FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1375 постов • 653 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Ученые воссоздали мозг динозавра и сделали неожиданное открытие

Ученые воссоздали мозг динозавра и сделали неожиданное открытие (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 18:59
Сообщество : Наука
Метки: великобритания   динозавры   диплодок   палеонтология   текодонтозавр   
1030
5

Реконструкция мозга текодонтозавра, который обитал на территории современной Британии 205 миллионов лет назад, позволила ученым узнать, как жил этот предок диплодоков и бронтозавров.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: великобритания   динозавры   диплодок   палеонтология   текодонтозавр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
uutb Час назад
Так, а в чем неожиданное открытие? У динозавров был мозг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
7k
kaboza 18 минут назад
у кого то чудища древнего поняли чего в мозгу творилось, а у блондинок до сих пор нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Беспощадный критик 19 минут назад
Британские учёные, - они такие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Очевидное-Невероятное 49 минут назад
Ерунда, невозможно понять по мозгу "травоядное" или "плотоядное" или "частично плотоядное".
Это по кишечнику можно определить, но точно не по мозгу, и точно не у пресмыкающихся...
Даже у млекопитающих, с более развитым мозгом нет зависимости между размером мозга, соотношения массы мозга к массе тела, количеством нейронных связей, и тем какой образ жизни - хищник и травоядный. А у животных с более примитивным мозгом это и подавно невозможно отличить. Это при наличии свежего мозга, а не окаменелости возрастом свыше 200 млн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня Очевидное-Невероятное 22 минуты назад
Так то ж британские ученые, они еще не то могут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Владимир Очевидное-Невероятное 11 минут назад
Ты круче британских ученых!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Ученые раскрыли, что древний панцирный динозавр съел перед смертью Ученые раскрыли, что древний панцирный динозавр съел перед смертью В Китае нашли останки "танцующего дракона", жившего 120 млн лет назад В Китае нашли останки "танцующего дракона", жившего 120 млн лет назад Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра Ученые нашли нелетающих предков птиц Ученые нашли нелетающих предков птиц
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239109



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео
0
124
Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена
0
1
Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
8
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Женщина родила черного и абсолютно белого ребенка: как отреагировал отец (7 фото)
Женщина родила черного и абсолютно белого ребенка: как отреагировал отец (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#сша#разное#россия#люди#смешные#на различный вкус#девушки
#прикол#животные#факты#авто авария#картинки#прикольные#позитив#автомир#авария дня#забавно
#фото#интересное#авария#дтп#подборка#автомобили#птицы#Душевное#в мире#кино

На что жалуетесь?

Вернуться