Пальцы без отпечатков. Как живут люди, у которых нет этих биометрических данныхПо меньшей мере четыре поколения этой семьи не имели отпечатков пальцев

Апу Саркер показывает мне свою ладонь по видеосвязи. Во внешности этого жителя Бангладеш на первый взгляд нет ничего...