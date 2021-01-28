Пушков ответил ястребам НАТО, что мир устал и больше не хочет играть по западным правилам

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который стращая участников альянса мифической "агрессией России" пытается высосать из них как можно больше средств на повышение оборонных расходов.
Своё мнение относительно заявления главы НАТО, Пушков изложил и опубликовал в аккаунте Twitter.
"Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец", - написал сенатор на своей страничке.
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На его взгляд, сейчас наблюдается не так много желающим следовать правилам, опирающимся лишь на "право бывшего сильного".
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Ранее, заявление председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича родилось по результатам заседания руководства альянса. Он отметил, что генеральный секретарь посоветовал союзникам быть бдительными, чтобы не прозевать "агрессивные действия России, терроризм и риски от подъёма Китая".
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Из текста заявления можно было понять, что и у НАТО "туева хуча" нерешённых проблем, хоть блок и по-прежнему считается "самым мощным военным альянсом".
Следует отметить, что у Столтенберга "семь пятниц на неделе", так относительно недавно, в канун Нового года в интервью французскому журналу Le Point генсек НАТО ещё считал, что Россия, не является угрозой для альянса, хотя при этом обладает "ядерным оружием и ракетами, которые могут покрыть территорию всей Европы".
Похоже на то, что человек никак не может до конца определиться.
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Ранее Пушков призвал прекратить попытки России понравиться Западу. По его словам, со стороны западные государства выглядят, как «судьи, они выносят оценки», а российская сторона является подсудимой, которая пытается «оправдаться».
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Насколько его слово что то значит? Какая польза от его и бесконечных твитов Захаровой?
Во сколько они обходятся нашему бюджету?
А Гейтс сказал, что возможен вирус в 10-ки раз сильнее короны.
Вот сижу и думаю, сегодня 37 год или уже 39-й?
- А ШО У НИХ СЛУЧИТСЯ ?
- Знаешь, Владимир, я тебя обманул, сохранил в потайной шахте 10 стратегических ракет! Теперь будешь меня во всем слушаться, а то плохо будет!
Путин сидит в скверном расположении духа, тут вдруг приходит Сергеев и говорит:
- Владимир Владимирович, у нас тут с договором о ядерных ракетах конфуз вышел: в сибирской глуши, на пункте стратегических ракет один из лейтенантов запил запоем и забыл ликвидировать 20 стратегических ракет!
Путин:
- Во-первых не лейтенант, а генерал-лейтенант, а во-вторых, пока Россия пьет, она непобедима!! !
Чем страшнее Россия, тем больше денег можно заработать. Не всем, конечно, а отдельным заинтересованным людям.
Я общался с двумя знакомыми американцами, которые приезжали к нам в гости, лет 5-6 назад это было.
Так вот они к русским никакой ненависти или неприязни не испытывают, им очень интересен был наш образ жизни "русская душа", ну и офигевали они иногда с наших порядков))
Так вот по их словам, американцы боятся не русских, как народ, а наше государство с чиновниками.
Там правительство ихнее заднеприводное возомнило себя потомками Великой Римской Империи, а типа весь мир для них это только имперские колонии.
Так что Путен не вор, если бы был вор и крыса ему было бы удобнее подстраиваться, чем орать в 2007 в Мюнхене и мутить с Крымом.
Все правильно делает уважаю.
Да воруют, а как вы еще власть выстроите? Может на заповедях?
Тут 2 пути. Либо кормление элиты, либо всех в страхе держать как Сталин.
В США и на всем Западе власть построена на кормлении элиты. И коррупция с нашей не сравнима, у нас миллиарды рублей воруют, а у них миллиарды долларов. Все коррупционные схемы придуманы в США, оффшоры, банки, отмывка, стирка, фонды, биржи и пр.. Все это придумано олигархами в США. Наши в этой системе пиз...ки малолетние.
То есть вы открыто говорите, что для поддержки НАШЕЙ ВЛАСТИ необходимо воровать??????
Вы больной или прикалываетесь?????
Вас бы с таким мировоззрением лучше в тюрьме держать пожизненно. Вместе с вашими героями...
P.S. Современная Россия, для запада стала более "правильной", так как в верхах ничего не изменилось со времён ЕБН.
НАТО как обычно призывает всех ненавидеть Россию.
Из России как обычно отвечают что НАТО скоро развалится, союзников у них скоро не останется, все от них уже устали и доллар скоро тоже рухнет.
Сколько лет этой риторике?
А караван все идет.
Западные политики кошмарят местного обывателя агрессивной Россией, которая очевидно давно не представляет никакой угрозы НАТО! Российские политики (нашими их не назовёшь) занимаются тем же самым с нашим населением, разгоняя ура-патриотическую волну. Под эту риторику пилятся миллиарды долларов на военных заказах по обе стороны границы.
Тем временем российский ЦБ на потоке отправляет миллиарды долларов от продажи углеводородов в западную экономику, изымая их из российской. Туда же едут и российские чиновники самого высшего ранга, покупая активы точно не за зарплату, там же учатся и живут их детки!
Ну а нам предлагается в патриотическом угаре сплотиться вокруг этой шоблы против проклятого Запада и потуже затянуть пояса!
"Пушков: Патриот. “Дочь почти итальянец”
Всякий знает, что русский дипкорпус был космополитичен даже в СССР. Дети дипломатов рождались, росли и работали за рубежом в Москве они только «кончали МГИМО» и получали зарубежные назначения. Никто из них не патриот они в принципе чужды русской системе ценностей. Как может быть внутренне русским тот, кто, как Пушков, первое «мама» сказал по-китайски?
Но с той поры как из “спичрайтера Горбачева по разрядке” (т.е. по сдаче национальных интересов), которому такая аксиология была абсолютно органична, Пушков на старости лет был зачислен от ЕР в отстойник Совфеда, ему приходится постоянно что-нибудь лопотать о том, как он борет коварный Запад. Даёшь отпор НАТО!
Надо ли говорить, где «дающий отпор» проводит с семьёй весь ему доступный досуг? Слово «Собеседнику»:
2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России: политолог Кынев встретил его в Риме. Судя по фейсбуку Нины Пушковой, путешествуют они с супругом часто. Причем сопровождает она члена Совфеда как просто в туристических поездках, так и в официальных командировках (см. “объехали пол-мира, не счастье ли?“). Только за последние месяцы чета отдохнула в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. “У каждого человека есть свой Рай” так супруга сенатора Пушкова презентовала фотоотчет с семейного отдыха на Амальфитанском побережье Италии.
И уж конечно, именно «в своём (sic!) Раю» Пушков трудоустроил дочь свою Дарью (теперь она пишется Дариёй, чтоб похуже гуглилось).
Да не где-нибудь, а близ того самого озера Комо!
Справочно: Дария Алексеевна Пушкова. Родилась в Москве. Окончила МГИМО МИД РФ, «специалист по связям с общественностью». Работала продюсером на Би-Би-Си (патриотичнее некуда), в пресс-службе ВЭФ в Давосе (папенькина протекция). В августе 2005 года была назначена шефом лондонского бюро Russia Today, предсказуемо не справилась, вернулась в Москву и к 2015 возглавила Международный отдел на ВГТРК. Потом была шеф-редактором «Вести в 20.00» на «Россия-1» (это другой большой патриот – Д. Киселёв).
Но кто же будет пахать в России при наличии кастового права прохлаждаться “в своём Раю”? Дария Пушкова в фейсбуке не раз сообщала подписчикам, что предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Увы, на французских ей не понравился сервис: «Просто мне на горе во Франции в основном предлагали какие-то pommes frites, самообслуживание или кучу снобского отношения со стороны официантов», пояснила она. То ли дело Италия!
Целый раздел про “дочь сенатора и потомственного дипломата” Дарию Пушкову в глянцевом журнале из Магнитогорска, издаваемом для тех патриотов, кто хочет уехать жить в Италию.
Естественно, сама по себе спесивая дочь сенатора Пушкова Дария Пушкова в Италии устроиться не могла. Все отпрыски МИДовских семеек сибариты и бездари, на рынке труда они никому не нужны, да и работать не рвутся.
Специально для них российский бюджет содержит синекуры «Россотрудничества». В эту организацию, как справедливо пишут коллеги, пристраивают посольских жён и отпрысков наследной МИДовской номенклатуры (больше этот «инструмент мягкой силы» ни на что не годен, рекомендуем всю серию публикаций тов. Ориенталиста с исследованием практики их работы).
Кликните, рассмотрите и сразу назад
Вот в это самое позорное Россотрудничество Пушкову в июне 2019 удалось приткнуть свою дочь. Она возглавила РКНЦ Российский Центр Науки и Культуры в Италии.
Работа по «продвижению Русского Мира» тут же закипела!
На иллюстрации можно увидеть всё, чего за год удалось навоевать для России за неслабый бюджет Дарии Пушковой, достойной дочери своего отца. Да, вы верно поняли. Это статейка в лакшери-журнале для таких же «русских с озера Комо», как Владимир Соловьёв и прочие му@озвоны.
Вне всяких сомнений, российские наука и культура отныне представлены в Италии на всю катушку. Живущие на Комо ворюги не забудут, что у них есть Научный и Культурный центр!"
https://pltrk.ru/2020/05/18/den-senatora-alexeya-pushkova/https://pltrk.ru/2020/05/18/den-senatora-alexeya-pushkova/
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Мне кажется всё они прекрасно знают и понимают, просто за привилегии и доступ к кормушке продали свою совесть и честь, если они вообще были.
Двуличные лицемерные твари, вызывающие отвращение!
Но это насквозь трусливое существо угрожает НАТО, хочет превратить Землю в ядерный пепел...
Ржунимагу, как говорится.
Практически каждый день даёт никому ненужные комментарии по совершенно разным темам: и политика, и оборонка, международные отношения-все подряд
Зачем?!?
Осталось еще дописать "Американцы в шоке" и прифигачить принтскрин из Твиттера, где кто то напишет "I am shocked"