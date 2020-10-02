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Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"

Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество" (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 09:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Матчество   девушки   инакомыслящие   матриархат   феминизм   
714
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1
Теперь она не Васильевна, а Ириновна, и гордится новыми документами.

Источник:

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Метки: Матчество   девушки   инакомыслящие   матриархат   феминизм   
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29  комментариев
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57k
Доктор Джонс 36 минут назад
"Сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ" - такие конторы легально существуют?
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26k
EvilHomer 43 секунды назад
Сначала она пи@данутая на всю розовую башку феминистка, а уже потом активистка.
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8k
Великий Кормчий 6 минут назад
Тут и комментировать нечего.....
Позор родителей..
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10
Volchkov 6 минут назад
Из всего поста, самое интересное это видео))))
Все остальное можно не читать!))
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8k
Бендер Родригес 10 минут назад
Так, стоп! Она смени? Да! Проблем при смене не было? Нет! Значит права равны у всех? Да!!! А что она там считает, думает и продвигает - мне по барабану! А навязчивая пропаганда своих (е.ба.нутых) идей - это есть НАРУШЕНИЕ моих прав и свобод! По этому, нах идите! И, да, пи.до.ры!! Верните детям радугу!!!
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52k
Racer777 11 минут назад
Это хорошо и правильно. Раньше е@анутые терялись среди нормальных людей, а теперь они все больше на виду, благодаря таким вот дурам.
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8k
Атеист 15 минут назад
Вот нахрена доки менять, че за идиотизм. Я могу понять, если у её отца было странное имя, или фамилия Вагин, к примеру. Ну ок! А так накуя?! Хотя мне понятно, она просто дура.

"...считает, что, поскольку рожала ее мать,... "
Ну да, а отец тут ни причем, да? Идиоты эти лгбтисты.
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31
Grif 16 минут назад
Вот что значит безотцовщина. А папа ремня бы всыпал и тетю наставил бы на путь истиный.
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1k
Злой чебурек Grif 10 минут назад
А что она плохого сделала? По-моему это ее личное дело.
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3k
Sanar Злой чебурек 4 минуты назад
Ну вот мы с Вами узнали о её "личном деле" теперь это пропаганда, им же не процесс важен а сообщить об этом всему миру.
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15k
sgb66 20 минут назад
На месте её отца, если он жив, я бы отрекся от этого дерьма. И мать заставил тоже...
Ещё бы и в суд бы на неё подал на все материальные и моральные издержки по её выращиванию.
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9k
Dihydrogen Monoxide 24 минуты назад
ЛГБТ - это диагноз.
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820
Walther 24 минуты назад
Жаль я не работник ЗАГСа, а то бы ей настоятельно рекомендовал бы сразу в данной графе написать -"@банутовна"..
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263
чокнутый Полчаса назад
тупая пи.зда, не было б мужика и ее не было, но она это не поймет
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Лучше так, чем Незнакомцовна. аа КакойтоПареньНаДискотекеОвна или ПоПянеОвна
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9k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"Посмотреть
Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"
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6k
Колорад Полчаса назад
Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"
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1k
Скальпы Гуронов Полчаса назад
Всех "рэформаторов" и "активистов" нужно в Сибирь к медведям выселять, пускай там свои порядки наводят, а эту цивилизацию делали люди с отчествами и со своей историей, а не с той, что эти твари в западных методичках и на курсах Сороса узнали...
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4k
Ф Ив Скальпы Гуронов 21 минуту назад
Нафига они нам тут в Сибири?
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2k
Олег Белов Скальпы Гуронов 19 минут назад
Нафиг нам такие в Сибири не нужны! Сибирь не помойка!
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128
Vadim Deryabin Полчаса назад
желание хайпнуть на всем...
зато теперь знаменитость, хоть и обзывают дурой.
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4k
Ф Ив Полчаса назад
Может пережитки патриархата всё-таки? Главное чтобы вот такие экземпляры не начали давать "матьчество" своим детям, особенно мальчикам. вот действительно надо запрещать однополым парам не только усыновлять (удочерять детей), но и заводить их по ЭКО.
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8k
Атеист Ф Ив 13 минут назад
Если себе поменяли, значит будут и деткам своим делать такие вещи. 99% уверен в этом.
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1k
Aleksandr Varich Полчаса назад
На ютубе есть целая подборка видео с подобными долболобами.

Называется "Фейлы борцов за социальную справедливость".
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57k
Доктор Джонс 37 минут назад
Действительно, ипанутое и никчемное существо... И зачем её только мать рожала?
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2k
ваня панкин Доктор Джонс Полчаса назад
мать когда рожала надеялась что вырастет нормальный человек, а не ипанько...
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