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"Мама, разберитесь с дочерью!": в Сети недоумевают из-за слов Нарусовой о людях "бомжового вида"

"Мама, разберитесь с дочерью!": в Сети недоумевают из-за слов Нарусовой о людях "бомжового вида" (7 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Соловьев   нарусова   одиночные пикеты   пикеты   подловили   политика   совет федерации   
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Очередной госдеятель не сдержался и высказал свое "фе". Но как часто это бывает, слова оратора обернулись против него самого.

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Метки: Соловьев   нарусова   одиночные пикеты   пикеты   подловили   политика   совет федерации   
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22  комментария
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5k
Шурави 2 часа назад
А зачем фото Зверева? Он там красивый, не бомжеватый, в короне даже.)
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3k
cfhfwby 8 минут назад
Пока у власти путлеровская шобола так и будет, впрочем, в России и при другом условном путлера будет то же самое, страна стала сборищем быдлопотребителей.
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4k
Иван Полчаса назад
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181k
IMXO 42 минуты назад
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7k
Вася 46 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Виталий Лынов 50 минут назад
Надеюсь, слабо , но надеюсь что осенью всю эту шушеру из думы вычистят
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13k
Ligov Виталий Лынов 49 минут назад
Можете даже не надеяться...
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2k
Mellivora 53 минуты назад
Странная штука,а вот либерда(Эхо нерезиновой) никак не топчет крестниц Путина.
Нарусова, Собчак свои люди и плевать что они там от Путинской руки кормятся. Коррупция, семейственность? Не не слышали. Это другое, понимать надо. Да?
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350
Иван Иванов Час назад
Понравилось про лё- мужьик и лё- казакъ) эти люди себя считают аристократами, но забывают, что уже не 19 век, и в 1917 году эти самые лё- мужьики наши предки повыбивали им зубы и дали пендаля под их благородные жёпы.
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39k
Элек Мек Час назад
Весёлая семейка,поё.б.а.н.ы.й домок.
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8k
Мегапихель Час назад
В этот раз в точку пародия
Ссылка www.youtube.com
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288
Юрий Час назад
Проблема то в том,что они считают Дом Федерации своим, как и всю страну и нас с вами своей собственностью. И что самое страшное для страны, что большинство населения это терпит , а значительную часть даже радует такая ситуация.
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4k
Vadim Час назад
Это эта гидроперитная бабка рассказывает про чей-то бомжеватый вид? Она себя в зеркало видела?
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1k
BAMBRA Час назад
Был у меня заказчик в 90-е. Бывший замминистра. После ГКЧП его поперли отовсюду. Далее по словам его супруги - У нас было так плохо с деньгами, что на 8-е марта муж смог подарить только флакончик хороших французских духов. Это в то время, когда зарплата в сто баксов казалась чем-то запредельным. Я это к тому, что такие, как Нарусова давно не знают чем и как живёт страна, да и не хотят знать.
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20k
BillyBonzz Час назад
Совет Федерации весь надо разгонять драной фуфайкой по домам. Матвиенко превратила верхнюю палату федерального собрания в палату элитного дома престарелых, где досыпают свой политический век уже выжившие из ума маразматики, которых ссылают туда досиживать, как отработанный шлак, с постов губернаторов, министров, депутатов, потому что просто взять и уволить их нельзя.
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4k
Артем Кощеев Час назад
Конечно у Ксюхи с Нарусовой отношения сложные. До сих пор, наверно, деньги и связи Собчака старшего поделить не могут
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30
Павел Сотников 2 часа назад
Сраные бездельники
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей! Маман Нерусова выступила против собственной дочки. Что в мире творится то...
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206
Палыч 2 часа назад
Комментарий про зеркало в посте в точку.
ЭТО ещё кого-то "бомжеватыми" имеет наглость называть.
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