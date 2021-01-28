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Пушков ответил ястребам НАТО, что мир устал и больше не хочет играть по западным правилам

Пушков ответил ястребам НАТО, что мир устал и больше не хочет играть по западным правилам (1 фото + 4 видео)

Автор:
28 января 2021 09:30
Сообщество : Военное
Метки: Пушков   Россия   Угрозы   блок   заявления   нато   подготовка   столтенберг   
2858
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который стращая участников альянса мифической "агрессией России" пытается высосать из них как можно больше средств на повышение оборонных расходов.

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Метки: Пушков   Россия   Угрозы   блок   заявления   нато   подготовка   столтенберг   
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57  комментариев
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10k
Евгений 4 часа назад
Словосочетание "ястребы нато", является ярким маркером того, что дальше в тексте пойдет низкопробная, ура-патриотическая пропаганда.
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2k
Андрей Ковалев 14 минут назад
Проститут
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239
Роман 19 минут назад
гыыы... устал играть по правилам запада - так откажитесь от visa и mastercard завтра же!!! Весь мир пусть откажется! От расчетов в долларах тоже, до кучи
сказал, как в лужу перднул
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7k
Акакий Полчаса назад
Кто такой Пушков в масштабе мира.
Насколько его слово что то значит? Какая польза от его и бесконечных твитов Захаровой?
Во сколько они обходятся нашему бюджету?
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27
Михаил Полчаса назад
Вчера Путэн сказал, что война всех против всех не исключена, и очень надеется что события 2 мировой войны не повторятся.

А Гейтс сказал, что возможен вирус в 10-ки раз сильнее короны.

Вот сижу и думаю, сегодня 37 год или уже 39-й?
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0
Ia1eLpstOciPR507 37 минут назад
-БЕНЯ, Я ТАКИ ГАРАНТИРУЮ ВАМ , ШО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ !
- А ШО У НИХ СЛУЧИТСЯ ?
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7k
Валерий Час назад
-Заключил Путин с Трампом договор о полной ликвидации всех ядерных ракет. Через месяц звонит Трамп Путину и говорит:
- Знаешь, Владимир, я тебя обманул, сохранил в потайной шахте 10 стратегических ракет! Теперь будешь меня во всем слушаться, а то плохо будет!
Путин сидит в скверном расположении духа, тут вдруг приходит Сергеев и говорит:
- Владимир Владимирович, у нас тут с договором о ядерных ракетах конфуз вышел: в сибирской глуши, на пункте стратегических ракет один из лейтенантов запил запоем и забыл ликвидировать 20 стратегических ракет!
Путин:
- Во-первых не лейтенант, а генерал-лейтенант, а во-вторых, пока Россия пьет, она непобедима!! !
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19k
мистер Конвей Твитти Валерий 57 минут назад
Личность настолько тусклая,что и анекдота-то нормального про него не вспомнишь.
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7k
Валерий мистер Конвей Твитти 53 минуты назад
Ну, это с твоей точки зрения...
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0
Ia1eLpstOciPR507 Валерий 36 минут назад
баян немытый ...
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7k
Валерий Ia1eLpstOciPR507 36 минут назад
Напиши тогда мытый.
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27k
a.fey Час назад
Ничего личного. Только бизнес.

Чем страшнее Россия, тем больше денег можно заработать. Не всем, конечно, а отдельным заинтересованным людям.
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12k
Toxictofa a.fey 47 минут назад
Поверьте, у нас под патриотические крики "Кругом враги, мы в окруженьи" еще большие бабки распиливаются.
Я общался с двумя знакомыми американцами, которые приезжали к нам в гости, лет 5-6 назад это было.
Так вот они к русским никакой ненависти или неприязни не испытывают, им очень интересен был наш образ жизни "русская душа", ну и офигевали они иногда с наших порядков))
Так вот по их словам, американцы боятся не русских, как народ, а наше государство с чиновниками.
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27
Михаил Toxictofa Полчаса назад
пфф, что за бред. Скажите а что там в Омериге этой от простых омиганцев зависит?

Там правительство ихнее заднеприводное возомнило себя потомками Великой Римской Империи, а типа весь мир для них это только имперские колонии.

Так что Путен не вор, если бы был вор и крыса ему было бы удобнее подстраиваться, чем орать в 2007 в Мюнхене и мутить с Крымом.

Все правильно делает уважаю.

Да воруют, а как вы еще власть выстроите? Может на заповедях?

Тут 2 пути. Либо кормление элиты, либо всех в страхе держать как Сталин.

В США и на всем Западе власть построена на кормлении элиты. И коррупция с нашей не сравнима, у нас миллиарды рублей воруют, а у них миллиарды долларов. Все коррупционные схемы придуманы в США, оффшоры, банки, отмывка, стирка, фонды, биржи и пр.. Все это придумано олигархами в США. Наши в этой системе пиз...ки малолетние.
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12k
Toxictofa Михаил 22 минуты назад
"Да воруют, а как вы еще власть выстроите? Может на заповедях?"

То есть вы открыто говорите, что для поддержки НАШЕЙ ВЛАСТИ необходимо воровать??????

Вы больной или прикалываетесь?????

Вас бы с таким мировоззрением лучше в тюрьме держать пожизненно. Вместе с вашими героями...
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2k
Андрей Ковалев Михаил 10 минут назад
Больной урод!..
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17k
Vital Idol Час назад
гнида и холуй режима!
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0
Ia1eLpstOciPR507 Vital Idol 38 минут назад
хуже ...
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36k
Андрей Час назад
Чел с аватаркой Дзержинского, ты почему комент свой про элиту потёр? Передумал?
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2k
Феликс Дзержинский Андрей Час назад
Не ссыте, найду чем себя занять, страна большая, после правления "элиты"-залупиты нужно будет страну в порядок приводить.
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36k
Андрей Феликс Дзержинский Час назад
На чём основана ваша уверенность в том, что следующее правление будет лучше нынешнего? Если только лишь на том, что вам так хочется, то это скажу я вам так себе аргумент. Укры 5-х уже сменили, а дела всё только хуже и хуже. В чём проблема укров?
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2k
Феликс Дзержинский Андрей Час назад
Как хочется мне, так скорее всего не будет. Просто народ должен осознать свою страну как собственный дом, нужно укреплять свой дом и создавать в данном доме благоприятные условия для проживания для всех жильцов. Сегодня "УК"(управляющая компания), которой жильцы платят взносы на содержание дома, тратят эти взносы на себя, а на жильцов дома УК по}{уй. Что касаемо Украины и остального мира, мне не интересно что там у них, меня заботит только то, что происходит у нас.
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36k
Андрей Феликс Дзержинский Полчаса назад
Россия всегда была плохой для Запада, и когда была Империей, и когда была Советской и сейчас, отказавшись от коммунистической идеологии. Единственный момент, когда Россия была "правильной" для Запада - это время правления ЕБН - когда не было ни армии, ни экономики, одни торгаши и бандиты. А по сему Запад всегда будет нас давить, если мы будем проводить независимую политику. Нынешняя оппозиция поддерживается Западом. Не потому ли, что она готова проводить западную политу и давать зелёный свет всем западным проектам в России? А что это за пректы я видел в 90-х. Так что приводить страну в порядок вы будете по западным методичкам. Готовы?
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2k
Феликс Дзержинский Андрей 10 минут назад
Западными методичками пользуются современные правители. На словах современные правители патриоты, а как начинаешь смотреть на их дела, то приходишь в ужас. Сегодня страна находится в гораздо худшем положении чем в 90-х, в 90-х годах ещё оставалась в стране тяжёлая и лёгкая промышленность, на сегодняшний день почти промышленность уничтожена на 90%. Мне не обязательно верить на слово. Живу в городе(по определённым причинам не хочу писать название города) где находилось более 15 крупных заводов, из них осталось только 2 и теперь эти два завода уже не крупные, остальные заводы были искусственно обанкрочены, всё оборудование пошло на переплавку, а на территориях данных заводов находятся разные мега-гипер-мини рынки. В городе в основном, люди требуются только в сферу торговли и услуг. Так что, с каждым годом становится только хуже и хуже.
P.S. Современная Россия, для запада стала более "правильной", так как в верхах ничего не изменилось со времён ЕБН.
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13k
kotovski 2 часа назад
Пушков ответил ястребам НАТО, что мир устал и больше не хочет играть по западным правилам
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1k
Сантехник 2 часа назад
И в чем новость?
НАТО как обычно призывает всех ненавидеть Россию.
Из России как обычно отвечают что НАТО скоро развалится, союзников у них скоро не останется, все от них уже устали и доллар скоро тоже рухнет.
Сколько лет этой риторике?
А караван все идет.
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887
sergiocorleone Сантехник 2 часа назад
А главное, что победили ВОВ! Как жаль только, что на Нюрнбергском трибунале были только фашисты, там очень не хватало ещё и советского руководства. Видимо за них решила ответить нынешняя власть, по этому и ведёт такой разрушающий образ, однако всё переменится к лучшему!
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10k
Иван Васильевич Сантехник 2 часа назад


Западные политики кошмарят местного обывателя агрессивной Россией, которая очевидно давно не представляет никакой угрозы НАТО! Российские политики (нашими их не назовёшь) занимаются тем же самым с нашим населением, разгоняя ура-патриотическую волну. Под эту риторику пилятся миллиарды долларов на военных заказах по обе стороны границы.

Тем временем российский ЦБ на потоке отправляет миллиарды долларов от продажи углеводородов в западную экономику, изымая их из российской. Туда же едут и российские чиновники самого высшего ранга, покупая активы точно не за зарплату, там же учатся и живут их детки!

Ну а нам предлагается в патриотическом угаре сплотиться вокруг этой шоблы против проклятого Запада и потуже затянуть пояса!


Западные политики кошмарят местного обывателя агрессивной Россией, которая очевидно давно не представляет никакой угрозы НАТО! Российские политики (нашими их не назовёшь) занимаются тем же самым с нашим населением, разгоняя ура-патриотическую волну. Под эту риторику пилятся миллиарды долларов на военных заказах по обе стороны границы. Тем временем российский ЦБ на потоке отправляет миллиарды долларов от продажи углеводородов в западную экономику, изымая их из российской. Туда же едут и российские чиновники самого высшего ранга, покупая активы точно не за зарплату, там же учатся и живут их детки! Ну а нам предлагается в патриотическом угаре сплотиться вокруг этой шоблы против проклятого Запада и потуже затянуть пояса!
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Как ни пропагандон-борец с загнивающим Западом и НАТО, так "патриот", чьи детки, да и сам из Европы не вылазят!


"Пушков: Патриот. “Дочь почти итальянец”

Всякий знает, что русский дипкорпус был космополитичен даже в СССР. Дети дипломатов рождались, росли и работали за рубежом в Москве они только «кончали МГИМО» и получали зарубежные назначения. Никто из них не патриот они в принципе чужды русской системе ценностей. Как может быть внутренне русским тот, кто, как Пушков, первое «мама» сказал по-китайски?

Но с той поры как из “спичрайтера Горбачева по разрядке” (т.е. по сдаче национальных интересов), которому такая аксиология была абсолютно органична, Пушков на старости лет был зачислен от ЕР в отстойник Совфеда, ему приходится постоянно что-нибудь лопотать о том, как он борет коварный Запад. Даёшь отпор НАТО!

Надо ли говорить, где «дающий отпор» проводит с семьёй весь ему доступный досуг? Слово «Собеседнику»:

2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России: политолог Кынев встретил его в Риме. Судя по фейсбуку Нины Пушковой, путешествуют они с супругом часто. Причем сопровождает она члена Совфеда как просто в туристических поездках, так и в официальных командировках (см. “объехали пол-мира, не счастье ли?“). Только за последние месяцы чета отдохнула в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. “У каждого человека есть свой Рай” так супруга сенатора Пушкова презентовала фотоотчет с семейного отдыха на Амальфитанском побережье Италии.

И уж конечно, именно «в своём (sic!) Раю» Пушков трудоустроил дочь свою Дарью (теперь она пишется Дариёй, чтоб похуже гуглилось).

Да не где-нибудь, а близ того самого озера Комо!

Справочно: Дария Алексеевна Пушкова. Родилась в Москве. Окончила МГИМО МИД РФ, «специалист по связям с общественностью». Работала продюсером на Би-Би-Си (патриотичнее некуда), в пресс-службе ВЭФ в Давосе (папенькина протекция). В августе 2005 года была назначена шефом лондонского бюро Russia Today, предсказуемо не справилась, вернулась в Москву и к 2015 возглавила Международный отдел на ВГТРК. Потом была шеф-редактором «Вести в 20.00» на «Россия-1» (это другой большой патриот – Д. Киселёв).

Но кто же будет пахать в России при наличии кастового права прохлаждаться “в своём Раю”? Дария Пушкова в фейсбуке не раз сообщала подписчикам, что предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Увы, на французских ей не понравился сервис: «Просто мне на горе во Франции в основном предлагали какие-то pommes frites, самообслуживание или кучу снобского отношения со стороны официантов», пояснила она. То ли дело Италия!

Целый раздел про “дочь сенатора и потомственного дипломата” Дарию Пушкову в глянцевом журнале из Магнитогорска, издаваемом для тех патриотов, кто хочет уехать жить в Италию.
Естественно, сама по себе спесивая дочь сенатора Пушкова Дария Пушкова в Италии устроиться не могла. Все отпрыски МИДовских семеек сибариты и бездари, на рынке труда они никому не нужны, да и работать не рвутся.

Специально для них российский бюджет содержит синекуры «Россотрудничества». В эту организацию, как справедливо пишут коллеги, пристраивают посольских жён и отпрысков наследной МИДовской номенклатуры (больше этот «инструмент мягкой силы» ни на что не годен, рекомендуем всю серию публикаций тов. Ориенталиста с исследованием практики их работы).

Кликните, рассмотрите и сразу назад
Вот в это самое позорное Россотрудничество Пушкову в июне 2019 удалось приткнуть свою дочь. Она возглавила РКНЦ Российский Центр Науки и Культуры в Италии.

Работа по «продвижению Русского Мира» тут же закипела!

На иллюстрации можно увидеть всё, чего за год удалось навоевать для России за неслабый бюджет Дарии Пушковой, достойной дочери своего отца. Да, вы верно поняли. Это статейка в лакшери-журнале для таких же «русских с озера Комо», как Владимир Соловьёв и прочие му@озвоны.

Вне всяких сомнений, российские наука и культура отныне представлены в Италии на всю катушку. Живущие на Комо ворюги не забудут, что у них есть Научный и Культурный центр!"

https://pltrk.ru/2020/05/18/den-senatora-alexeya-pushkova/https://pltrk.ru/2020/05/18/den-senatora-alexeya-pushkova/

Как ни пропагандон-борец с загнивающим Западом и НАТО, так "патриот", чьи детки, да и сам из Европы не вылазят! "Пушков: Патриот. “Дочь почти итальянец” Всякий знает, что русский дипкорпус был космополитичен даже в СССР. Дети дипломатов рождались, росли и работали за рубежом в Москве они только «кончали МГИМО» и получали зарубежные назначения. Никто из них не патриот они в принципе чужды русской системе ценностей. Как может быть внутренне русским тот, кто, как Пушков, первое «мама» сказал по-китайски? Но с той поры как из “спичрайтера Горбачева по разрядке” (т.е. по сдаче национальных интересов), которому такая аксиология была абсолютно органична, Пушков на старости лет был зачислен от ЕР в отстойник Совфеда, ему приходится постоянно что-нибудь лопотать о том, как он борет коварный Запад. Даёшь отпор НАТО! Надо ли говорить, где «дающий отпор» проводит с семьёй весь ему доступный досуг? Слово «Собеседнику»: 2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России: политолог Кынев встретил его в Риме. Судя по фейсбуку Нины Пушковой, путешествуют они с супругом часто. Причем сопровождает она члена Совфеда как просто в туристических поездках, так и в официальных командировках (см. “объехали пол-мира, не счастье ли?“). Только за последние месяцы чета отдохнула в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. “У каждого человека есть свой Рай” так супруга сенатора Пушкова презентовала фотоотчет с семейного отдыха на Амальфитанском побережье Италии. И уж конечно, именно «в своём (sic!) Раю» Пушков трудоустроил дочь свою Дарью (теперь она пишется Дариёй, чтоб похуже гуглилось). Да не где-нибудь, а близ того самого озера Комо! Справочно: Дария Алексеевна Пушкова. Родилась в Москве. Окончила МГИМО МИД РФ, «специалист по связям с общественностью». Работала продюсером на Би-Би-Си (патриотичнее некуда), в пресс-службе ВЭФ в Давосе (папенькина протекция). В августе 2005 года была назначена шефом лондонского бюро Russia Today, предсказуемо не справилась, вернулась в Москву и к 2015 возглавила Международный отдел на ВГТРК. Потом была шеф-редактором «Вести в 20.00» на «Россия-1» (это другой большой патриот – Д. Киселёв). Но кто же будет пахать в России при наличии кастового права прохлаждаться “в своём Раю”? Дария Пушкова в фейсбуке не раз сообщала подписчикам, что предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Увы, на французских ей не понравился сервис: «Просто мне на горе во Франции в основном предлагали какие-то pommes frites, самообслуживание или кучу снобского отношения со стороны официантов», пояснила она. То ли дело Италия! Целый раздел про “дочь сенатора и потомственного дипломата” Дарию Пушкову в глянцевом журнале из Магнитогорска, издаваемом для тех патриотов, кто хочет уехать жить в Италию. Естественно, сама по себе спесивая дочь сенатора Пушкова Дария Пушкова в Италии устроиться не могла. Все отпрыски МИДовских семеек сибариты и бездари, на рынке труда они никому не нужны, да и работать не рвутся. Специально для них российский бюджет содержит синекуры «Россотрудничества». В эту организацию, как справедливо пишут коллеги, пристраивают посольских жён и отпрысков наследной МИДовской номенклатуры (больше этот «инструмент мягкой силы» ни на что не годен, рекомендуем всю серию публикаций тов. Ориенталиста с исследованием практики их работы). Кликните, рассмотрите и сразу назад Вот в это самое позорное Россотрудничество Пушкову в июне 2019 удалось приткнуть свою дочь. Она возглавила РКНЦ Российский Центр Науки и Культуры в Италии. Работа по «продвижению Русского Мира» тут же закипела! На иллюстрации можно увидеть всё, чего за год удалось навоевать для России за неслабый бюджет Дарии Пушковой, достойной дочери своего отца. Да, вы верно поняли. Это статейка в лакшери-журнале для таких же «русских с озера Комо», как Владимир Соловьёв и прочие му@озвоны. Вне всяких сомнений, российские наука и культура отныне представлены в Италии на всю катушку. Живущие на Комо ворюги не забудут, что у них есть Научный и Культурный центр!"
Как ни пропагандон-борец с загнивающим Западом и НАТО, так "патриот", чьи детки, да и сам из Европы не вылазят! "Пушков: Патриот. “Дочь почти итальянец” Всякий знает, что русский дипкорпус был космополитичен даже в СССР. Дети дипломатов рождались, росли и работали за рубежом в Москве они только «кончали МГИМО» и получали зарубежные назначения. Никто из них не патриот они в принципе чужды русской системе ценностей. Как может быть внутренне русским тот, кто, как Пушков, первое «мама» сказал по-китайски? Но с той поры как из “спичрайтера Горбачева по разрядке” (т.е. по сдаче национальных интересов), которому такая аксиология была абсолютно органична, Пушков на старости лет был зачислен от ЕР в отстойник Совфеда, ему приходится постоянно что-нибудь лопотать о том, как он борет коварный Запад. Даёшь отпор НАТО! Надо ли говорить, где «дающий отпор» проводит с семьёй весь ему доступный досуг? Слово «Собеседнику»: 2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России: политолог Кынев встретил его в Риме. Судя по фейсбуку Нины Пушковой, путешествуют они с супругом часто. Причем сопровождает она члена Совфеда как просто в туристических поездках, так и в официальных командировках (см. “объехали пол-мира, не счастье ли?“). Только за последние месяцы чета отдохнула в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. “У каждого человека есть свой Рай” так супруга сенатора Пушкова презентовала фотоотчет с семейного отдыха на Амальфитанском побережье Италии. И уж конечно, именно «в своём (sic!) Раю» Пушков трудоустроил дочь свою Дарью (теперь она пишется Дариёй, чтоб похуже гуглилось). Да не где-нибудь, а близ того самого озера Комо! Справочно: Дария Алексеевна Пушкова. Родилась в Москве. Окончила МГИМО МИД РФ, «специалист по связям с общественностью». Работала продюсером на Би-Би-Си (патриотичнее некуда), в пресс-службе ВЭФ в Давосе (папенькина протекция). В августе 2005 года была назначена шефом лондонского бюро Russia Today, предсказуемо не справилась, вернулась в Москву и к 2015 возглавила Международный отдел на ВГТРК. Потом была шеф-редактором «Вести в 20.00» на «Россия-1» (это другой большой патриот – Д. Киселёв). Но кто же будет пахать в России при наличии кастового права прохлаждаться “в своём Раю”? Дария Пушкова в фейсбуке не раз сообщала подписчикам, что предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Увы, на французских ей не понравился сервис: «Просто мне на горе во Франции в основном предлагали какие-то pommes frites, самообслуживание или кучу снобского отношения со стороны официантов», пояснила она. То ли дело Италия! Целый раздел про “дочь сенатора и потомственного дипломата” Дарию Пушкову в глянцевом журнале из Магнитогорска, издаваемом для тех патриотов, кто хочет уехать жить в Италию. Естественно, сама по себе спесивая дочь сенатора Пушкова Дария Пушкова в Италии устроиться не могла. Все отпрыски МИДовских семеек сибариты и бездари, на рынке труда они никому не нужны, да и работать не рвутся. Специально для них российский бюджет содержит синекуры «Россотрудничества». В эту организацию, как справедливо пишут коллеги, пристраивают посольских жён и отпрысков наследной МИДовской номенклатуры (больше этот «инструмент мягкой силы» ни на что не годен, рекомендуем всю серию публикаций тов. Ориенталиста с исследованием практики их работы). Кликните, рассмотрите и сразу назад Вот в это самое позорное Россотрудничество Пушкову в июне 2019 удалось приткнуть свою дочь. Она возглавила РКНЦ Российский Центр Науки и Культуры в Италии. Работа по «продвижению Русского Мира» тут же закипела! На иллюстрации можно увидеть всё, чего за год удалось навоевать для России за неслабый бюджет Дарии Пушковой, достойной дочери своего отца. Да, вы верно поняли. Это статейка в лакшери-журнале для таких же «русских с озера Комо», как Владимир Соловьёв и прочие му@озвоны. Вне всяких сомнений, российские наука и культура отныне представлены в Италии на всю катушку. Живущие на Комо ворюги не забудут, что у них есть Научный и Культурный центр!"
Как ни пропагандон-борец с загнивающим Западом и НАТО, так "патриот", чьи детки, да и сам из Европы не вылазят! "Пушков: Патриот. “Дочь почти итальянец” Всякий знает, что русский дипкорпус был космополитичен даже в СССР. Дети дипломатов рождались, росли и работали за рубежом в Москве они только «кончали МГИМО» и получали зарубежные назначения. Никто из них не патриот они в принципе чужды русской системе ценностей. Как может быть внутренне русским тот, кто, как Пушков, первое «мама» сказал по-китайски? Но с той поры как из “спичрайтера Горбачева по разрядке” (т.е. по сдаче национальных интересов), которому такая аксиология была абсолютно органична, Пушков на старости лет был зачислен от ЕР в отстойник Совфеда, ему приходится постоянно что-нибудь лопотать о том, как он борет коварный Запад. Даёшь отпор НАТО! Надо ли говорить, где «дающий отпор» проводит с семьёй весь ему доступный досуг? Слово «Собеседнику»: 2018 год заядлый любитель родины вновь отправился отмечать на чужбину. Накануне праздника он был опознан за пределами России: политолог Кынев встретил его в Риме. Судя по фейсбуку Нины Пушковой, путешествуют они с супругом часто. Причем сопровождает она члена Совфеда как просто в туристических поездках, так и в официальных командировках (см. “объехали пол-мира, не счастье ли?“). Только за последние месяцы чета отдохнула в Испании, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии. “У каждого человека есть свой Рай” так супруга сенатора Пушкова презентовала фотоотчет с семейного отдыха на Амальфитанском побережье Италии. И уж конечно, именно «в своём (sic!) Раю» Пушков трудоустроил дочь свою Дарью (теперь она пишется Дариёй, чтоб похуже гуглилось). Да не где-нибудь, а близ того самого озера Комо! Справочно: Дария Алексеевна Пушкова. Родилась в Москве. Окончила МГИМО МИД РФ, «специалист по связям с общественностью». Работала продюсером на Би-Би-Си (патриотичнее некуда), в пресс-службе ВЭФ в Давосе (папенькина протекция). В августе 2005 года была назначена шефом лондонского бюро Russia Today, предсказуемо не справилась, вернулась в Москву и к 2015 возглавила Международный отдел на ВГТРК. Потом была шеф-редактором «Вести в 20.00» на «Россия-1» (это другой большой патриот – Д. Киселёв). Но кто же будет пахать в России при наличии кастового права прохлаждаться “в своём Раю”? Дария Пушкова в фейсбуке не раз сообщала подписчикам, что предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Увы, на французских ей не понравился сервис: «Просто мне на горе во Франции в основном предлагали какие-то pommes frites, самообслуживание или кучу снобского отношения со стороны официантов», пояснила она. То ли дело Италия! Целый раздел про “дочь сенатора и потомственного дипломата” Дарию Пушкову в глянцевом журнале из Магнитогорска, издаваемом для тех патриотов, кто хочет уехать жить в Италию. Естественно, сама по себе спесивая дочь сенатора Пушкова Дария Пушкова в Италии устроиться не могла. Все отпрыски МИДовских семеек сибариты и бездари, на рынке труда они никому не нужны, да и работать не рвутся. Специально для них российский бюджет содержит синекуры «Россотрудничества». В эту организацию, как справедливо пишут коллеги, пристраивают посольских жён и отпрысков наследной МИДовской номенклатуры (больше этот «инструмент мягкой силы» ни на что не годен, рекомендуем всю серию публикаций тов. Ориенталиста с исследованием практики их работы). Кликните, рассмотрите и сразу назад Вот в это самое позорное Россотрудничество Пушкову в июне 2019 удалось приткнуть свою дочь. Она возглавила РКНЦ Российский Центр Науки и Культуры в Италии. Работа по «продвижению Русского Мира» тут же закипела! На иллюстрации можно увидеть всё, чего за год удалось навоевать для России за неслабый бюджет Дарии Пушковой, достойной дочери своего отца. Да, вы верно поняли. Это статейка в лакшери-журнале для таких же «русских с озера Комо», как Владимир Соловьёв и прочие му@озвоны. Вне всяких сомнений, российские наука и культура отныне представлены в Италии на всю катушку. Живущие на Комо ворюги не забудут, что у них есть Научный и Культурный центр!"
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103
Neitron Иван Васильевич 2 часа назад
Думаю, если б меня так тоже кормили, поили, да позволяли так жить с детства, то у меня бы тоже отключилось всякое критическое мышление, и я бы искренне считал, что кто, если не он. P. S. Легче всего верить в то, что тебя устраивает. А отобрать у них привилегии, да наворованное, так глядишь сразу и прозреют.
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10k
Иван Васильевич Neitron 2 часа назад
Думаю, если б меня так тоже кормили, поили, да позволяли так жить с детства, то у меня бы тоже отключилось всякое критическое мышление...

===

Мне кажется всё они прекрасно знают и понимают, просто за привилегии и доступ к кормушке продали свою совесть и честь, если они вообще были.

Двуличные лицемерные твари, вызывающие отвращение!
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103
Neitron Иван Васильевич 2 часа назад
Не,не уверен. Когда-то то на себе уже подобное испытывал. Так, по мелочи. Короче получал что-то, по знакомству, просто везло оказаться в нужное время и в нужном месте, ну и благодаря своей харизме что то перепадало. Так вот. Реально, когда получаешь что то, что тебя устраивает, воспринимаешь как должное. Не сидишь вот часами и не анализируешь, за что мне это, почему... Это психология. У меня многие друзья, как стали военными или ментами, да когда им ещё и зарплаты подняли, вообще перестали критически мыслить. Вот всё, что говорят по телевизору, так и есть. Кругом враги. Просто психологически легче бить на площадях недовольных коррупцией, считая их продавшимися западу. Потому что если ментам и воякам жить по чести и совести, то надо увольняться. У куда? Работы нормальной нет. Зарплаты на гражданке мизерные, ни отпусков тебе, ни льгот, ни больничных, ни квартиры от государства. Короче, одна депрессия жить по совести. Вот и включают они дурака и всячески убеждают себя, что защищают страну от внешнего врага. Так ведь им жить куда легче.
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17k
Vital Idol Иван Васильевич Час назад
именно, так! помню, как на закате СССР один знакомы 10-ти классник, сын внешпосылторговского холуя, выгуливал второклассницу, дочку мидовского работника!!! с целью потом женится...так родители сказали!!! я был в полном ах*уе!!! вот такими традициями и моралью они жили ещё тогда, а уж в 2000-е...одна у них мысль, как съе*бацо побыстрей....
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5k
Leo Sun 3 часа назад
С согласованием окончаний прилагательных совсем беда. Как у Пушкова, так и у составителя текста этого поста...
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18k
Солнышко Ди 3 часа назад
Путин боится Навального, боится шамана, боится честных выборов, дебатов, боится всех людей, кроме проверенных "рыбаков", боится есть и пить из посуды хозяев на международных банкетах, боится один ходить пИсать и тд.
Но это насквозь трусливое существо угрожает НАТО, хочет превратить Землю в ядерный пепел...
Ржунимагу, как говорится.
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2k
RelaniumZ Солнышко Ди 2 часа назад
Странноватая у вас логика, я, почитывая прессу стран НАТО вижу обратную картину - как раз там, почему-то, делают вид, что сильно боятся "насквозь агрессивную" Россию, каждый день страшилки в СМИ придумывают многомиллионными тиражами. Вкладывают ежегодно более триллиона долларов (в РФ 40млрд) военных бюджетов в собственные страхи. А в это время Путина трясёт от страха в бункере от шамана и блогера... ))
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−75
anton.s.davydov 3 часа назад
Как он надоел-в каждой бочке затычка((
Практически каждый день даёт никому ненужные комментарии по совершенно разным темам: и политика, и оборонка, международные отношения-все подряд
Зачем?!?
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6
PaBLoS 3 часа назад
Вообше пох на это нато шмато, вот бенз 95 подорожал после нг с 45 до 47 в Спб вот это збс новость)
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2k
Mart Daav 3 часа назад
заколебали этого рода заголовки примитивно-туповатой пропаганды и фото под стать каким от охеренным событиям ради коментария к абсолютно пустословному предложению из твиттера какого то сенатора.
Осталось еще дописать "Американцы в шоке" и прифигачить принтскрин из Твиттера, где кто то напишет "I am shocked"
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0
Ia1eLpstOciPR507 3 часа назад
ещё одна залупень путлеровская нарисовалась ...
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37k
Нанук Паналык 3 часа назад
Не знаю кто такой пушков,но место этому говнопосту ф топке...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ну все, ястребы НАТО обосрались от страха. Раз уж сам Пушков стращает их и взывает к их совести. Не хватает только господина Лаврова с его глубокой озабоченностью.
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