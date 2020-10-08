FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6198 постов • 1088 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб

"Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб (5 фото)

Автор:
08 октября 2020 23:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   небоскреб   пожар   пожарные   южная корея   
1727
5
На кадрах с места происшествия видно, как пламя достигает вершины здания, как большие бетонные плиты падают вниз на улицу, а в ночном воздухе поднимаются клубы дыма.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   видео   небоскреб   пожар   пожарные   южная корея   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Михалыч Час назад
Композитные панели горят. Там полиэтилен. Огонь красиво разгорается с небольшой точки на весь фасад, переходя в помещения. Погибли уже сотни людей по всему миру, но использовать это говно продолжают. Даже в Южной Корее, что неожиданно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов Полчаса назад
И не разваливается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 37 минут назад
из чего ж он сделан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ertin Час назад
Это не мы.

Это не мы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А когда 33 этажа стали небоскребом? У нас обычные человейники по 42-46 этажей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Дмитрий 3 часа назад
Кто ЗА строительство небоскребов? Периодически горят за милую душу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Дмитрий 2 часа назад
Периодически горит всё. Но брандспойты и лестницы нормально достают только до 9-10 этажей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Дмитрий Андрей Иванов 2 часа назад
Ну там наверное не только "брандспойты и лестницы" для небоскребов то предусмотрены, но все же. 80 какой то этаж. Дым. Лифты стоят. 20 этажей в верх или 80 вниз? Стоить строить небоскребы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Дмитрий 2 часа назад
Не предусмотрены, только поэтажные и пожарка самого дома. У неё, конечно своё электрохозяйство, но шансы отключения вместе с основным - весьма высоки. Ну ещё вертолёты.
Не сильно надёжно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Дмитрий Андрей Иванов 2 часа назад
Кароче- не будем строить. Ну их к.....м. И так без них проблем куча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
labuda.blog 3 часа назад
Что то не слышно возгласов о кровавом режиме Мун Чжэ Ина?
Представляю какая вонь стояла бы если это случилось в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul labuda.blog 2 часа назад
как раз таки ты и был первый провокатор, кто затронул тему.. а хуже провокаторов только жополижы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
870
Herr Mannelig Schandmaul 2 часа назад
Ачипятка или жополиЖы это новый вид?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Cryptopunk labuda.blog Час назад
%%@% это не Северная Корея, а Южная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов Cryptopunk 46 минут назад
так Мун Чже Ин руководит Южной Кореей, создавая "комфортные условия" что бы население пахало по 12 часов в день минимум дабы с голоду не помереть ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для TikTok (10 фото) 20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для TikTok (10 фото) "Доча, молись!": украинская семья оказалась на трассе, охваченной огнем "Доча, молись!": украинская семья оказалась на трассе, охваченной огнем Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи: видео Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи: видео Появилось видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге Появилось видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге Пожар уничтожил павильон в одном из крупнейших зоопарков Британии Пожар уничтожил павильон в одном из крупнейших зоопарков Британии Грек успел снять пожар, охвативший его дом: видео Грек успел снять пожар, охвативший его дом: видео
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
4
298
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
4
87
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кажется, они возвращаются. Стивен Кинг одобряет
1
4
Кажется, они возвращаются. Стивен Кинг одобряет
Хочешь «Оскар» за лучший фильм? Будь добр соответствовать критериям
1
7
Хочешь «Оскар» за лучший фильм? Будь добр соответствовать критериям
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#дтп#разное#люди#прикольные#позитив#инцидент
#юмор#прикол#россия#авария#авто авария#в мире#СССР#автомобили#спасение#комментарии
#история#животные#интересно#актеры#картинки#забавно#автомир#не уступил#дети#кража

На что жалуетесь?

Вернуться