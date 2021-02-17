Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере

Известный телеведущий похвалил лидера фашистской Германии, назвав того "смелым человеком". Многие усмотрели в этом высказывании реабилитацию нацизма. Однако Владимир Соловьев утверждает, что его слова вырваны из контекста.
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Рашкин направил генпрокурору Игорю Краснову запрос, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы нарушил закон о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).
Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", эфир которой вчера транслировался по телеканалу "Россия-1", сравнил Алексея Навального с Гитлером, назвав последнего "очень смелым человеком".
«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой Мировой войны», - заявил ведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Думаю государство Израиль задумается нужен ли ему такой гражданин , который восхваляет палачей из Треблинки , Аушвица и Дахау .— running to the future (@future_running) February 16, 2021
«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», - прокомментировал свое решение о запросе депутат Рашкин.
После высказывания Соловьева о Гитлере, на ведущего тут же посыпалась, мягко говоря, критика. Пользователи Сети уверены, что ведущему ничего не будет, хотя любого другого за такие слова бы точно упекли в места не столь отдаленные.
Владимир Рудольфович тем временем написал в своем Telegram-канале, что все обвинения в его адрес построены на подтасовывании фактов и вырывании слов из контекста. В разговоре с изданием РБК Соловьев заявил, что слова, произнесенные им во время эфира, не имеют отношения к реабилитации нацизма: «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», - заявил телеведущий.
Не думал, что некие личные качества Гитлера российские пропагандисты будут использовать как ПРИМЕР.— андрей (@dron0356) February 17, 2021
Но мы уже дожили до этого.
Куда дальше?
Еврей на канале Россия-1 хвалит Гитлера. Где вы ещё такое увидите?— Ivan Semyonov (@Sem7ser) February 16, 2021
Стесняюсь спросить... а что насчёт Кужугетыча? Генерала-министра обороны ни дня ни служившего в армии. Он получается тоже хуже Гитлера?— Angry Rabbit (@TiT__123) February 16, 2021
Соловьев совершенно беспринципное существо. То он еврей, которому отвратительно слышать немецкую речь, то он русский, полюбивший гитлера, сравнив его с Навальным. Сволочь, продающая боль еврейского народа, ради сиюминутных выгод. Завтра он также легко отречётся от Путина.— НЕмосквич ⏯ (@Capoggg) February 16, 2021
Впрочем, помимо возмущения некоторые пользователи ударились в историю, и принялись выяснять, действительно ли Гитлер был отважным солдатом.
Интересная история.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) February 16, 2021
1. Пошёл добровольцем.
2. Был посыльным пару месяцев (и это не хорошая должность, обычный солдатик сидит в окопе, а посыльный под пулями носится).
3. Боевые награды, в том числе за храбрость.
4. Получал ранения в реальных атаках и разведке.
Очень труслив, да.
Источник:
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Но всё равно это притянуто за уши. Тут уже сработает принцип, кто это сказал. Ляпнул бы такое кто-то из оппозиционеров, сразу бы суд и тюрьма была.
И почему ниже в комментариях люди признают смелость Гитлера? Может там было место безумию? Если обезьяна возьмёт гранату - это страшно для всех остальных, но это не значит что сама обезьяна смелая.
А вот кому выгодно представить его дураком и трусом - догадаться нетрудно...
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Раньше он про Путина совсем другое говорил.
Ради денег переобулся.
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И опять таки, отрицать то, что гитлер был мужественным человеком, может только тот, кто вовсе не знаком с его биографией.
Теперь отдельно ненавидеть по рассовому признаку пиндосов, японцев, китайцев или русских можно, а вот за антисемитизм тебя начнут травить и обвинять во всех греха мира.
Но у соловьева, видимо свои критерии
Справедливости ради я бы и Навального трусом не назвал... Трус бы не пошел никогда на то на что пошел Навальный... Предатель, да, продажная крыса, да, беспринципная тварь, конечно...но все таки не трус))
Где он говорит, что Крым Украина?
Откуда Вы взяли 2% и про поддержку только иностранцами?
Какие санкции он выпрашивает?
Если санкции нам на пользу, то как это может отразиться на уровне граждан и каких именно граждан?
https://life.ru/p/1361073https://life.ru/p/1361073
Дело ведь не в том, на пользу или не на пользу. Дело в том, что санкции накладывают страны, мягко говоря, не сильно дружелюбные к России, а он мало того, что их поддерживает, но и предлагает ввести новые.
Аналогия:
Мужик бросает больную жену с ребенком. Предает.
Жена берет себя в руки, становится успешной, растит ребенка и т.д. и т.п.
Помогло этой женщине состояться тот факт, что мужик ее оставил? Безусловно.
Но от этого предательство мужика не перестает быть предательством.
Гитлер, насколько я помню обещал всему Миру "повторить" и говорил о величие Рейха и возрождении великой германской империи, а так же о скрепах и германской идее. А вот закончил он плохо.