работодателей

Тестовые задания от работодателей (1 фото)

Автор:
02 февраля 2021 12:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
1581
1
Тестовые задания от работодателей

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Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
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2k
Voland 3 часа назад
Автор, а что мешает вам использовать те же водяные знаки, например? И результат виден, и использовать не получится. Опять же можно отсылать не готовую работу, а скрин с работой. Вообще методов защиты довольно много. И заказчик/работодатель имеет возможность оценить ваш уровень и использовать вас бесплатно не получится.
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18k
Nik Полчаса назад
Есть такая вещь как "Договор о намерениях" - очень хорошая штука при таких ситуациях. В нем прописывается о том, что Вы выполняете работу и если она устраивает заказчика, он берет Вас к себе в компанию, если нет, то оплачивает выполненную работу согласно той цены, что прописана в договоре.
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4k
Elf_80_Lvl 48 минут назад
Если вас просят сделать тестовую работу, не надо стеснятся сразу попросить сделать тестовую оплату для обозначении серьезности намерений.
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4k
Ya Час назад
С авторшей могу согласиться только в одном, что есть те кто кидает. Это "бизнес" сопливых, и кидальщики были всегда. А что бы не кидали, есть мозги. Для начала можно посмотреть есть ли у фирмы работодателя юридический адрес, телефоны, работы людей прошедших через фирму и т.д. У умных людей которые работают дистанционно много способов что бы их не кинули. А в данной ситуации автора могу назвать только нехорошими словами. Когда предлагают объединиться и "дружить" против кого то или против какой то идеи-это мягко говоря нехороший человек. Так рождаются "рЭволюционеры", не удивлюсь что скоро вместо дизайна автор возглавит профсоюз недовольных.
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16k
Anna Час назад
на завод иди работать
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4k
Elf_80_Lvl 2 часа назад
Типичное кидалово как и "стажировка".
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67
Активная Жизнь 3 часа назад
В качестве хобби изучаю работу с 3D графикой, различными спецэффектами и видеомонтажом, в различных Адобовских программах и Cinema 4D, действительно на некоторые проекты уходит уйма времени. К счастью для меня это хобби и вопросов о финансовых аспектах не возникает. Однако зачем потенциальному работодателю скидывать готовый проект? Если это промо видео, можно же отрендерить скажем с водяным знаком.

А так, пусть портфолио смотрят... Не хотят смотреть портфолио - значит пусть ищут других исполнителей на свой проект.

Да и на мой взгляд - добросовестный, крупный заказчик всегда пригласит к себе в офис для обсуждения вопросов. У многих солидных компаний даже студии свои есть со всем необходимым оборудованием.
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−4
Володя 3 часа назад
ой блин... меня используют бла-бла-бла
я работала 2 дня, а мне не заплатили :)

просто посмотреть на профиль работодателя и если он только что зарегистрирован и предлагает объемное тестовое задание
ну сразу к черту такого, это разве не очевидно?

ну и отправлять работу целиком то же не обязательно, можно там например испортить часть изображения, а полное после оплаты отправить

и если действительно есть качественные работы в портфолио, просто разместите их, если действительно стоящие работы то заказчики сами будут писать тебе
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5k
hhwost 3 часа назад
ну, вообще-то, найти хорошую работу НЕ через знакомых или родственников - шанс 0,1-1%. остальное потовыжималка или просто кидалово. это даже в хорошие времена, а сейчас ...
и, да - повара, врачи и водители автобусов нужны всегда. а исскуствоведы, дизайнеры и правозащитники - нет. да и (прости, автор) не жалко.
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32k
Игорь hhwost 45 минут назад
По своему опыту поиска работы, я понял, что если тебя через 5-7минут собеседования с отделом кадров не сводят или не соединяют по телефону с непосредственным руководителем, то фирме сейчас работники не нужны. А вот отделу кадров надо показать свою работу.
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17k
kamanch 3 часа назад
>> Коллеги-фрилансеры!
Вы хотели сказать "господа безработные" ?
Есть такая хорошая поговорка: пчелы слетаются на цветок.. мухи летят на другое.
Так вот, господа фрилансеры, если на вас слетаются одни мухи, то проблема, скорее всего в вас )))

Вы хотите спать до обеда, а работать ночью, потому что вам так удобно и с вами просто не возможно выйти на контакт тогда, когда это нужно, либо внести изменения, либо доработать по замечаниям...
Выдумали себе слово "фрилансер", в действительно означающий - х.у.е.в.ы.й работник, которые н.и.х.е.р.а не может работать в команде, который абсолютно безответсвенный, которому плевать на проект, а главное для него: мене так удобно.

Вы сами свой рынок убили. К вам относятся ровно так, как вы того заслуживаете, как вы себя показали в работе.

Вы, фактически, бомжи на рынке труда, которых нанимают для сбора стеклотары на улице.
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3k
Денис Колосов kamanch 3 часа назад
ну я не был бы так категоричен.. Часто бывшие работодатели или заказчики подкидывают нормальную работу. Но по инету устроиться в русскоязычном сегменте, там только помойки, а не предложения работы.. Быть фрилансером и искать в интернете заказы, путь в нищету.. У меня был период времени, когда бывшие заказчики и работодатели, подкидывали проекты, суммы на десятки тысяч $.. Но проекты кончились, попытки чтото нормальное найти в инете провалились.. консультировал интегратора в каком то банке, все обещали, обещали,а по факту делал бесплатно.. Я в итоге нормальную работу нашел и забил на фриланс
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1k
просто программист kamanch 3 часа назад
Люто плюсую!! Периодически приходилось искать для проектов таких умников, за 8 лет адекватным был только фотограф. Нытики и лодыри, обычно даже не удосуживаются до конца прочитать ТЗ
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7k
Клёст 3 часа назад
Штрейкбрехерство не позволит победить в этой борьбе.
Думаю начинать надо с создания профсоюза ммм...
,,сетевых профессий,,))
Только такие механизмы смогли отвоевать права тружеников
,,в реале,, возможно они же справятся и ,,в сети,,)
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12k
Пумба 3 часа назад
Предлагаю симбиоз. Я делаю 3D-модели, Вы делаете из них мокапы. Интересно?
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12k
Пумба 2 часа назад
Радуют минусаторы. Есть что сказать - скажи. Я предлагаю пусть и не большой, но таки заработок. Мокапы я и сам могу делать из 3D-моделей. Но я конструктор, а не художник. Делаю просто по известному шаблону, не знаю как лучше выставить освещение, как подобрать "продающую" цветовую гамму, не умею работать с текстурами. А в паре можно создавать действительно качественные вещи. В принципе, там ничего архисложного. Пассивные продажи. Сделал - выставил. Кому нужно - купил. 50% забирает сайт, 50% - поровну всем соисполнителям. В сумме я потратил на разработку часов 200. И за 2,5 года заработал $2000. Нужно больше? Просто нужно выставить не 50-100 мокапов, а 500. Тогда будешь в топе разработчиков и автоматически будешь первым в поиске сайта.
Радуют минусаторы. Есть что сказать - скажи. Я предлагаю пусть и не большой, но таки заработок. Мокапы я и сам могу делать из 3D-моделей. Но я конструктор, а не художник. Делаю просто по известному шаблону, не знаю как лучше выставить освещение, как подобрать "продающую" цветовую гамму, не умею работать с текстурами. А в паре можно создавать действительно качественные вещи. В принципе, там ничего архисложного. Пассивные продажи. Сделал - выставил. Кому нужно - купил. 50% забирает сайт, 50% - поровну всем соисполнителям. В сумме я потратил на разработку часов 200. И за 2,5 года заработал $2000. Нужно больше? Просто нужно выставить не 50-100 мокапов, а 500. Тогда будешь в топе разработчиков и автоматически будешь первым в поиске сайта.
Радуют минусаторы. Есть что сказать - скажи. Я предлагаю пусть и не большой, но таки заработок. Мокапы я и сам могу делать из 3D-моделей. Но я конструктор, а не художник. Делаю просто по известному шаблону, не знаю как лучше выставить освещение, как подобрать "продающую" цветовую гамму, не умею работать с текстурами. А в паре можно создавать действительно качественные вещи. В принципе, там ничего архисложного. Пассивные продажи. Сделал - выставил. Кому нужно - купил. 50% забирает сайт, 50% - поровну всем соисполнителям. В сумме я потратил на разработку часов 200. И за 2,5 года заработал $2000. Нужно больше? Просто нужно выставить не 50-100 мокапов, а 500. Тогда будешь в топе разработчиков и автоматически будешь первым в поиске сайта.
Радуют минусаторы. Есть что сказать - скажи. Я предлагаю пусть и не большой, но таки заработок. Мокапы я и сам могу делать из 3D-моделей. Но я конструктор, а не художник. Делаю просто по известному шаблону, не знаю как лучше выставить освещение, как подобрать "продающую" цветовую гамму, не умею работать с текстурами. А в паре можно создавать действительно качественные вещи. В принципе, там ничего архисложного. Пассивные продажи. Сделал - выставил. Кому нужно - купил. 50% забирает сайт, 50% - поровну всем соисполнителям. В сумме я потратил на разработку часов 200. И за 2,5 года заработал $2000. Нужно больше? Просто нужно выставить не 50-100 мокапов, а 500. Тогда будешь в топе разработчиков и автоматически будешь первым в поиске сайта.
Радуют минусаторы. Есть что сказать - скажи. Я предлагаю пусть и не большой, но таки заработок. Мокапы я и сам могу делать из 3D-моделей. Но я конструктор, а не художник. Делаю просто по известному шаблону, не знаю как лучше выставить освещение, как подобрать "продающую" цветовую гамму, не умею работать с текстурами. А в паре можно создавать действительно качественные вещи. В принципе, там ничего архисложного. Пассивные продажи. Сделал - выставил. Кому нужно - купил. 50% забирает сайт, 50% - поровну всем соисполнителям. В сумме я потратил на разработку часов 200. И за 2,5 года заработал $2000. Нужно больше? Просто нужно выставить не 50-100 мокапов, а 500. Тогда будешь в топе разработчиков и автоматически будешь первым в поиске сайта.
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4k
Евгений 3 часа назад
Не совсем в теме, но предположу, что "тестовое задание", прежде чем отдать заказчику, можно оформить как "интеллектуальную собственность". А потом накрячить кидалу.
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2k
Voland Евгений 3 часа назад
В России все плохо с интеллектуальной собственностью и даже если предположить, что закон работает, то времени на регистрацию придется потратить ну очень много, а потенциальный заказчик не будет ждать месяц пока вы оформите все доки;)
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32k
Игорь Voland 40 минут назад
К тому-же интеллектуальную собственность надо делать на лицензионном ПО. А Вы в курсе, сколько лицензионный Автокад стоит?
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2k
Max Lu 4 часа назад
я думал тут про собеседования,а тут про проекты для фрилансеров
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