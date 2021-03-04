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Очередной госдеятель не сдержался и высказал свое "фе". Но как часто это бывает, слова оратора обернулись против него самого.
В соцсетях завирусилось видео, на котором член Совета Федерации Людмила Нарусова (по совместительству мать Ксении Собчак) нелицеприятно отозвалась об одиночных пикетчиках, видеть которых даме просто неприятно.
Раздраженнная гранддама отчего-то думала, что в нашей стране такая форма протеста как одиночные пикеты и вовсе запрещены. Когда ей возразили, указав на неточность, Нарусова попыталась выкрутиться из неловкой ситуации, заявив, что эти люди "бомжового вида" неуместны близ Совета Федерации.
Раздраженнная гранддама отчего-то думала, что в нашей стране такая форма протеста как одиночные пикеты и вовсе запрещены. Когда ей возразили, указав на неточность, Нарусова попыталась выкрутиться из неловкой ситуации, заявив, что эти люди "бомжового вида" неуместны близ Совета Федерации.
В соцсетях заявление "полоумной бабки" заметили и не удивились. Впрочем, недоумение вызвала короткая память сенатора, забывшего, что ее дочь неоднократно была замечена в тех самых одиночных пикетах, о чем Нарусовой напомнили интернет-пользователи.
"Полностью согласна, гнать поганой метлой надобно таких неприятных граждан, которые что-то там у государства требуют. Надеюсь, с родной дочки и начнёт", - практически все обсудившие выступление сенатора были единодушны.
Припомнили и других участников одиночных пикетов, правда, стоявших не у стен СовФеда, но все-таки. Бомжи, как есть бомжи.
Кстати, Ксении Собчак пришлось отдуваться за слова маменьки. Разумеется, в Сети поинтересовались, как она отнеслась к откровениям родительницы. Телеведущая заметила, что хотя и любит маму, отношения с ней всегда были сложными и взгляды на жизнь разные.
Ну, о том что в верхах всех остальных, недостигших этих высот, мягко говоря, презирают, известно давно. Чего только стоят известные высказывания о "макарошках" и "государстве, которое не просило вас рожать". В большинстве своем провластные особы все-таки пытаются держать себя в руках, выражаясь обтекаемо и необидно. Но иногда их прорывает. Ну, не повезло Нарусовой с народом, что поделать!
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Нарусова, Собчак свои люди и плевать что они там от Путинской руки кормятся. Коррупция, семейственность? Не не слышали. Это другое, понимать надо. Да?
ЭТО ещё кого-то "бомжеватыми" имеет наглость называть.