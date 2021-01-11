Аквариумисты нередко сталкиваются с тем, что сильно пенится вода в аквариуме без видимых на то причин. Вот еще только вчера она радовала глаз кристальной чистотой и прозрачностью, а ее уже покрыли комья пены. Почему так происходит, и как сохранить в домике для рыбок оптимальную среду обитания?
Пена в воде – это скопление органики. Фильтры, насыщение воды кислородом с помощью специальных приборов способствуют движению водных масс. В результате органическая субстанция взбивается, провоцируя появление пены.
Украшения – гроты, кораблики, бутылочки, разнообразные раковины и камешки – это как раз тот фактор, что чаще всего провоцирует проблему. Чтобы предупредить появление хлопьев пены (а в случае с декором она обычно молочная и серая), нужно размещать его только после тщательной проверки работоспособности всех систем аквариума. Изделия необходимо приобретать в специализированных магазинах и избегать вещей с лаковым покрытием.
Достаточно распространенная причина появления пены – это фильтры. Он может быть слишком сильным или, наоборот, очень слабым. Пенообразованию способствует и его загрязнение. Подтверждением этого является принятие водорослями красноватого или синего оттенка и появление в воде взвеси из органических остатков. Во избежание проблемы необходимо приобретать только качественный фильтр, а также своевременно его промывать и очищать.
При использовании подкормки и лечении рыбок специальные препараты могут вступать в реакцию с органическими соединениями, провоцируя появление пенистого облака. Чтобы устранить проблему, необходимо в таких случаях использовать фильтр или аэратор.
Разросшиеся водоросли постепенно начинают гнить и поражать грунт вредными веществами. В этом случае помимо пены появляется характерный неприятный запах – аммиачный или сероводородный, напоминающий брожение или гниение. В такой ситуации нужно извлечь грунт, тщательно его промыть и просушить. Избежать неприятности в будущем поможет своевременная очистка и извлечение избыточного количества растений.
Если в воде заметны чешуйки, продукты жизнедеятельности рыб, мусор, остатки корма, то в скором времени появление пены, мутность и неприятный запах дадут о себе знать. Во избежание этого необходимо с периодичностью раз в неделю заменять 10-20% от общего объема воды свежей и чистой.
Но излишняя любовь в чистоте тоже опасна и чревата. Если чрезмерно увлечься и постоянно обновлять воду, то можно разрушить уникальный микроклимат. Поэтому не стоит нарушать рекомендуемые нормы в части объема и периодичности.
Провоцировать образование пенного облака могут и излишки корма. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо внимательно изучить характеристики каждого фенотипа и не выходить за рамки, установленные для него в части питания. Никаких «еще немножко», «они не наелись», «покорми рыбок» в случае с ребенком быть не должно. Важно приобретать только качественный корм, рекомендуемый для каждого определенного фенотипа.
Конечно, яркая разноцветная стайка в аквариуме – это отрада аквариумиста и услада для глаз. Но в угоду своим желаниям нельзя селить в одной емкости слишком много рыбок, особенно если они различаются по поведенческим реакциям и характеристикам. В такой ситуации водные обитательницы хуже себя чувствуют, чаще болеют, меньше живут, поскольку постоянно испытывают стресс. А пенистость является дополнительным негативным фактором. Заселять аквариум необходимо из расчета одна небольшая рыбка на 10 литров воды или одна крупная на 20-30 литров.
И, конечно, на появление пены влияет качество воды. Она должна быть прозрачной с едва заметным желтоватым оттенком. Осуществлять какие-либо манипуляции можно не ранее чем через 5-7 дней после залива в аквариум воды. Если в емкости сформируется благоприятный микроклимат, то воду не понадобится менять в течение нескольких лет. Нужно будет только регулярно обновлять ее, меняя 10-20% на свежую с периодичностью раз в неделю.
Если внимательно следить за состоянием рыбок, водорослей, декора и воды, то проблема повышенного пенообразования для аквариумиста так и останется только в теории. А вам доводилось сталкиваться с образованием пены в аквариуме? Как удалось с этим справиться?
Источник:
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Одиннадцатого января с утра?
А кто все праздники мочились?
В говнину пьяные туда?
Также, чем больше растений с ветвистой корневой системой - тем меньше проблем с закислением грунта, потому что излишняя органика для растений - удобрения. Фильтр промываю тоже раз в неделю, но без фанатизма, потому что в нем живут бактерии, разлагающие органику.
Все это к тому, что если кто-то думает, что аквариум - это налил воды, закинул туда рыб и вуаля, можно ничего не делать, то он ошибается. Это своя экосистема со своим балансом, который необходимо поддерживать.