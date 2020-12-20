Тушение пожаров в условиях зимы, архивные фотографии 1880-1980 гг

Представьте, что вы пожарный в начале или середине 20 века, на вас громоздкий защитный костюм, вас вызывают тушить пожар, нужно таскать пожарные гидранты, подключать их, взаимодействовать с водой... А на улице сильнейший мороз, когда вода моментально превращается в лед. Да даже не нужно представлять - просто посмотрите эту коллекцию редких фотографий.
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Командир 35-го батальона пожарного департамента Нью-Йорка Уильям Трэверс отогревается чашкой кофе. 1942 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну мне чел был должен 400 000 р и не отдовал
я вижу что дом горит, а не кто не выбегает я вызвал пожраных
(статья мне за этио не прилетит?)
да как так?
да вот так... 5 сек тебе хватит подышать ядом и ты отрубишсься
но я спасл в казарме рядом с пацанами из пожарной команды
1) момен что я запомнил
мой друг хватстается как он цепочку на зеркале взял... ну отсалась ри хозяев все равно бы дом сгорел
2) второй сюжет мы хороним этого бойца
опять пожар
девочка из дома ну была у тети, ну ей ничего не угрожало, а ему не сказали он все искал девочку малолетнюю в горящем доме и не вышел оттуда
ну вобщем дом деревенский два входа
я через оин вход вышел, подкурил и бросил спичку в фарфоровую чашку
ну она для спичек на окне и стояла
а над ней была занвеска и конечно все хагорелось
дома спасло 8 человек
слав Богу что я то же спать не лег, а вышел еще поссать
ну вот минус дом но все живы