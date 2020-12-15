Ученые воссоздали мозг динозавра и сделали неожиданное открытие

Реконструкция мозга текодонтозавра, который обитал на территории современной Британии 205 миллионов лет назад, позволила ученым узнать, как жил этот предок диплодоков и бронтозавров.
Текодонтозавр — предок травоядных диплодоков и бронтозавров, однако ученые к своему удивлению обнаружили, что текодонтозавр, судя по всему, был хищником — он был размером с крупную собаку, быстро перемещался на двух ногах, питался мясом и обладал отличным слухом и зрением.
Антонио Баллелл, ведущий автор исследовния, опубликованного в журнале «The Zoological Journal of the Linnean Society», сказал следующее: «Наш анализ мозга текодонтозавра выявил множество интересных особенностей, некоторые из которых стали для нас неожиданностью. Хотя его потомки тяжеловесно передвигались на четырех конечностях, судя по нашим находкам, этот вид передвигался на двух ногах и иногда был плотоядным».
Останки, включая черепную коробку, прекрасно сохранились, что позволило точно реконструировать мозг динозавра в 3D с помощью компьютерной томографии. Докторант Антонио добавил: «[Этот орган] был около двух дюймов в длину, размером с клубнику».
Несмотря на то, что текодонтозавр был плотоядным, он является одним из первых представителей зауроподов, которые питались растениями. Некоторые из них весили до ста тонн и достигали 33 метров в длину. Исследование проливает новый свет на эволюцию самых крупных наземных животных в истории. Текодонтозавр же был размером с крупную собаку — он достигал почти двух метров в длину и более метра в высоту.
Ученые из Бристольского университета, где хранятся окаменелости животного, использовали современное программное обеспечение, чтобы извлечь из останков новую информации и при этом не разрушить их. Кости извлекли из камня с помощью цифровых технологий, что впервые позволило распознать анатомические детали мозга этого динозавра.
Баллелл объяснил: «Хотя настоящего мозга уже давно нет, программное обеспечение позволяет нам воссоздать его форму и форму и внутреннего уха по размерам оставшихся полостей».
«Черепная коробка текодонтозавра прекрасно сохранилась, и, сравнив ее с другими динозаврами, мы выявили общие черты, а также некоторые, характерные только для текодонтозавра».
«Слепок мозга даже показал детали флоккулярных долей, расположенных в задней части мозга, которые важны для равновесия. Их крупный размер указывает на то, что динозавр был двуногим. Эта структура также связана с контролем равновесия и движениями глаз и шеи, из чего можно сделать вывод, что Текодонтозавр был относительно подвижным и мог удерживать взгляд при быстром движении».
Первого текодонтозавра обнаружили в Англии недалеко от места, где сейчас находится Бристольский зоопарк, в 1834 году — когда динозавров еще не признали отдельным видом. Еще одиннадцать обнаружили в карьере к северу от города в 1975 году.
Десятилетями ученые спорили о том, чем питался этот динозавр. Ранее считалось, что он был травоядным. Новая находка свидетельствует о том, что текодонтозавр мог изредка охотиться на добычу, хотя морфология его зубов указывает на то, что его диета в основном состояла из растений. Возможно, он со временем стал всеядным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это по кишечнику можно определить, но точно не по мозгу, и точно не у пресмыкающихся...
Даже у млекопитающих, с более развитым мозгом нет зависимости между размером мозга, соотношения массы мозга к массе тела, количеством нейронных связей, и тем какой образ жизни - хищник и травоядный. А у животных с более примитивным мозгом это и подавно невозможно отличить. Это при наличии свежего мозга, а не окаменелости возрастом свыше 200 млн.