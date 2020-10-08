"Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб

На кадрах с места происшествия видно, как пламя достигает вершины здания, как большие бетонные плиты падают вниз на улицу, а в ночном воздухе поднимаются клубы дыма.
Вспыхнувший жилой 33-этажный дом стоит в южнокорейском Ульсане - это восьмой по величине город страны с населением 1,1 миллиона человек.
Возгорание началось примерно в 23:00 по местному времени между 8 и 12 этажами здания, в котором находится около 120 квартир и торговых заведений.
Пламя быстро охватило все высотное здание: его распространению способствует сильный ветер.
Возгорание началось примерно в 23:00 по местному времени между 8 и 12 этажами здания, в котором находится около 120 квартир и торговых заведений.
Пламя быстро охватило все высотное здание: его распространению способствует сильный ветер.
WATCH: Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured - Yonhap pic.twitter.com/V6kvRBBJ8X— BNO News (@BNONews) October 8, 2020
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Сотни людей были эвакуированы, в том числе с вертолетной площадки на крыше, как минимум 50 из них пострадали от отравления дымом. Пожарные ищут тех, кто все еще может находиться внутри.
#AHORA Se registra un enorme incendio en un edificio en la ciudad portuaria de Ulsan, Corea del Sur. pic.twitter.com/K0SNKfrJ5x— Realidad internacional (@realidad_int) October 8, 2020
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🇰🇷COREA DEL SUR | Un gran incendio se apoderó rápidamente de un edificio de 33 pisos en Ulsan, en el sureste del país. Según el Departamento de Bomberos, 26 residentes fueron trasladados al hospital, pero ninguno está grave. pic.twitter.com/YWDD8KUQAo— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) October 8, 2020
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Не сильно надёжно.
Представляю какая вонь стояла бы если это случилось в России.