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Чугунная ванна

Чугунная ванна (1 фото)

Автор:
21 января 2021 15:01
Метки: Юмор   сантехника   чугунная ванна   
1741
1
Не мое. История из интернета. Мне понравилась - делюсь)

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Метки: Юмор   сантехника   чугунная ванна   
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2k
Алекс Чебурашкин 5 часов назад
так они в чермет. это же вроде все знают, нет?
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21k
Vazari 3 часа назад
Слышал точно такую историю, но про старый холодильник. Слово- в слово.
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6k
Ysik 3 часа назад
На даче стоял старый телевизор "рубин", тяжелый, древний, не работающий. Контейнер далеко. В багажник не помещается, на крышу не поставить. Решил позвать друга на большой машине и вывезти его к контейнеру. Пока было время вытащил его за ворота, там он пару дней постоял. Друг приехать на выходных не смог. Телевизор затащил внутрь и кинул у забора. Вернулся через неделю, а его уже сперли. :) Даже не представляю, как они его через забор перекидывали, и главное зачем, видимо на детали с ценными металлами.
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282
Для ТП 4 часа назад
Чугунная ванна
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3k
Денис Колосов 4 часа назад
Дык норма.. Тоже в садике меняли детскую площадку. Старые металлические конструкции не знали куда девать, звонили в утилизацию мусора, там какой то фантастический ценник назвали. Вынесли просто на общую мусорку, что недалеко была, так и 10 мин не прошло, как грузовичек подъехал и загрузил весь металл-) это в Москве.
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3k
ваня панкин 4 часа назад
бая-я-я-янище...

бая-я-я-янище...
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32k
kalinser 4 часа назад
Ванна чугунная 80-90кг.
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12k
Пумба 4 часа назад
Сам во время капремонта продал древнюю чугунную ванну только из-за того, что была она 150 см, а я поставил новую на 170. Была бы чугунная 170 см - однозначно восстанавливал бы.
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3k
Денис Колосов Пумба 4 часа назад
мне акриловая больше нравится.. чугунная холодная, нужно нагревать, прежде чем залезть туда, плюс со временем становится шершавой, неприятной на ощупь..
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7k
Prostovopros Пумба 4 часа назад
Тоже жалею, что не стал восстанавливать. Да и окна деревянные с огромными подоконниками из толстенных досок нужно было просто запенить вместо старой осыпавшейся стекловаты по краям и резинки уплотнительные между половинками вставить. Но мода была и всех убеждали, что пластик это лучше и навсегда.
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33k
jonnyD 4 часа назад
Этой ванной если накрыться, то можно пережить атомный взрыв
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33k
Гёз Уленшпигель jonnyD 2 часа назад
Лучший коммент на ветке!
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2k
Mutantino 5 часов назад
старую чугуниевую ванну не проблема восстановить
у чугунной есть свои плюсы
1 - хорошо держит тепло
2 - не звенит при наборе воды
поэтому многие ценят именно их
родители тоже хотели на цвет мет выбросить
но не могли сами вынести, попросили меня помочь - предложил им продать ее
дал объявку на барахолке, забрали через 3 часа сами
денег предложили немного, да зато мороки с выносом не было ;)
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