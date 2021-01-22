Столичные пожарные показали свою работу от первого лица

Один из спасателей снял на камеру настоящий экшн, драматизма которому добавляет тот факт, что рядом с пылающим зданием находилось помещение с газовыми баллонами.
Пожарный заснял на экшн-камеру, закрепленную на шлеме, свою будничную и опасную работу. Видео получилось впечатляющим.
20 января где-то в подмосковной Балашихе загорелась хозяйственная постройка. И все бы ничего, если бы рядом не находилось жилое здание с газовыми баллонами. Спасателям приходилось работать быстро и ювелирно, чтобы не допустить распространение огня на соседнюю постройку.
И раз мы можем наблюдать это видео, значит, бравые ребята с задачей справились. Потушили хозпостройку и предотвратили взрыв. Дом остался цел, а в пожаре никто не пострадал. Всегда бы так.
Источник:
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