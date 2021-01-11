Украшения – гроты, кораблики, бутылочки, разнообразные раковины и камешки – это как раз тот фактор, что чаще всего провоцирует проблему. Чтобы предупредить появление хлопьев пены (а в случае с декором она обычно молочная и серая), нужно размещать его только после тщательной проверки работоспособности всех систем аквариума. Изделия необходимо приобретать в специализированных магазинах и избегать вещей с лаковым покрытием.

Достаточно распространенная причина появления пены – это фильтры. Он может быть слишком сильным или, наоборот, очень слабым. Пенообразованию способствует и его загрязнение. Подтверждением этого является принятие водорослями красноватого или синего оттенка и появление в воде взвеси из органических остатков. Во избежание проблемы необходимо приобретать только качественный фильтр, а также своевременно его промывать и очищать.