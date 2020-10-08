"Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб

Вспыхнувший жилой 33-этажный дом стоит в южнокорейском Ульсане - это восьмой по величине город страны с населением 1,1 миллиона человек.

Возгорание началось примерно в 23:00 по местному времени между 8 и 12 этажами здания, в котором находится около 120 квартир и торговых заведений.

Пламя быстро охватило все высотное здание: его распространению способствует сильный ветер.