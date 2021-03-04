Ну, о том что в верхах всех остальных, недостигших этих высот, мягко говоря, презирают, известно давно. Чего только стоят известные высказывания о "макарошках" и "государстве, которое не просило вас рожать". В большинстве своем провластные особы все-таки пытаются держать себя в руках, выражаясь обтекаемо и необидно. Но иногда их прорывает. Ну, не повезло Нарусовой с народом, что поделать!