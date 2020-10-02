Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"

Теперь она не Васильевна, а Ириновна, и гордится новыми документами.
Алла Чикинда, наконец, исполнила свою мечту, поменяв отчество на "матчество". Сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ считает, что, поскольку рожала ее мать, именно ее имя должно фигурировать в документах. А все остальное - пережитки матриархата.
Девушка демонстрирует ноое свидетельство о рождении, в котором она записана как Алла Ириновна. На очереди другие документы, смена которых может превратиться в настоящий квест. Оказалось, что сменить отчество - проще простого. Достаточно написать заявление, оплатить госпошлину - и через месяц можно получить обновленное свидетельство о рождении.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Ну как тут не вспомнить похожее!
Похоже, в оценке умственных способностей дамы с "матчеством" интернет-пользователи были единодушны.
Сотрудники ЗАГСов обязаны требовать справку от психиатров о дееспособности клиентов прежде, чем они испоганят документы всякой херью. Идиоты.— Наталья Сибирская (@tank8087) October 2, 2020
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Позор родителей..
Все остальное можно не читать!))
"...считает, что, поскольку рожала ее мать,... "
Ну да, а отец тут ни причем, да? Идиоты эти лгбтисты.
Ещё бы и в суд бы на неё подал на все материальные и моральные издержки по её выращиванию.
зато теперь знаменитость, хоть и обзывают дурой.
Называется "Фейлы борцов за социальную справедливость".