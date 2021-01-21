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Убойные фотографии результатов российского тюнинга, которые уже стали бестселлерами

Убойные фотографии результатов российского тюнинга, которые уже стали бестселлерами (15 фото)

Автор:
21 января 2021 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   аэрография   ваз   жигули   машина   тайота   тюнинг   
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Авторы этих шедевров точно знают, как произвести впечатление на прохожих. Они настолько нестандартно видоизменили свои автомобили, что фотографиями их работ стали активно делиться в социальных сетях. Посмотрите и вы!
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Метки: Юмор   аэрография   ваз   жигули   машина   тайота   тюнинг   
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