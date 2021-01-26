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Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей

Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 19:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   видео   женщина   интересное   раковина   торговый центр   фото   
6809
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Продавец мебельного магазина снял на видео, как посетительница справила малую нужду в кухонную раковину, которая стояла на витрине. Женщина объяснила свой поступок тем, что один из сотрудников магазина ей нахамил, а она решила ему "подгадить".

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Метки: Иркутск   видео   женщина   интересное   раковина   торговый центр   фото   
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49  комментариев
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56k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
сразу видно что это животное справляет нужду "хоть где" . как такое вообще могло в голову придти ?!!!! корова вонючая
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−4
Александр Шевчук Час назад
"Женщина -это венец творения"-говорили они
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49k
DonNerka 2 часа назад
Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей
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27k
a.fey 2 часа назад
Девушка - птичка. Где сядет, там и гадит.
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42k
SinigamiRuuk 2 часа назад
По названию думал, что на спор было...
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39
Dabudidabudai 2 часа назад
Всем бы такие же крепкие отношения как эта мебель.
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3k
Zhora 2 часа назад
Ну, свиньям туалет ВЕЗДЕ.
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28k
Юр21 2 часа назад
Скотина какая то...
"Хорошо быть кисою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю..."
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15k
жорик 3 часа назад
этож валюха-покемон из реальных пацанов
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1k
Павел 3 часа назад
Справление малой нужды в общественном месте это ведь всего лишь мелкое хулиганство. Боюсь там наказание тоже мелкое. Могут по идее приписать умышленную порчу чужого имущества, так как у раковины наверняка нет слива. По хорошему обязать ее выкупить всю кухню, так как ее теперь никто не захочет покупать и магазин фактически понес убытки в размере 160 тыс. руб.
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400
Serg Dex 3 часа назад
Жёсткий маркетинговый ход
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2k
mtonaka 3 часа назад
Какая мерзкая особь... Ребёнка надо опеке отдать, пока в такую ме мразь не превратилась!
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49k
smakido 3 часа назад
" Свинья везде грязь найдёт!"
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
редкостная ТП
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797
СырныйКластер 4 часа назад
А вдруг это такой чёрный пиар? И грязный))))
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7k
? ? ? 4 часа назад
сложно охарактеризовать.
"слышала звон" называется: не имея никаких имущественно-правовых отношений уже "требую книгу по защите прав потребителя".
ну про действо - тут хулиганка однозначно.
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5k
SR 4 часа назад
Быдло обычное.
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7k
Владимир 4 часа назад
С ноги а торец. Нечего жвачных слушать.
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68
Племянник Путина 4 часа назад
вот же свинья мерзкая...
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7k
Hocico 4 часа назад
Быдло оно и есть быдло, всегда найдет, где и в чем себя проявить
Заставить выкупить эту раковину, а дальше пусть использует по любому назначению. Иначе такие точно ничего не поймут.
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736
patrik1313 4 часа назад
Поздравляю будущего владельца раковины! ))
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