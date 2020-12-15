Ученые воссоздали мозг динозавра и сделали неожиданное открытие

Антонио Баллелл, ведущий автор исследовния, опубликованного в журнале «The Zoological Journal of the Linnean Society», сказал следующее: «Наш анализ мозга текодонтозавра выявил множество интересных особенностей, некоторые из которых стали для нас неожиданностью. Хотя его потомки тяжеловесно передвигались на четырех конечностях, судя по нашим находкам, этот вид передвигался на двух ногах и иногда был плотоядным».

Останки, включая черепную коробку, прекрасно сохранились, что позволило точно реконструировать мозг динозавра в 3D с помощью компьютерной томографии. Докторант Антонио добавил: «[Этот орган] был около двух дюймов в длину, размером с клубнику».

Несмотря на то, что текодонтозавр был плотоядным, он является одним из первых представителей зауроподов, которые питались растениями. Некоторые из них весили до ста тонн и достигали 33 метров в длину. Исследование проливает новый свет на эволюцию самых крупных наземных животных в истории. Текодонтозавр же был размером с крупную собаку — он достигал почти двух метров в длину и более метра в высоту.