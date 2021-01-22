Столичные пожарные показали свою работу от первого лица

Пожарный заснял на экшн-камеру, закрепленную на шлеме, свою будничную и опасную работу. Видео получилось впечатляющим.

20 января где-то в подмосковной Балашихе загорелась хозяйственная постройка. И все бы ничего, если бы рядом не находилось жилое здание с газовыми баллонами. Спасателям приходилось работать быстро и ювелирно, чтобы не допустить распространение огня на соседнюю постройку.