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Милота: ветеринар показал детеныша белухи в утробе мамы

Милота: ветеринар показал детеныша белухи в утробе мамы (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: белуха   белухи   дикая природа   дикие животные   животные   киты   морские животные   фото   
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Тематический парк SeaWorld в США объявил о радостной новости - у белухи Луны скоро родится малыш! Ветеринарам удалось получить чудесные кадры с УЗИ, которое недавно сделали будущей мамочке. На них очень отчетливо видно малыша - он как будто улыбается. Милота!

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Метки: белуха   белухи   дикая природа   дикие животные   животные   киты   морские животные   фото   
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