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Сообщество Аквариум 15 постов • 31 подписчик подписаться
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Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы

Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы (5 фото)

Автор:
11 января 2021 11:05
Сообщество : Аквариум
Метки: аквариум   вода   грунт   загрязнение   почемучка   проблема   рыба   фильтр   
465
5

Аквариумисты нередко сталкиваются с тем, что сильно пенится вода в аквариуме без видимых на то причин. Вот еще только вчера она радовала глаз кристальной чистотой и прозрачностью, а ее уже покрыли комья пены. Почему так происходит, и как сохранить в домике для рыбок оптимальную среду обитания?

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Метки: аквариум   вода   грунт   загрязнение   почемучка   проблема   рыба   фильтр   
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10k
Taximaxi 2 часа назад
В аквариуме пенится вода?
Одиннадцатого января с утра?
А кто все праздники мочились?
В говнину пьяные туда?
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515
Злодей 7 минут назад
около 5 лет владел в своё время аквариумом на 600 литров. поначалу,начитавшись подобного бреда тоже этой хренью занимался. год,наверно. Потом воду менять перестал - по тестам всегда была в норме. Просто доливал испаряющуюся. Фильтр не чистил вообще ни разу больше за 4 года. От всяких улиток и черной бороды избавлялся с помощью водорослеедов, ещё каких то рыбок, и, самое главное, завёл карликовых тетрадонов (как то так называются) отлично вычищали бесячих улиток. Единственный минус они пожрали и больших улиток,которые чистили стекло. Поэтому чистил его карточкой. Грунт сионил раз в пол года, растения после добавления со2 пёрли,не успевал срезать,всякие почвопокровки так же радовали. Но в итоге наигрался и продал всё.
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80
SavageTi 14 минут назад
Меняю 20-25% воды раз в неделю. Водоросли со стен, которые начали расти, когда поставил дополнительный свет, аккуратно стираю обычной губкой. Сифоню грунт в тех местах, где не растут растения. Для удаления излишков корма, которые могут проникать в грунт и способствовать его закислению, завел улиток меланий и креветок неокардин. Улитки бороздят грунт и перекапывают его, креветки поджирают гниющие участки растений и лишний корм. Есть еще ампулярии, эти мастодонты больше для красоты, но вроде как они немного помогают счищать водоросли со стекол. Два сома-анциструса тоже держат стекла в чистоте.

Также, чем больше растений с ветвистой корневой системой - тем меньше проблем с закислением грунта, потому что излишняя органика для растений - удобрения. Фильтр промываю тоже раз в неделю, но без фанатизма, потому что в нем живут бактерии, разлагающие органику.

Все это к тому, что если кто-то думает, что аквариум - это налил воды, закинул туда рыб и вуаля, можно ничего не делать, то он ошибается. Это своя экосистема со своим балансом, который необходимо поддерживать.
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7k
Алеksей 43 минуты назад
для аквариумиста статья полный бред, для не аквариумиста тоже бред и тоже полный.
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10k
Евгений 47 минут назад
Следующий пост будет про проблемы ходовой Фордов Фокусов 2000-х годов?
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1k
Мистер Фикс Час назад
Обычно, при устоявшемся балансе, пена свидетельствует о повышении нитратов.
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116
Евгений Иванов 2 часа назад
Украшения – гроты, кораблики, бутылочки, разнообразные раковины и камешки – только люди с дурным вкусом засунут это гавно в аквариум
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1k
Мистер Фикс Евгений Иванов Час назад
Не соглашусь. Конечно, если у вас видовый или травник. А в детской банке вполне допустимы и зАмки, и водолазы-аэраторы
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428
Борис 2 часа назад
Мутатор надо мыть. И не будет пены.
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4k
Nobody Noname 2 часа назад
У меня нет акварима, кто-то скажите зачем я этот пост открыл?! Хорошо не прочитал
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