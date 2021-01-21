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Живу на 5-ом этаже, дом без лифта. В квартире, как сейчас принято говорить, идет "ЕВРОРЕМОНТ". Естественно все "старое и ненужное" - на свалку. Пришла очередь ванны - 200 литров, чугунина. Сколько весит незнаю, но тяжелая-а-а-а.Выволок наполовину на лестничную площадку, семь потов сошло. Полностью нельзя - соседские квартиры баррикадирую. Дальше без помощников - ну, никак. Сел покурить. А сигареты тю-тю... закончились. Ладно, схожу в магазин, заодно позову кого-нибудь на пиво с опусканием ванны. Спускаюсь во двор. Навстречу идут две личности, сантехнической наружности. Просто от балды, говорю:- Мужики, вам случайно ванна не нужна? У меня ремонт. Мне спустить с пятого надо...- А за сколько?Прикидываю во сколько мне обойдутся друзья-помощники, делю пополам...- "Две по 0,5!Вижу работу мысли на дружелюбных физиономиях.- Согласны! Где чугунина?- В этом подъезде, на пятом этаже. Там матушка дома, скажете, что от меня. Я, пока, в магазин сгоняю.Иду в магазин, купил сигарет и обещанные 2 по 0.5. Возвращаюсь домой, возле подъезда ванны нет. Видимо, без оплаты - нет работы! Логично.Поднимаюсь домой... На площадке ванны НЕТ!... Ничего не понимая, открываю дверь. Навстречу выходит мать.- А где?... Ванна...- Пришли двое каких-то мужиков. Сказали, что договорились с тобой насчет ванны. Дали денег. Сказали, чтоб ты сам купил. И унесли ее с собой...Просто стек по стенке на пол...Кстати, денег было точно на 2 по 0.5. Спасибо, мужики!