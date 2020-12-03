Требуется шпион: эстонская разведка дала объявление в СМИ о наборе русскоговорящих сотрудников

Соответствующие объявления были размещены в эстонских газетах, одной из которых стала Eesti Ekspress. В тексте уточнялось, что сотрудников с особыми навыками ищет департамент внешней разведки Эстонии.

«Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат как мировой путешественник, так и психолог?», — сказано в объявлении.

Эстонская разведка видит в будущих своих сотрудниках, образованных граждан, с расширенным кругозором и развитой коммуникабельностью. Кроме того, у кандидатов приветствует любовь к путешествиям, способность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам, а также решительность и творческий подход к решению задач.

Действительно, пока Эстония граничит с Россией, её внешней разведке не угрожает праздность и скука, а стало быть, не иссякнет спрос по части квалифицированных кадров. И она, следует отдать должное, регулярно доказывает, что недаром ест эстонский хлеб. Сравнительно недавно, не без помощи русскоговорящих агентов, была проведена блестящая оперативно-аналитическая работа, в итоге, родился на свет семидесяти страничный доклад о "Российской угрозе", которая, по их мнению, выразилась в подготовке российских вооружённых сил к войне с НАТО.