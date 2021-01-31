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Яркие факты о Монголии

Яркие факты о Монголии (15 фото)

Автор:
31 января 2021 08:25
Сообщество : Факты
Метки: монголия   традиции   факты   
304
15
Большая по масштабам, но неизвестная для туристов и так редко упоминаемая – Монголия, это страна контрастов. В ней небоскребы возвышаются над самодельными юртами, а машины делят дороги с лошадьми. Степи сменяются пустынями, а люди, идущие в ногу со временем, почитают многовековые традиции своих предков. Так что же это за страна Монголия?
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Метки: монголия   традиции   факты   
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3  комментария
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10k
Сибирячка Час назад
Коллеги ездили на 3 года преподавать в Монголию. Про рыбу. Если монголы наловят рыбу, рыбы там много и ловится хорошо, то жарить ее просили приезжих, и спокойно с удовольствием кушают.
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13k
Patmaz Час назад
https://old.fishki.net/anti/1963357-velikoe-mongolskoe-more.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1963357-velikoe-mongolskoe-more.html
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82
Walter Hartwell White 2 часа назад
Мне от Лядова про Монголию понравилось.
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