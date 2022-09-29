Депутат Госдумы Алексей Нечаев казался недоволен проведением мобилизации и предложил поручить её «Яндексу» или Сбербанку

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев выступил в Госдуме и заявил, что мобилизация сейчас проходит из рук вон плохо.

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«Зачем-то увеличено количество повесток, которые рассылаются людям. Это не 300 тысяч, это в несколько раз больше – больше миллиона. Очень размыты все критерии, по которым людей призывают или не призывают – возрастные, берут отцов, у которых много детей, мобилизуют людей, которые не служили в армии, у них специальностей военных нет. Много непрозрачности», – констатировал он

Исходя из этого, депутат предложил поручить мобилизационные мероприятия другим организациям. По мнению Нечаева, с этим справились бы «Яндекс», Сбербанк или мэрия Москвы.