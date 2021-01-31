Яркие факты о Монголии

Время идет, но традиции и вкусы жителей Монголии не меняются. В древние времена они считали всё обитающее в воде священным, поэтому до сих пор практически не употребляют в качестве пищи рыбу. Она есть в местах общественного питания, но предназначена только для туристов. Также скептически монголы относятся к веганству, ведь мясо важная часть их рациона.