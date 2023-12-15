Под Калининградом бомж убедил пенсионерку в том, что он киллер и выманил у неё деньги, обещая не убивать

Перед тем, как обмануть пенсионерку, бомж успел у неё пожить.
Гениальную аферу раскрыли сотрудники МВД по Калининградской области. Бездомный мужчина познакомился с 84-летней женщиной на улице. Она пожалела его и пустила к себе пожить. Почти сразу мужчина принялся запугивать пенсионерку. Он заявил, что является киллером и что его послали её убить. Однако, он решил "пожалеть" жертву и готов отказаться от контракта за определённую сумму.
Пенсионерка поверила бомжу и отдала ему 60 тысяч рублей, чтобы он её не убивал.
Об этом узнали родственники потерпевшей. Они обратились в полицию. Полицейские схватили бомжа. Как оказалось, он был неоднократно судим, сообщила пресс-служба регионального УВД.
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