Россиянка заплатила миллион рублей «посланнице сатаны» за снятие «печати смерти»

В Йошкар-Оле 62-летняя пенсионерка решила помочь своей дочери справиться с личными проблемами и обратилась к ясновидящей, которую нашла в интернете. Женщина представилась «посланником сатаны» и заявила, что на дочери стоит «печати смерти». Чтобы снять её надо заплатить 466 тысяч рублей. Пенсионерка, которая желала только хорошего для своей дочери, тут же перечислила нужную сумму.

Получив деньги, «посланница сатаны» заявила, что пенсионерке нужно на протяжении нескольких дней посещать кладбище и заодно перечислить ещё 533 тысячи рублей. Для этого пенсионерка обратилась в банк и взяла кредит. Вскоре ясновидящая заявила, что сатана не принял деньги женщины, и попросила перевести еще. Как ни странно, но следующие переводы сатана принял отлично, без колебаний. В результате пенсионерка перечислила мошеннице 1,2 миллиона рублей.

Вскоре пенсионерка начала сомневаться в действиях ясновидящей и рассказала обо всем сыну. Тот сразу же посоветовал матери обратиться в полицию. Только тогда женщина поняла, что её надули. Сейчас полицейские пытаются установить личность мошенницы и вернуть деньги ее жертве, пишет «Комсомольская правда».