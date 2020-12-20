Тушение пожаров в условиях зимы, архивные фотографии 1880-1980 гг

Представьте, что вы пожарный в начале или середине 20 века, на вас громоздкий защитный костюм, вас вызывают тушить пожар, нужно таскать пожарные гидранты, подключать их, взаимодействовать с водой... А на улице сильнейший мороз, когда вода моментально превращается в лед. Да даже не нужно представлять - просто посмотрите эту коллекцию редких фотографий.

Пожарные Нью-Йорка борются с огнем, покрытые сосульками. 1940 г. 0 Источник:

Пожарные тушат пожар в Монреале. 1889 г. 0 Источник:

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Пожарные реагируют на чрезвычайную ситуацию в Чикаго. 1900 г. 0 Источник:

Остатки здания "Эврика" в Чикаго. 1920 г. 0 Источник:

Обгоревшие и покрытые льдом останки отеля "Монтичелло" в Норфолке, Вирджиния. 1918 г. 0 Источник:

Пожарные Нью-Йорка помогают коллеге сбивать лед с формы. 1936 г. 0 Источник:

Руины здания стекольной компании Williamson в Бостоне. 1939 г. 0 Источник:

Пожарный на месте происшествия на Кони-Айленде, штат Нью-Йорк. 1940 г. 0 Источник:

Пожарные тушат пожар в Олбани, штат Нью-Йорк. 1940 г. 0 Источник:

Командир 35-го батальона пожарного департамента Нью-Йорка Уильям Трэверс отогревается чашкой кофе. 1942 г. 0 Источник:

Пожарные Чикаго реагируют на пожар при минусовой температуре. 1958 г. 0 Источник:

Тушение пожара. Фотография сделана в 1958 году 0 Источник:

Чикаго, 1958 г. 0 Источник:

Чикаго, 1958 г. 0 Источник:

Чикаго, 1958 г. 0 Источник: