Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой

Беллуччи в этом смысле скорее повезло. Ее имя на слуху, режиссеры не перестают предлагать ей роли. И хотя некоторые критики считают, что даже в кадре Моника берет внешностью, а не актерским талантом, камера ее любит. На экране она хороша, и таким женщинам можно просто молчать, чтобы украсить собой киноленту.