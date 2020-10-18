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Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой

Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой (32 фото)

Автор:
18 октября 2020 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: monica bellucci   актриса   кино   модель   моника белуччи   фото   шоу бизнес   
3676
32
Беллуччи не всегда была актрисой - начинала она как модель. И весьма, кстати, преуспела на этом поприще. Впрочем, многие замечают, что возраст Монике не помеха - напротив, ее красота стала более выразительной, нежели чем в молодости. Сравним?
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Метки: monica bellucci   актриса   кино   модель   моника белуччи   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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5k
Валерий Час назад
Аффтар, ты хоть немного уважай того, о ком пишешь! Что значит Белуччи? Её фамилия БеЛЛуччи! Потом, что такое :"Белучче в этом смысле скорее повезло." С каких пор мы склоняем женские фамилии? Тогда уж можно сказать, что "Беллуччю много и охотно снимали в кино", а "Беллуччей горжились все итальянцы"!
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1k
Daggers D. 8 минут назад
На некоторых фото очень на Софи Марсо похожа.
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9
Victor Полчаса назад
Как выглядела Моника Беллуччи?
Отлично выглядела!
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9k
Леонович 54 минуты назад
Моника без одежды лучше выглядит!
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2k
Запускайте Берлагу! 55 минут назад
Моника-Моника, поиграем в слоника?
Моника-Моника, поиграем в слоника?
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28k
Alex 2 часа назад
Неплохой фильм. Советую
Ссылка www.youtube.com
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56k
Viktor 2 часа назад
Где-то Димон давится слюной!
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12k
Hairy. 2 часа назад
Повышенная лохматость однако.
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Икона ябывдульщиков!
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902
Radugananebe 2 часа назад
Красотка. Что в молодости, что сейчас. Актриса она паршивая, но красавица однозначно.
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