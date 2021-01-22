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Последний матриархат Европы: взгляд на эстонские острова, где правят женщины

Последний матриархат Европы: взгляд на эстонские острова, где правят женщины (12 фото)

Автор:
22 января 2021 17:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: матриархат   остров кихну   остров мания   фотография   эстония   
553
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Потрясающие портреты жительниц последнего матриархального общества в Европе, где всем заправляют пожилые женщины, а мужчины отошли от дел.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: матриархат   остров кихну   остров мания   фотография   эстония   
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1  комментарий
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КремлеКот 20 минут назад
Если бы не текст, можно подумать, что некоторые фото сделаны в обычной российской глубинке, где-нибудь в Архангельской области.
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