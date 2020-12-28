А с 2010 года в стране обязали сдавать отпечатки всем, кто получает загранпаспорта и водительские права. Интересно, что Амаль смог получить загранпаспорт, показав справку от врача, но так и не решился никуда лететь из-за возможных проблем в аэропорту.



Мужчина является фермером, поэтому ездить на мотоцикле ему жизненно необходимо. Амаль заплатил пошлину, прошёл обучение, но сами права ему выдавать отказались. Он нелегально использует транспортное средство и мужчину уже несколько раз останавливали. Каждый раз Амаль рассказывает свою историю и показывает руки в доказательство. Иногда его отпускают с миром, но дважды всё же оштрафовали.