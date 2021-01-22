Последний матриархат Европы: взгляд на эстонские острова, где правят женщины

Познавательные снимки сделала норвежский фотограф Анне Хелен Гьелстад — все они представлены в ее новой книге Big Heart, Strong Hands («Большое сердце, сильные руки»), которая доступна на Amazon.

Анне в течение 11 лет документировала жизни женщин на островах Кихну и Мания и надеется, что ее книга поможет сберечь будущее уникальной культуры этих островов.