Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой

Беллуччи не всегда была актрисой - начинала она как модель. И весьма, кстати, преуспела на этом поприще. Впрочем, многие замечают, что возраст Монике не помеха - напротив, ее красота стала более выразительной, нежели чем в молодости. Сравним?
10 октября Монике Беллуччи исполнилось 56 лет. Кинодива по-прежнему красива и обаятельна. А мы сегодня смотрим на ее фото юности Моники.
Моника Беллуччи родилась в умбрийском городке Читта-ди-Кастелло начала покорение подиумов и попробовала себя в качестве модели в совсем юном возрасте. Издатели ею восторгались, а модельеры весьма охотно заключали с ней контракты. Во всяком случае, к 30 годам Моника успела покорить многие глянцевые журналы - ее фото красовались на обложках Elle, Vogue, Grazia, а в портфолио девушки значилось участие в рекламных проектах таких брендов как Dolce & Gabbana, Valentino, Prada.
×
Это был вполне ожидаемый успех для девушки с подобной внешностью, но Беллуччи хотелось большего. Многие модели мечтают об актерской карьере, правда, удается она не каждой.
Беллуччи в этом смысле скорее повезло. Ее имя на слуху, режиссеры не перестают предлагать ей роли. И хотя некоторые критики считают, что даже в кадре Моника берет внешностью, а не актерским талантом, камера ее любит. На экране она хороша, и таким женщинам можно просто молчать, чтобы украсить собой киноленту.
Впрочем, если об актерском даровании Моники можно и поспорить, заявить о том, что она нефотогенична вряд ли сможет даже самый придирчивый критик. Смотрим и наслаждаемся.
Источник:
Ссылки по теме:
- Модель придумала способ не терять сексуальности даже в слитном купальнике: видео
- Наоми Кэмпбелл устроила обнажённую фотосессию в метро
- Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
- Как сложилась жизнь Мэри с тройной грудью из фильма «Вспомнить всё»
- Зинаида Кириенко: почему любимица советских зрителей пропала с экранов, и как живёт в наши дни
49
Понравилось49
Новости партнёров
Загрузка...
Отлично выглядела!