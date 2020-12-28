Отсутствие отпечатков пальцев – редкая генетическая мутация под названием адерматоглифия. И 22-летнему Апу Саркеру очень не повезло – ведь все члены его семьи страдают от этой мутации.
Дело всё в том, что в Бангладеше ещё в 2008 году ввели новые удостоверения личности, для которых требовался отпечаток большого пальца. Тогда проблемы возникли у отца Апу – Амаля Саркера. Ему долго не могли выдать документ и мучали до тех пор, пока он не принёс справку от врача о редком заболевании. Тогда у него получилось выбить удостоверение с пометкой "без отпечатка пальца".
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А с 2010 года в стране обязали сдавать отпечатки всем, кто получает загранпаспорта и водительские права. Интересно, что Амаль смог получить загранпаспорт, показав справку от врача, но так и не решился никуда лететь из-за возможных проблем в аэропорту.
Мужчина является фермером, поэтому ездить на мотоцикле ему жизненно необходимо. Амаль заплатил пошлину, прошёл обучение, но сами права ему выдавать отказались. Он нелегально использует транспортное средство и мужчину уже несколько раз останавливали. Каждый раз Амаль рассказывает свою историю и показывает руки в доказательство. Иногда его отпускают с миром, но дважды всё же оштрафовали.
Мужчина является фермером, поэтому ездить на мотоцикле ему жизненно необходимо. Амаль заплатил пошлину, прошёл обучение, но сами права ему выдавать отказались. Он нелегально использует транспортное средство и мужчину уже несколько раз останавливали. Каждый раз Амаль рассказывает свою историю и показывает руки в доказательство. Иногда его отпускают с миром, но дважды всё же оштрафовали.
Видимо в Бангладеше очень серьёзно относятся к безопасности, ведь в 2016 году был принят закон, который добавил новых проблем Амалю и Апу. Теперь продажа SIM-карт в стране проводится только через отпечатки пальцев. Апу не смог купить её себе, потому что сканер выдавал ошибку при прикладывании пальца. Теперь все "симки" мужчин оформлены на маму семейства.
Недавно мужчины получили новые удостоверения личности, в которых указаны не отпечатки, а сканер сетчатки глаза и распознавание лица. Скоро такие же процедуры предстоит пройти младшему брату Апу – у мальчика тот же семейный недуг.
Кажется, такая мелочь, но как портит жизнь современному человеку!
Кажется, такая мелочь, но как портит жизнь современному человеку!
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