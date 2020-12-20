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Тушение пожаров в условиях зимы, архивные фотографии 1880-1980 гг

Тушение пожаров в условиях зимы, архивные фотографии 1880-1980 гг (16 фото)

Автор:
20 декабря 2020 14:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: гидрант   обледенели   обледенение   пожарные   пожарные в мире   сша   тушение пожара   
434
16
Представьте, что вы пожарный в начале или середине 20 века, на вас громоздкий защитный костюм, вас вызывают тушить пожар, нужно таскать пожарные гидранты, подключать их, взаимодействовать с водой... А на улице сильнейший мороз, когда вода моментально превращается в лед. Да даже не нужно представлять - просто посмотрите эту коллекцию редких фотографий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гидрант   обледенели   обледенение   пожарные   пожарные в мире   сша   тушение пожара   
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50k
pynh 2 часа назад
Меня так же мелкого зимой дома раздевали когда прорвало теплотрассу и мы бегали под дождем из кипятка.
Меня так же мелкого зимой дома раздевали когда прорвало теплотрассу и мы бегали под дождем из кипятка.
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−71
Vovka Час назад
однаждв я то же принимл участие в тушении пожара

ну мне чел был должен 400 000 р и не отдовал
я вижу что дом горит, а не кто не выбегает я вызвал пожраных
(статья мне за этио не прилетит?)
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−71
Vovka Час назад
многие не в курсе почему ол люди погибают при пожаре?
да как так?

да вот так... 5 сек тебе хватит подышать ядом и ты отрубишсься
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−71
Vovka Час назад
чвс пожар я не тушил
но я спасл в казарме рядом с пацанами из пожарной команды
1) момен что я запомнил
мой друг хватстается как он цепочку на зеркале взял... ну отсалась ри хозяев все равно бы дом сгорел

2) второй сюжет мы хороним этого бойца
опять пожар

девочка из дома ну была у тети, ну ей ничего не угрожало, а ему не сказали он все искал девочку малолетнюю в горящем доме и не вышел оттуда
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−71
Vovka Час назад
меня Бог миловал

ну вобщем дом деревенский два входа
я через оин вход вышел, подкурил и бросил спичку в фарфоровую чашку

ну она для спичек на окне и стояла
а над ней была занвеска и конечно все хагорелось

дома спасло 8 человек
слав Богу что я то же спать не лег, а вышел еще поссать

ну вот минус дом но все живы
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