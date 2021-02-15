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Россиянка заплатила миллион рублей «посланнице сатаны» за снятие «печати смерти»

Россиянка заплатила миллион рублей «посланнице сатаны» за снятие «печати смерти» (1 фото)

Автор:
15 февраля 2021 09:57
Сообщество : Истории
Метки: Россия   гадалка   деньги   интересное   обман   печать смерти   фото   
434
1

Пенсионерка из Йошкар-Олы заплатила ясновидящей 1,2 миллиона рублей, чтобы та сняла «печать смерти» с её дочери. Сначала пенсионерка перечислила 466 тысяч рублей, потом 533 тысячи рублей. После этого «посланница сатаны» заявила, что сатана не принял деньги и требует ещё. Лишь после этого пенсионерка стала сомневаться в способностях ясновидящей.

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Метки: Россия   гадалка   деньги   интересное   обман   печать смерти   фото   
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7  комментариев
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14k
Денис Час назад
Что за бред. Все знают, что Аццкий Сотона принимает переводы только по 666, 666666, 666666666 и так далее рублей.
Даже такая адская организация, как "Мегафон" в курсе.

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300
Игорь Меншиков 36 минут назад
Интересно откуда у бабули столько бабла?? Святым духом питалась, не одевалась, лекарства не покупала?
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4k
Пепелац 44 минуты назад
Сатана вроде в баксах берет не?
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8k
Атеист Пепелац 10 минут назад
не, этот чувак модный.. на битки перешел
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49
Юрий 46 минут назад
Просто пора прекратить показывать шоу с экстрасенсами на гос Т/В. Люди и без этого ведутся на всякую чушь.
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10k
Евгений 50 минут назад
На дурака не нужен нож
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7k
Вася Час назад
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