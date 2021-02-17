Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Рашкин направил генпрокурору Игорю Краснову запрос, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы нарушил закон о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).





Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", эфир которой вчера транслировался по телеканалу "Россия-1", сравнил Алексея Навального с Гитлером, назвав последнего "очень смелым человеком".





«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой Мировой войны», - заявил ведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".