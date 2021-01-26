Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей

Продавец мебельного магазина снял на видео, как посетительница справила малую нужду в кухонную раковину, которая стояла на витрине. Женщина объяснила свой поступок тем, что один из сотрудников магазина ей нахамил, а она решила ему "подгадить".
В Иркутске посетительница мебельного магазина, пришедшая с ребёнком, поинтересовалась у мужчины, где можно сходить в туалет. Тот, по словам автора, ответил, что не знает, потому что подменяет человека на работе. Однако, женщина не унималась и требовала объяснить ей, где находится туалет. Мужчина ответил ей: «Хоть где». Ответ, судя по всему женщину устроил. Она залезла на раковину, сняла нижнее бельё и справила нужду.
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Сотрудницы ТЦ внезапно поддержали безумную выходку наглой женщины.
- Считаю, что здесь нужно стыдить не женщину, а сотрудника павильона, - говорит одна из продавщиу в разговоре с KP.RU. – Насколько я знаю, именно он спровоцировал ее. Посетительница спросила: «Где находится туалет?», а он ей нахамил, и ответил, мол, где хочешь там и делай свои дела. Вот она и сделала.
P.S. Кстати, после того, что наделала, женщина попыталась скрыться на такси. Однако её поймали и предложили ей три варианта: мытье кухни, покупка кухни или полиция. Женщина отказалась и попыталась закатить скандал, и тем самым выбрала третий вариант.
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"Хорошо быть кисою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю..."
"слышала звон" называется: не имея никаких имущественно-правовых отношений уже "требую книгу по защите прав потребителя".
ну про действо - тут хулиганка однозначно.
Заставить выкупить эту раковину, а дальше пусть использует по любому назначению. Иначе такие точно ничего не поймут.