Крутой моддинг ПК и ноутбуков

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Теперь гвоздь программы - стол-комп для геймера. Всё удобно, системник не путается под ногами, есть визуальный контроль работы комплектующих, хорошая (наверное) пылезащита... Но! Дезигнер явно не геймер. А деффачко-блондинко, которой просто нравится всё блястящее. Потому что с такой подсветкой прямо в рожу у бедного геймера глаза вытекут уже через час игры.
Типичный пример того, что комп нужен не для дела, а средство для дрочки, причем чисто на светло-диодики.