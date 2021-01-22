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Столичные пожарные показали свою работу от первого лица

Столичные пожарные показали свою работу от первого лица (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:24
Сообщество : Жить в России
Метки: балашиха   видео   от первого лица   пожарные   работа   тушение пожара   
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Один из спасателей снял на камеру настоящий экшн, драматизма которому добавляет тот факт, что рядом с пылающим зданием находилось помещение с газовыми баллонами.

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Метки: балашиха   видео   от первого лица   пожарные   работа   тушение пожара   
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Евгений Полчаса назад
Это новость? На Ютубе несколько каналов, где парни выкладывают видео с выездов. Очень захватывающе. Ппц, в какой ад лезут. Вот кому надо деньги платить, а не футболистам.
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