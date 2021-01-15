Милота: ветеринар показал детеныша белухи в утробе мамы

Тематический парк SeaWorld в США объявил о радостной новости - у белухи Луны скоро родится малыш! Ветеринарам удалось получить чудесные кадры с УЗИ, которое недавно сделали будущей мамочке. На них очень отчетливо видно малыша - он как будто улыбается. Милота!
В парке SeaWorld, что находится в США, радостные новости. Белуха по кличке Луна (Luna) станет мамой! Луна родилась в тематическом парке в 2000 году, и у нее это уже третья беременность - ее третий малыш, Кенай (Kenai), родился в 2016 году. Недавно будущей маме сделали УЗИ, с которого удалось получить милейшие снимки.
В парке белух специально дрессируют, чтобы они спокойно лежали во время ветеринарных осмотров, поэтому картинка получилась четкой. На кадрах видно малыша в утробе матери - он крохотный, и как будто улыбается. Просто чудо!
"Мы очень взволнованы радостными новостями, и предоставляем Луне круглосуточный уход, чтобы она выносила малыша в спокойствии и любви. Мы с нетерпением ждем маленького прибавления в семье нашего парка!" - написали сотрудники SeaWorld.
Белухи могут жить до 50 лет, достигать 4,2 м в длину и весить до 1 400 кг. Самки обычно рожают по одному детенышу каждые три года, причем беременность длится от 14 до 16 месяцев. Обычно рождается один китёнок длиной 140—160 см, и еще год-два мама кормит его молоком.
Милейший детеныш белухи на УЗИ:
Источник:
Ссылки по теме:
- Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка
- Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле
- Детеныша панды месяц считали мальчиком, но он оказался девочкой
- "Самый одинокий слон в мире" впервые за много лет влюбился
- Странные и смешные фото из мира дикой природы, которые вызывают много вопросов
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...