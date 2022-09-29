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Депутат Госдумы Алексей Нечаев казался недоволен проведением мобилизации и предложил поручить её «Яндексу» или Сбербанку

Депутат Госдумы Алексей Нечаев казался недоволен проведением мобилизации и предложил поручить её «Яндексу» или Сбербанку

Автор:
29 сентября 2022 10:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   Сбербанк   депутат   интересное   мобилизация   фото   яндекс   
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Алексей Нечаев подчеркнул, что сейчас решение о частичной мобилизации исполняется плохо. Количество повесток увеличено, размыты критерии по которым людей призывают или не призывают. Это нарушает указ президента. По мнению Нечаева, мобилизацию нужно поручить кому-то другому. Например, «Яндексу».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев выступил в Госдуме и заявил, что мобилизация сейчас проходит из рук вон плохо.

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«Зачем-то увеличено количество повесток, которые рассылаются людям. Это не 300 тысяч, это в несколько раз больше – больше миллиона. Очень размыты все критерии, по которым людей призывают или не призывают – возрастные, берут отцов, у которых много детей, мобилизуют людей, которые не служили в армии, у них специальностей военных нет. Много непрозрачности», – констатировал он

Исходя из этого, депутат предложил поручить мобилизационные мероприятия другим организациям. По мнению Нечаева, с этим справились бы «Яндекс», Сбербанк или мэрия Москвы.

«Где цифровизация? Почему все делается по старинке. Военкомы возомнили себя вершителями судеб. Для людей это вопрос жизни и смерти. К сожалению, то как мобилизация проходит – показывает качество управления на местах в нашей стране. Представьте, что например Яндекс или Сбер так бы работали. Это невозможно себе представить.

Поэтому у нас многие кто говорит, что пусть государство возьмёт на себя это, пусть государство делает это, ну вот так у нас государство делает. Я думаю, лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу. Они бы это красиво сделали. Или мэрии Москвы, например. Они раздали призы бы. Глупости? Спасибо, да», – сказал Нечаев.


Источник:

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Метки: Госдума   Россия   Сбербанк   депутат   интересное   мобилизация   фото   яндекс   
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11  комментариев
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8k
Борис Карабанов 19 минут назад
Всё правильно! Всё как обычно - на работодателя, на яндекс, на сбербанк, а самим уполномоченным на то ведомствам продолжать получать зарплаты, надбавки и льготы.
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14k
сеньор Леонсио 3 минуты назад
Греф везде пытается пролезть,и в мобилизацию,и в дистанционное обучение! Всем рулить хочет,но проблема в том,что он сам марионетка,всего лишь наёмная пешка в чужой игре!
Ссылка youtu.be
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10k
Сергей Попов 6 минут назад
Веселый депутат. Отдать мобилизацию в войска РФ компании Яндекс, собственник которой зарегистрированная в Нидерландах компания? Отдать Сберу, который отказывается вкладываться в развитие российское производство микропроцессоров? А относительно чиновников любой мэрии у меня вообще сомнений нет, что они что-то могут не провалить.
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1k
ChePaev 11 минут назад
а лучше "Спортлото" поручите
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6k
tamin 14 минут назад
все так. лучше бы яндекс проводил
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27k
Квантовый переход 18 минут назад
Государству нужна железная рука.Чиновники просто ох.у.ели в край.Многоходовочки Путина это хорошо.Но они нивелируются чиновничьим беспределом.Тут к стенке ставить надо.
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−176
Thomsen 21 минуту назад
< лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу >

Согласен. Доставщики Яндекс-Еды справились бы лучше.
- Что за ху*ня?? Я не заказывал носки, тушёнку и бинты!!
- Это стандартный сет. А в премиум-набор входит ещё сапёрная лопатка и резиновые сапоги с камуфляжем "хохлома". Вот тут распишись.
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Как бюджет делить - так армия тут как тут, а как задачу нормально выполнить - так кто-нибудь ещё.
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7k
Shtoppi Полчаса назад
Пусть подаст пример и своих двух сыновей тоже под мобилизацию подведет или им "ТАМ", так же как и "господину" пескову младшему, тоже находится не совсем правильно?
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