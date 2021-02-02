Тестовые задания от работодателей
Меня зовут Екатерина, по профессии я графический дизайнер и 3D визуализатор.
Сейчас на рынке удаденной работы и вакансий (в офис) дизайнеров , копирайтеров, программистов и пр. у заказчиков/работодателей появилась тенденция присылать на отклик на вакансию или разовый проект объемные тестовые задания, на выполнение которых требуется очень много времени (от нескольких часов до 2-3 рабочих дней). Сама сталкивалась с такими ситуациями много раз. При выполнении теста работодатель просто исчезает или отказывает. Сейчас наступила ситуация, когда таких заказчиков — 10 из 10 (на данный период - январь 2021 года), то есть возможности заработать денег или устроиться на работу в офис практически нет.
При этом у меня немаленькое портфолио, работы разные. На предложение посмотреть работы и отзывы на фрилансе все равно предлагают выполнить тест бесплатно (читай — хотят бесплатно получить работу). Порой это задание состоит из нескольких частей, экономического смысла их делать я не вижу — это бессмысленная трата времени и сил. При оценке ТЗ (технического задания) становится очевидно, что работодатель хочет "вывезти" текущий проект совершенно бесплатно. Есть подозрение, что вакансии открывают именно с этой целью, а не найти постоянного дизайнера в команду.
Как вариант замены тестового задания можно рандомно спросить о работах в портфолио, как он делал, этапы, пожелания заказчика, технические особенности, показать исходник проекта через Skype, Zoom). Человек, который это не делал, начнет путаться и станет все очевидно.
Лично я завершаю разговор при фразе "просьба выполнить тестовое задание". На просьбу сделать его оплачиваемым, отвечают отказом.
И еще о тестовых заданиях.
Я недавно училась в школе интерьерной визуализации. Там для успешных выпускников предлагалась следующая "игра". Студии интерьера присылают школе запрос на визуализаторов, присылают школе тестовое задание, оплачивают его школе (ну явно школа — выгодоприобретатель, бесплатно они работать не будут).
Менеджеры школы создали во ВК чат для выпускников. Туда направляются эти тестовые задания от студий. Выпускники их всей толпой делают, студия выбирает 1-2 визуализаторов и на этом все. От студии заказов нет вообще, максимум, что — это придет 1-2 небольших проекта (на 3-4 тысячи руб.). И на этом все. За полгода из тех, кто победил в отборах, по заказу получили 2 человека. И то это были разовые проекты, а не постоянное сотрудничество, конкурс был на вакансию (как было заявлено), а не на разовый проект.
С каждым разом ТЗ (технические задания к тестовому ) всё туманнее и туманнее, люди пытаются понять эти формулировки, сидят ночами (многие же основную работу не бросают, мучаются), покупают платные стоковые модели за свой счет (!). В общем, картинка складывается не радостная.
Недавно было несколько инцидентов, когда студии дизайна кидали этих выбранных визуализаторов на деньги (не оплачивали их труд совсем).
Коллеги-фрилансеры!
Отказывайтесь делать тестовые задания! Давайте все вместе будем отказываться выполнять бесплатную работу! Давайте уважать себя! Если мы все дружно прекращаем делать тестовые задания, работодателям станет просто невыгодно и эта волна со временем спадет. Не ведитесь на «сделайте тестовое задание, если нам понравится, мы оплатим работу» — это тупо развод, они не заплатят, проверено!. Давайте соглашаться только на платные тесты! Любая работа должна быть оплачена! Даже если это тест!
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Всем удачных проектов и щедрых клиентов! И поменьше тестовых заданий на карьерном пути:)
Сейчас на рынке удаденной работы и вакансий (в офис) дизайнеров , копирайтеров, программистов и пр. у заказчиков/работодателей появилась тенденция присылать на отклик на вакансию или разовый проект объемные тестовые задания, на выполнение которых требуется очень много времени (от нескольких часов до 2-3 рабочих дней). Сама сталкивалась с такими ситуациями много раз. При выполнении теста работодатель просто исчезает или отказывает. Сейчас наступила ситуация, когда таких заказчиков — 10 из 10 (на данный период - январь 2021 года), то есть возможности заработать денег или устроиться на работу в офис практически нет.
При этом у меня немаленькое портфолио, работы разные. На предложение посмотреть работы и отзывы на фрилансе все равно предлагают выполнить тест бесплатно (читай — хотят бесплатно получить работу). Порой это задание состоит из нескольких частей, экономического смысла их делать я не вижу — это бессмысленная трата времени и сил. При оценке ТЗ (технического задания) становится очевидно, что работодатель хочет "вывезти" текущий проект совершенно бесплатно. Есть подозрение, что вакансии открывают именно с этой целью, а не найти постоянного дизайнера в команду.
Как вариант замены тестового задания можно рандомно спросить о работах в портфолио, как он делал, этапы, пожелания заказчика, технические особенности, показать исходник проекта через Skype, Zoom). Человек, который это не делал, начнет путаться и станет все очевидно.
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Лично я завершаю разговор при фразе "просьба выполнить тестовое задание". На просьбу сделать его оплачиваемым, отвечают отказом.
И еще о тестовых заданиях.
Я недавно училась в школе интерьерной визуализации. Там для успешных выпускников предлагалась следующая "игра". Студии интерьера присылают школе запрос на визуализаторов, присылают школе тестовое задание, оплачивают его школе (ну явно школа — выгодоприобретатель, бесплатно они работать не будут).
Менеджеры школы создали во ВК чат для выпускников. Туда направляются эти тестовые задания от студий. Выпускники их всей толпой делают, студия выбирает 1-2 визуализаторов и на этом все. От студии заказов нет вообще, максимум, что — это придет 1-2 небольших проекта (на 3-4 тысячи руб.). И на этом все. За полгода из тех, кто победил в отборах, по заказу получили 2 человека. И то это были разовые проекты, а не постоянное сотрудничество, конкурс был на вакансию (как было заявлено), а не на разовый проект.
С каждым разом ТЗ (технические задания к тестовому ) всё туманнее и туманнее, люди пытаются понять эти формулировки, сидят ночами (многие же основную работу не бросают, мучаются), покупают платные стоковые модели за свой счет (!). В общем, картинка складывается не радостная.
Недавно было несколько инцидентов, когда студии дизайна кидали этих выбранных визуализаторов на деньги (не оплачивали их труд совсем).
Коллеги-фрилансеры!
Отказывайтесь делать тестовые задания! Давайте все вместе будем отказываться выполнять бесплатную работу! Давайте уважать себя! Если мы все дружно прекращаем делать тестовые задания, работодателям станет просто невыгодно и эта волна со временем спадет. Не ведитесь на «сделайте тестовое задание, если нам понравится, мы оплатим работу» — это тупо развод, они не заплатят, проверено!. Давайте соглашаться только на платные тесты! Любая работа должна быть оплачена! Даже если это тест!
Накипело. Кому не безразлична эта тема, просьба поддержать лайком.
Всем удачных проектов и щедрых клиентов! И поменьше тестовых заданий на карьерном пути:)
Авторский пост
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А так, пусть портфолио смотрят... Не хотят смотреть портфолио - значит пусть ищут других исполнителей на свой проект.
Да и на мой взгляд - добросовестный, крупный заказчик всегда пригласит к себе в офис для обсуждения вопросов. У многих солидных компаний даже студии свои есть со всем необходимым оборудованием.
я работала 2 дня, а мне не заплатили :)
просто посмотреть на профиль работодателя и если он только что зарегистрирован и предлагает объемное тестовое задание
ну сразу к черту такого, это разве не очевидно?
ну и отправлять работу целиком то же не обязательно, можно там например испортить часть изображения, а полное после оплаты отправить
и если действительно есть качественные работы в портфолио, просто разместите их, если действительно стоящие работы то заказчики сами будут писать тебе
и, да - повара, врачи и водители автобусов нужны всегда. а исскуствоведы, дизайнеры и правозащитники - нет. да и (прости, автор) не жалко.
Вы хотели сказать "господа безработные" ?
Есть такая хорошая поговорка: пчелы слетаются на цветок.. мухи летят на другое.
Так вот, господа фрилансеры, если на вас слетаются одни мухи, то проблема, скорее всего в вас )))
Вы хотите спать до обеда, а работать ночью, потому что вам так удобно и с вами просто не возможно выйти на контакт тогда, когда это нужно, либо внести изменения, либо доработать по замечаниям...
Выдумали себе слово "фрилансер", в действительно означающий - х.у.е.в.ы.й работник, которые н.и.х.е.р.а не может работать в команде, который абсолютно безответсвенный, которому плевать на проект, а главное для него: мене так удобно.
Вы сами свой рынок убили. К вам относятся ровно так, как вы того заслуживаете, как вы себя показали в работе.
Вы, фактически, бомжи на рынке труда, которых нанимают для сбора стеклотары на улице.
Думаю начинать надо с создания профсоюза ммм...
,,сетевых профессий,,))
Только такие механизмы смогли отвоевать права тружеников
,,в реале,, возможно они же справятся и ,,в сети,,)