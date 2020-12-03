Требуется шпион: эстонская разведка дала объявление в СМИ о наборе русскоговорящих сотрудников

Спецслужба Эстонии, не мудрствуя лукаво, приступила к поиску кандидатов в секретные агенты через газетные объявления. Среди требований к претендентам: знание русского языка, любознательность и широкий кругозор.
Соответствующие объявления были размещены в эстонских газетах, одной из которых стала Eesti Ekspress. В тексте уточнялось, что сотрудников с особыми навыками ищет департамент внешней разведки Эстонии.
«Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат как мировой путешественник, так и психолог?», — сказано в объявлении.
Эстонская разведка видит в будущих своих сотрудниках, образованных граждан, с расширенным кругозором и развитой коммуникабельностью. Кроме того, у кандидатов приветствует любовь к путешествиям, способность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам, а также решительность и творческий подход к решению задач.
Действительно, пока Эстония граничит с Россией, её внешней разведке не угрожает праздность и скука, а стало быть, не иссякнет спрос по части квалифицированных кадров. И она, следует отдать должное, регулярно доказывает, что недаром ест эстонский хлеб. Сравнительно недавно, не без помощи русскоговорящих агентов, была проведена блестящая оперативно-аналитическая работа, в итоге, родился на свет семидесяти страничный доклад о "Российской угрозе", которая, по их мнению, выразилась в подготовке российских вооружённых сил к войне с НАТО.
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Кроме того, эстонская разведка наконец выяснила и постоянно держит на контроле методы работы российских коллег:
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А год назад героически предотвратила высадку "российского учебного десанта" на эстонскую землю, прозорливо выяснив, что наибольшая угроза стране исходит именно от российских парусных морских судов:
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Надо отдать должное Эстонии за инновационное ноу-хау - размещение вакансий в газетах, а также расклейка на афишных тумбах и фонарных столбах объявлений о наборе кандидатов в шпионы для внешней разведки. Однако горячие эстонские парни увы, не оригинальны и пальма первенства ускользает из их рук.
Впереди планеты всей, как всегда, гегемон свободы и оплот мировой демократии - США. Не далее как три года назад ЦРУ разместило в своём Twitter аккаунте объявление следующего содержания: «Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь», — говорилось в сообщении.
Speak Russian?— CIA (@CIA) September 29, 2017
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
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Другое дело, что первыми начали зарубежные клоуны. На кого рассчитаны такие странные действия(объявления) и новости? Каким надо быть идиотом, чтобы повестись на все это? Или все это для обозначения бурной деятельности и оправдания потраченных денег? Мдя-я, политика, однако...
1. Запретить чухонцам изучать русский
2. Нанимать русских на непыльную работу с хорошей зарплатой
Profit!
Я когда переехал на ПМЖ в Финляндию, то по поводу своих знаний финского в Хельсинки не так сильно комплексовал. Скорее потому, что там русских очень много, и коренные вполне терпимо к ним относятся. Но стоило мне переехать в глубинку, так каждый кому не лень до слёз угорал на моим русским акцентом...
Эстонцам уже с грамматической точки зрения намного проще говорить по-английски, чем говорить по-русски.