Пушков ответил ястребам НАТО, что мир устал и больше не хочет играть по западным правилам

Из текста заявления можно было понять, что и у НАТО "туева хуча" нерешённых проблем, хоть блок и по-прежнему считается "самым мощным военным альянсом".

Следует отметить, что у Столтенберга "семь пятниц на неделе", так относительно недавно, в канун Нового года в интервью французскому журналу Le Point генсек НАТО ещё считал, что Россия, не является угрозой для альянса, хотя при этом обладает "ядерным оружием и ракетами, которые могут покрыть территорию всей Европы".

Похоже на то, что человек никак не может до конца определиться.