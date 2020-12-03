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Требуется шпион: эстонская разведка дала объявление в СМИ о наборе русскоговорящих сотрудников

Требуется шпион: эстонская разведка дала объявление в СМИ о наборе русскоговорящих сотрудников (2 фото + 3 видео)

Автор:
03 декабря 2020 05:33
Сообщество : Политика
Метки: Угрозы   вакансии   внешняя   кандидаты   набор   нато   разведка   эстония   
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Спецслужба Эстонии, не мудрствуя лукаво, приступила к поиску кандидатов в секретные агенты через газетные объявления. Среди требований к претендентам: знание русского языка, любознательность и широкий кругозор.

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Метки: Угрозы   вакансии   внешняя   кандидаты   набор   нато   разведка   эстония   
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19  комментариев
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
Русскоговорящие нужны потому, что для прибалтских языков азбука Морзе не создана... ;)
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Duckk 16 минут назад
А денег то сколько платят?
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16k
Нагайна Полчаса назад
А что, "дочери офицеров" и "бабушки с одной картошкой" в декрет ушли?
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3k
ишты Полчаса назад
Ну Даниель Кайгермазов тоже недалеко ушел по идиотичности подачи материала. Смотреть стыдно, как взрослый человек кривляется из-за денег, но получается не смешно. Одним словом, эти клоуны друг друга стоят.
Другое дело, что первыми начали зарубежные клоуны. На кого рассчитаны такие странные действия(объявления) и новости? Каким надо быть идиотом, чтобы повестись на все это? Или все это для обозначения бурной деятельности и оправдания потраченных денег? Мдя-я, политика, однако...
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588
Кристофер Робин 42 минуты назад
Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу
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644
bosayk Час назад
а как же суперспособность не валиться с ног после 0.5 водки) ну и девчонок пусть не берут, а то получится как у нас с радисткой Кэт
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127
vova old Час назад
мосад тоже так делает
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19k
pssst 2 часа назад
А че, норм схема:
1. Запретить чухонцам изучать русский
2. Нанимать русских на непыльную работу с хорошей зарплатой
Profit!
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150k
Alf pssst Час назад
Чухонцы вполне себе изучают русский язык, но тот уровень языка, который предлагает система образования настолько жалкий, что даже заблудившись в Москве эстонец не сможет на ломаном русском объяснить куда ему нужно попасть.
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239
Леший Alf Час назад
Эстонец одно предложение будет неделю выговаривать.
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150k
Alf Леший Час назад
Ровно как у русского будут проблемы с выговариванием эстонского...
Я когда переехал на ПМЖ в Финляндию, то по поводу своих знаний финского в Хельсинки не так сильно комплексовал. Скорее потому, что там русских очень много, и коренные вполне терпимо к ним относятся. Но стоило мне переехать в глубинку, так каждый кому не лень до слёз угорал на моим русским акцентом...
Эстонцам уже с грамматической точки зрения намного проще говорить по-английски, чем говорить по-русски.
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19k
pssst Alf 59 минут назад
о чем и речь. Вторым языком могут и учить. Но работу хорошую давать только с безупречным русским.
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150k
Alf pssst 47 минут назад
У меня случилось похожая ситуация, когда начал работать в Финляндии. Взяли специалистом чисто из-за знания русского языка
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