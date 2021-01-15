Милота: ветеринар показал детеныша белухи в утробе мамы

В парке SeaWorld, что находится в США, радостные новости. Белуха по кличке Луна (Luna) станет мамой! Луна родилась в тематическом парке в 2000 году, и у нее это уже третья беременность - ее третий малыш, Кенай (Kenai), родился в 2016 году. Недавно будущей маме сделали УЗИ, с которого удалось получить милейшие снимки.