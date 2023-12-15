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Под Калининградом бомж убедил пенсионерку в том, что он киллер и выманил у неё деньги, обещая не убивать

Под Калининградом бомж убедил пенсионерку в том, что он киллер и выманил у неё деньги, обещая не убивать

Автор:
15 декабря 2023 20:00
Сообщество : Мошенничество
Метки: Юмор   бомж   интересное   мошенник   обман   полиция   фото   
864
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Перед тем, как обмануть пенсионерку, бомж успел у неё пожить.

Гениальную аферу раскрыли сотрудники МВД по Калининградской области. Бездомный мужчина познакомился с 84-летней женщиной на улице. Она пожалела его и пустила к себе пожить. Почти сразу мужчина принялся запугивать пенсионерку. Он заявил, что является киллером и что его послали её убить. Однако, он решил "пожалеть" жертву и готов отказаться от контракта за определённую сумму.


Пенсионерка поверила бомжу и отдала ему 60 тысяч рублей, чтобы он её не убивал.

Об этом узнали родственники потерпевшей. Они обратились в полицию. Полицейские схватили бомжа. Как оказалось, он был неоднократно судим, сообщила пресс-служба регионального УВД.

Источник:

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Метки: Юмор   бомж   интересное   мошенник   обман   полиция   фото   
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4  комментария
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manul74 11 минут назад
А чего бомж так похож на Рутгера Хауэра?
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Николай Полчаса назад
60 тысяч.... остальные 400 триллионов она припрятала для мошенников судя по всему
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13k
Denissg Полчаса назад
Пенсионерке угрожали и отжали деньги. Теги: #Юмор
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2k
КАКАнгел 52 минуты назад
Ну что я могу предложить ? конечно не в тюрьму- это не наказание. Может классику ? Сломать ломом хребет полить бензином и поджечь ?
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