Под Калининградом бомж убедил пенсионерку в том, что он киллер и выманил у неё деньги, обещая не убивать

Гениальную аферу раскрыли сотрудники МВД по Калининградской области. Бездомный мужчина познакомился с 84-летней женщиной на улице. Она пожалела его и пустила к себе пожить. Почти сразу мужчина принялся запугивать пенсионерку. Он заявил, что является киллером и что его послали её убить. Однако, он решил "пожалеть" жертву и готов отказаться от контракта за определённую сумму.





Пенсионерка поверила бомжу и отдала ему 60 тысяч рублей, чтобы он её не убивал.

Об этом узнали родственники потерпевшей. Они обратились в полицию. Полицейские схватили бомжа. Как оказалось, он был неоднократно судим, сообщила пресс-служба регионального УВД.