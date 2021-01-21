Убойные фотографии результатов российского тюнинга, которые уже стали бестселлерами

Авторы этих шедевров точно знают, как произвести впечатление на прохожих. Они настолько нестандартно видоизменили свои автомобили, что фотографиями их работ стали активно делиться в социальных сетях. Посмотрите и вы!

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1. Toyota Corolla на "Каждый день" 0 Источник:

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2. Именно так и выглядит честный тюнинг 0 Источник:

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3. Как вам Жигули в таком исполнении 0 Источник:

4. Когда задумал тюнинг в стиле "Дорого-Бохато", но что-то пошло не так 0 Источник:

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