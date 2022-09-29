Депутат Госдумы Алексей Нечаев казался недоволен проведением мобилизации и предложил поручить её «Яндексу» или Сбербанку

Алексей Нечаев подчеркнул, что сейчас решение о частичной мобилизации исполняется плохо. Количество повесток увеличено, размыты критерии по которым людей призывают или не призывают. Это нарушает указ президента. По мнению Нечаева, мобилизацию нужно поручить кому-то другому. Например, «Яндексу».
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев выступил в Госдуме и заявил, что мобилизация сейчас проходит из рук вон плохо.
«Зачем-то увеличено количество повесток, которые рассылаются людям. Это не 300 тысяч, это в несколько раз больше – больше миллиона. Очень размыты все критерии, по которым людей призывают или не призывают – возрастные, берут отцов, у которых много детей, мобилизуют людей, которые не служили в армии, у них специальностей военных нет. Много непрозрачности», – констатировал он
Исходя из этого, депутат предложил поручить мобилизационные мероприятия другим организациям. По мнению Нечаева, с этим справились бы «Яндекс», Сбербанк или мэрия Москвы.
«Где цифровизация? Почему все делается по старинке. Военкомы возомнили себя вершителями судеб. Для людей это вопрос жизни и смерти. К сожалению, то как мобилизация проходит – показывает качество управления на местах в нашей стране. Представьте, что например Яндекс или Сбер так бы работали. Это невозможно себе представить.
Поэтому у нас многие кто говорит, что пусть государство возьмёт на себя это, пусть государство делает это, ну вот так у нас государство делает. Я думаю, лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу. Они бы это красиво сделали. Или мэрии Москвы, например. Они раздали призы бы. Глупости? Спасибо, да», – сказал Нечаев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Согласен. Доставщики Яндекс-Еды справились бы лучше.
- Что за ху*ня?? Я не заказывал носки, тушёнку и бинты!!
- Это стандартный сет. А в премиум-набор входит ещё сапёрная лопатка и резиновые сапоги с камуфляжем "хохлома". Вот тут распишись.