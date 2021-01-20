FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3101 пост • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Крутой моддинг ПК и ноутбуков

Крутой моддинг ПК и ноутбуков (21 фото)

Автор:
20 января 2021 11:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   моддинг   моддинг ПК   ноутбуки   персональные компьютеры   подборка   
1284
21

От унитазных улучшений до дизайна в стиле стимпанк.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   моддинг   моддинг ПК   ноутбуки   персональные компьютеры   подборка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дельфин Красивый Час назад
я наверное не в тренде, у меня станция стоит на балконе ( пробивал дырку под провода), тихо и места не занимает, зачем шумную машинерию выставлять на виду - мне не понятно, это не удовольствие от работы хорошей машины, а радость от того что комп вообще есть и на нем светодиодики?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Пумба 51 секунду назад
Когда псу делать нехер - он яйца лижет. Так и здесь. Моддинг ради моддинга. Огоньки-огоньки-огоньки. Ну, и расположить комплектующие постраннее... И вообще никто (кроме автора компа-стола, но о нем позже) не задумался, что корпус системнику нужен не просто так, а как защита от механических воздействий, статического электричества и перегрева. Все же эти висящие в воздухе комплектующие - до первого удара щеткой пылесоса. Или до первого кота или хомяка или собаки в квартире. Или ребенка. Ящик "в стиле стимпанк" (хотя это вообще не про стимпанк, а чистый милитари) - прикольно, но хотелось бы увидеть реализацию охлаждения. И у меня большие сомнения в оптимальном использовании объема: подозреваю, что ящик в 2 раза больше чем нужно.
Теперь гвоздь программы - стол-комп для геймера. Всё удобно, системник не путается под ногами, есть визуальный контроль работы комплектующих, хорошая (наверное) пылезащита... Но! Дезигнер явно не геймер. А деффачко-блондинко, которой просто нравится всё блястящее. Потому что с такой подсветкой прямо в рожу у бедного геймера глаза вытекут уже через час игры.
Когда псу делать нехер - он яйца лижет. Так и здесь. Моддинг ради моддинга. Огоньки-огоньки-огоньки. Ну, и расположить комплектующие постраннее... И вообще никто (кроме автора компа-стола, но о нем позже) не задумался, что корпус системнику нужен не просто так, а как защита от механических воздействий, статического электричества и перегрева. Все же эти висящие в воздухе комплектующие - до первого удара щеткой пылесоса. Или до первого кота или хомяка или собаки в квартире. Или ребенка. Ящик "в стиле стимпанк" (хотя это вообще не про стимпанк, а чистый милитари) - прикольно, но хотелось бы увидеть реализацию охлаждения. И у меня большие сомнения в оптимальном использовании объема: подозреваю, что ящик в 2 раза больше чем нужно. Теперь гвоздь программы - стол-комп для геймера. Всё удобно, системник не путается под ногами, есть визуальный контроль работы комплектующих, хорошая (наверное) пылезащита... Но! Дезигнер явно не геймер. А деффачко-блондинко, которой просто нравится всё блястящее. Потому что с такой подсветкой прямо в рожу у бедного геймера глаза вытекут уже через час игры.Посмотреть
Когда псу делать нехер - он яйца лижет. Так и здесь. Моддинг ради моддинга. Огоньки-огоньки-огоньки. Ну, и расположить комплектующие постраннее... И вообще никто (кроме автора компа-стола, но о нем позже) не задумался, что корпус системнику нужен не просто так, а как защита от механических воздействий, статического электричества и перегрева. Все же эти висящие в воздухе комплектующие - до первого удара щеткой пылесоса. Или до первого кота или хомяка или собаки в квартире. Или ребенка. Ящик "в стиле стимпанк" (хотя это вообще не про стимпанк, а чистый милитари) - прикольно, но хотелось бы увидеть реализацию охлаждения. И у меня большие сомнения в оптимальном использовании объема: подозреваю, что ящик в 2 раза больше чем нужно. Теперь гвоздь программы - стол-комп для геймера. Всё удобно, системник не путается под ногами, есть визуальный контроль работы комплектующих, хорошая (наверное) пылезащита... Но! Дезигнер явно не геймер. А деффачко-блондинко, которой просто нравится всё блястящее. Потому что с такой подсветкой прямо в рожу у бедного геймера глаза вытекут уже через час игры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mbr 16 минут назад
Каждый хочет как он дрочет.
Типичный пример того, что комп нужен не для дела, а средство для дрочки, причем чисто на светло-диодики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей 17 следов, оставленных горячими кисками: "Ходили, ходим и будем ходить" 17 следов, оставленных горячими кисками: "Ходили, ходим и будем ходить" 18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок 18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов Почта России: мы превращаем ваши посылки в макулатуру* Почта России: мы превращаем ваши посылки в макулатуру* Когда отчаялся и не видишь выхода Когда отчаялся и не видишь выхода
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

946827



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
2
41
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
3
139
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
26
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
0
19
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
7
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#интересное#приколы#автомир#авария дня#космос#СССР#жизнь
#интересно#познавательно#истории#кино#история#аварии#картинки#новости#подборки#природа
#факты#животные#прикол#люди#автомобили#дтп#авто аварии#позитив#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться