Ириновна: уральская активистка сменила отчество на "матчество"

Девушка демонстрирует ноое свидетельство о рождении, в котором она записана как Алла Ириновна. На очереди другие документы, смена которых может превратиться в настоящий квест. Оказалось, что сменить отчество - проще простого. Достаточно написать заявление, оплатить госпошлину - и через месяц можно получить обновленное свидетельство о рождении.