Последний матриархат Европы: взгляд на эстонские острова, где правят женщины

Потрясающие портреты жительниц последнего матриархального общества в Европе, где всем заправляют пожилые женщины, а мужчины отошли от дел.
На эстонских островах Кинху и Мания еще с давних времен повелось, что мужчины покидают дом на несколько месяцев подряд, чтобы охотиться и ловить рыбу, а в их отсутствие всем заправляют женщины — они ведут хозяйство, руководят и чтут традиции.
Остров Кихну находится в восточной части Балтийского моря и насчитывает всего лишь 7 километров в длину и 3,3 в ширину. Круглый год здесь проживает лишь около 300 жителей. Соседний же остров Мания был необитаемым, пока в 1933 году туда не переехало 80 жителей Кихну.
Познавательные снимки сделала норвежский фотограф Анне Хелен Гьелстад — все они представлены в ее новой книге Big Heart, Strong Hands («Большое сердце, сильные руки»), которая доступна на Amazon.
Анне в течение 11 лет документировала жизни женщин на островах Кихну и Мания и надеется, что ее книга поможет сберечь будущее уникальной культуры этих островов.
«Эти крепкие женщины привыкли много работать и заботятся практически обо всем, — пишет Анне в предисловии. — Они воспитывают детей, шьют одежду, вспахивают поля, водят трактора и ухаживают за животными».
«Жизнь нередко бывает тяжелой. Здесь это в порядке вещей. Никто не задает вопросов. Ты делаешь то, что должен. Так и получаются большие сердца и сильные руки. Когда я поняла это, мой проект обрел название».
На острове почитают брак и материнство, и только замужним женщинам разрешают носить традиционные фартуки.
Летом на острова стекаются туристы, чтобы посмотреть на местных женщин, которые одеваются в традиционные ярки наряды и выступают для гостей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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