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Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере (8 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Соловьев   высказывание   гитлер   политика   реабилитация нацизма   скандал   телеканал   
504
8

Известный телеведущий похвалил лидера фашистской Германии, назвав того "смелым человеком". Многие усмотрели в этом высказывании реабилитацию нацизма. Однако Владимир Соловьев утверждает, что его слова вырваны из контекста.

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Метки: Соловьев   высказывание   гитлер   политика   реабилитация нацизма   скандал   телеканал   
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11k
Андрей Дядя Полчаса назад
при всей неприязни к Соловьеву, с ним нельзя не согласиться. гитлер был храбрым человеком . исторический факт . каким боком это умаляет его злодеяния или оправдывает фашизм - непонятно.
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3k
tamin Полминуты назад
анальнята, задрали. Как и псевдо патриоты(которые спектакли на цензуру православную, против абортов и.т.д.). Вот впервые выскажусь в поддержку соловьева. Не выдирайте фразы из контекста. Думать никто не запрещает. Говорить тоже. Это только в вашем извращённом мозгу. Мир не белый и черный. он с оттенками. И давайте быть добрее. Сча анальног опосадят и станет мир чуть лучше
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8k
uehl Минуту назад
соловьиный помёт
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8k
Мегапихель 3 минуты назад
Тут один момент спорный. Если бы Соловьев просто перечислил факты биографии Гитлера - как бы хрен с ним. Но он это высказал в сравнении "плохой-хороший" с гражданином России (кто как бы к нему не относился), который не развязывал и не призывал к войнам, не оправдывает тот же фашизм или терроризм. Самое худшее, что делал Навальный - обзывательства и очернение чиновников, и призывы к свержению власти, и то ЗАКОННЫМ ПУТЕМ.

Но всё равно это притянуто за уши. Тут уже сработает принцип, кто это сказал. Ляпнул бы такое кто-то из оппозиционеров, сразу бы суд и тюрьма была.

И почему ниже в комментариях люди признают смелость Гитлера? Может там было место безумию? Если обезьяна возьмёт гранату - это страшно для всех остальных, но это не значит что сама обезьяна смелая.
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4k
Сергей 20 минут назад
Соловьев-шапиро
эту гниду в телевизоре давно уже не смотрю.а иногда по утрам включа вести ф м.поугарать как его плющит.вы не представляете чего он несёт в угаре.и смешно и возмутительно.но больше уже все его клоунады вызывают саркастическую усмешку.йуховый клоун.
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8k
Кыся 20 минут назад
Гитлер, конечно, сволочь еще та, но уж точно не трус. Создать такую империю трус не сможет, сожрут еще на подходе с потрохами.
А вот кому выгодно представить его дураком и трусом - догадаться нетрудно...
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−17
Boris Maduro Полчаса назад
А полную версию высказывания Соловьёва о Гитлере либерде боязно показать???
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482
Serg Dex Полчаса назад
Он же еврей, и и ставит в пример Гитлера, до этого восхищался Мусолини, Шмуль не помнящий родства, за деньги и маму в Дахау,?
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49k
DonNerka Полчаса назад
Немного мужества в ленту

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1k
ALEX Полчаса назад
Жид с гражданством Израиля и Италии рубит бабки в России.

.
Раньше он про Путина совсем другое говорил.
Ради денег переобулся.


.

Ссылка youtu.be
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79
Племянник Путина Полчаса назад
ох не туда полез рашкин... соловьев персона злопамятная, а на рашкина компромата накопать, много времени не надо.
И опять таки, отрицать то, что гитлер был мужественным человеком, может только тот, кто вовсе не знаком с его биографией.
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7k
_Giorgio_ 44 минуты назад
Вот дурак, зачем он смотрел Соловьева?
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24k
Павел 50 минут назад
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1k
ALEX Павел Полчаса назад
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9k
Николай Час назад
Была бы на то их воля, евреи памятники гитлеру понаставили. Что сделал гитлер??? Превратил рядовое неприязненное отношение к отдельной расе - евреям, в преступную идеологию.
Теперь отдельно ненавидеть по рассовому признаку пиндосов, японцев, китайцев или русских можно, а вот за антисемитизм тебя начнут травить и обвинять во всех греха мира.
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2k
Ermelloth Николай Полчаса назад
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378
Лимонадный Джо Час назад
Лидером фашистов был Бенитто Муссолини. А Гитлер был создатель национал-социализма.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
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2k
* You All Час назад
пора помёту в клетку
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40k
Andrey Час назад

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6k
klop Andrey 19 минут назад
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12k
KOSTELLO Час назад
По моему совершенно неуорректно сравнивать свихнувшегося фанатика со здравомыслящим предателем.
Но у соловьева, видимо свои критерии
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35k
dima423 Час назад
Я не понимаю... он что сказал что Гитлер молодец? Или он одобрил политику Гитлера и его идеи?? Смысл отрицать очевидное, конечно не был он трусом иначе не стал бы фюрером, да и войну бы не начал)
Справедливости ради я бы и Навального трусом не назвал... Трус бы не пошел никогда на то на что пошел Навальный... Предатель, да, продажная крыса, да, беспринципная тварь, конечно...но все таки не трус))
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1k
zenon dima423 49 минут назад
Если бы Навальный не был трусом, у него были бы чистые трусы.
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35k
dima423 Олегbl4 38 минут назад
Да в том что сотрудничает с иностранными спецслужбами и с силами которые выступают против России) Посмотри кто его поддерживает, хохлы, прибалты, сша, русофобская часть ЕС... Он же полагается на их поддержку, а не на поддержку народа в России... среди простых людей его поддерживает максимум 2%, хотя я думаю и того меньше) Он сторонник антироссийских санкций, он считает что Крым это украина, он говорит что в Донбассе русские войска...
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10k
Олегbl4 dima423 21 минуту назад
Про какие антироссийские санкции Вы говорите?
Где он говорит, что Крым Украина?
Откуда Вы взяли 2% и про поддержку только иностранцами?
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10k
Олегbl4 Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
Давайте конкретику.
Какие санкции он выпрашивает?
Если санкции нам на пользу, то как это может отразиться на уровне граждан и каких именно граждан?
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9k
Агент Безопасной Национальности Олегbl4 Минуту назад
Ну, если самому лень искать:
https://life.ru/p/1361073https://life.ru/p/1361073

Дело ведь не в том, на пользу или не на пользу. Дело в том, что санкции накладывают страны, мягко говоря, не сильно дружелюбные к России, а он мало того, что их поддерживает, но и предлагает ввести новые.
Аналогия:
Мужик бросает больную жену с ребенком. Предает.
Жена берет себя в руки, становится успешной, растит ребенка и т.д. и т.п.
Помогло этой женщине состояться тот факт, что мужик ее оставил? Безусловно.
Но от этого предательство мужика не перестает быть предательством.
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45
Юрий Час назад
Самое интересное, что Гитлера и Сталина сравнивать нельзя, а Гитлера и Навального можно и нужно. А официальный список есть фигур запрещенных для сравнения с Гитлером, и одобренных идеологией, а то как бы, законы крайне строги... Например Бухарин, Троцкий, Хрущев, Берия, Ежов, Косыгин, Пастернак, Бродский, Горбачев,...
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1k
zenon Юрий 47 минут назад
Так у Навального те же мысли и те же будет, как у Гитлера. Гитлер раскрошил Германию, а Навальный хочет раскрошить Россию.
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45
Юрий zenon 8 минут назад
Не могу оспорить, для меня мысли другого человека остаются загадкой, верченье столов не мой профиль.

Гитлер, насколько я помню обещал всему Миру "повторить" и говорил о величие Рейха и возрождении великой германской империи, а так же о скрепах и германской идее. А вот закончил он плохо.
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57k
Опиум для народа zenon Минуту назад
Какую Германию он раскрошил? Веймарскую республику? Германии на момент прихода Гитлера к власти практически не было. Зато ваших на более-менее значимых постах было море,потому немцы не особо и жаловали вас,пейсатых.
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