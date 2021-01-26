Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей

Сотрудницы ТЦ внезапно поддержали безумную выходку наглой женщины.

- Считаю, что здесь нужно стыдить не женщину, а сотрудника павильона, - говорит одна из продавщиу в разговоре с KP.RU. – Насколько я знаю, именно он спровоцировал ее. Посетительница спросила: «Где находится туалет?», а он ей нахамил, и ответил, мол, где хочешь там и делай свои дела. Вот она и сделала.

P.S. Кстати, после того, что наделала, женщина попыталась скрыться на такси. Однако её поймали и предложили ей три варианта: мытье кухни, покупка кухни или полиция. Женщина отказалась и попыталась закатить скандал, и тем самым выбрала третий вариант.