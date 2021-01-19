Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю

Особенности приема и записи на вакцинацию в Москве: проверено на себе
Решила я недавно, что вакцинироваться мне лично - нужно.
Мне по жизни колебания мало свойственны, поэтому вопросы "а вдруг чё, побочки, не испытанная..."- и т. д. передо мной не стояли. Я вообще по убеждениям, так сказать, "прививочник" - всё, что предлагается, в себя ввожу: грипп, гепатит В и всё что положено по календарю, поэтому точно знаю, что никаких осложнений и побочек в моем организме вакцины не вызывают. К тому же я: а) подлежу, т. к. медработник, б) состою в группе риска - по той же причине.
Ковидом я вообще-то переболела, но в легкой форме, антитела в организме спустя 2 месяца от выздоровления были на границе с отрицательными. Опять же, перед глазами живой положительный пример уже привившихся сотрудников - все живы и здоровы. Одним словом, записалась.
И вот сегодня к назначенному времени прихожу. Принимает у назначенного кабинета девушка-регистратор: как фамилия, давайте паспорт, скажите телефон. Дальше вкратце привожу диалог:
- Давайте пока не пригласили, запишемся сразу на второй этап.
Открывает программу:
- Значит, у вас второй этап будет 11 февраля. Время: 8.20, 8...
Я перебиваю:
- Простите, сразу скажу, 11-го февраля прийти не смогу, я сутки на работе.
- Ну, у нас от сегодняшнего дня запись только на 11 число.
- И как же быть? Давайте, я сама запишусь через личный кабинет, потом, на свободный день.
- Нет, сами вы не сможете, это сейчас надо, и сегодня дает только на 11-е.
- И что мне делать?
- Тогда мы сегодня прием отменяем, а вы дома сами запишитесь повторно, с таким расчетом, чтобы второй этап пришелся на день, когда сможете.
- То есть сегодня мне уходить?
Пожимает плечами.
Ну, я и ушла.
Не понимаю идиотов, которые разрабатывали этот алгоритм. Никакого люфта компьютерная программа записи не даёт, плюс-минус день даже нельзя выбрать. А ведь первая категория граждан, с которых началась вакцинация - медработники, то есть люди работающие и занятые! Причем работа у большинства не такая, чтоб свободно отпроситься смог: у кого прием, у кого дежурство, у кого операции... У меня, например, ежедневно с 8.30 работа в стационаре, помимо стандартной пятидневки ещё 5 суточных дежурств в месяц, после суток я домой не ухожу, потому что у меня работа ежедневная, меня никто не меняет (кто в теме, тот знает). Получается, всё разрабатывалось в расчете на неработающих и пенсионеров? Мне, например, крайне сложно отпроситься, конечно, незаменимых нет, но работа пойдёт через голову, а поменяться дежурствами вообще край, график составляется за месяц.
И самое интересное: регистратор предложила мне самой выбрать подходящую дату первичного приема, чтобы от неё отсчитать дату повторной вакцинации, через 21 день. Считаем: сегодня 19 января, мне компьютер предложил дату 11 февраля - это через 23 дня! И как угадаешь, что там у него за алгоритм подсчета? Допустим, подберу я, как мне покажется, свободный день, приду, а на месте опять выяснится, что повторно я придти не смогу. И что делать? Я не знаю. Лично меня это очень охладило в моих стремлениях. Потому что как всегда, все на вид прекрасные начинания у нас в стране организованы через жопу.
Для тех, кто планировал записаться или уже записан - примите к сведению.
Мне по жизни колебания мало свойственны, поэтому вопросы "а вдруг чё, побочки, не испытанная..."- и т. д. передо мной не стояли. Я вообще по убеждениям, так сказать, "прививочник" - всё, что предлагается, в себя ввожу: грипп, гепатит В и всё что положено по календарю, поэтому точно знаю, что никаких осложнений и побочек в моем организме вакцины не вызывают. К тому же я: а) подлежу, т. к. медработник, б) состою в группе риска - по той же причине.
Ковидом я вообще-то переболела, но в легкой форме, антитела в организме спустя 2 месяца от выздоровления были на границе с отрицательными. Опять же, перед глазами живой положительный пример уже привившихся сотрудников - все живы и здоровы. Одним словом, записалась.
И вот сегодня к назначенному времени прихожу. Принимает у назначенного кабинета девушка-регистратор: как фамилия, давайте паспорт, скажите телефон. Дальше вкратце привожу диалог:
- Давайте пока не пригласили, запишемся сразу на второй этап.
Открывает программу:
- Значит, у вас второй этап будет 11 февраля. Время: 8.20, 8...
Я перебиваю:
- Простите, сразу скажу, 11-го февраля прийти не смогу, я сутки на работе.
×
- Ну, у нас от сегодняшнего дня запись только на 11 число.
- И как же быть? Давайте, я сама запишусь через личный кабинет, потом, на свободный день.
- Нет, сами вы не сможете, это сейчас надо, и сегодня дает только на 11-е.
- И что мне делать?
- Тогда мы сегодня прием отменяем, а вы дома сами запишитесь повторно, с таким расчетом, чтобы второй этап пришелся на день, когда сможете.
- То есть сегодня мне уходить?
Пожимает плечами.
Ну, я и ушла.
Не понимаю идиотов, которые разрабатывали этот алгоритм. Никакого люфта компьютерная программа записи не даёт, плюс-минус день даже нельзя выбрать. А ведь первая категория граждан, с которых началась вакцинация - медработники, то есть люди работающие и занятые! Причем работа у большинства не такая, чтоб свободно отпроситься смог: у кого прием, у кого дежурство, у кого операции... У меня, например, ежедневно с 8.30 работа в стационаре, помимо стандартной пятидневки ещё 5 суточных дежурств в месяц, после суток я домой не ухожу, потому что у меня работа ежедневная, меня никто не меняет (кто в теме, тот знает). Получается, всё разрабатывалось в расчете на неработающих и пенсионеров? Мне, например, крайне сложно отпроситься, конечно, незаменимых нет, но работа пойдёт через голову, а поменяться дежурствами вообще край, график составляется за месяц.
И самое интересное: регистратор предложила мне самой выбрать подходящую дату первичного приема, чтобы от неё отсчитать дату повторной вакцинации, через 21 день. Считаем: сегодня 19 января, мне компьютер предложил дату 11 февраля - это через 23 дня! И как угадаешь, что там у него за алгоритм подсчета? Допустим, подберу я, как мне покажется, свободный день, приду, а на месте опять выяснится, что повторно я придти не смогу. И что делать? Я не знаю. Лично меня это очень охладило в моих стремлениях. Потому что как всегда, все на вид прекрасные начинания у нас в стране организованы через жопу.
Для тех, кто планировал записаться или уже записан - примите к сведению.
Авторский пост
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Метки: COVID-19 Вакцинация факты
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И не только в случае прививок.
И всякие там аргументы "у меня же работа" пойдут по бороде.
И автор, как медик, должен это вроде бы тоже знать.
Но уверенно на это рассчитывать не стал бы.
-Когда?
-Мы вам позвоним.
-Примерно, когда ?
-Не раньше февраля.
По вашим словам получается,анестезию мы вам сделаем сегодня,а на операцию я приду завтра!
А ещё настораживает количество минусов к адекватным коментам! Посему вывод:вы милочка троль хохляцкий! Если Вы приведёте весомые аргументы,готов принести извинения!
1.
- Могу я перестать носить маску?
- Нет
2.
- Могут ли они снова открыть бизнес и нормально работать?
- Нет
3.
- Будет ли у меня иммунитет к ковиду?
- Возможно, но мы точно не знаем.
4.
- По крайней мере, я больше не буду заразен для других?
- Это зависит, никто не знает.
5.
- Если мы привьем всех детей, возобновятся ли занятия в школе?
- Нет
6.
- Если мне сделают прививку, смогу ли я не держать социальную дистанцию?
- Нет
7.
- Если мне сделают прививку, могу ли я прекратить дезинфицировать руки каждые 5 минут?
- Нет
8.
- Если я привью себя и своего деда, можем ли мы обнять друг друга?
- Нет
9.
- А привитые смогут собираться?
- Нет
10.
- Какова реальная польза от прививки?
- Вирус тебя не убьет.
11.
- Ты уверен, что он не убьет меня?
- Нет
12.
- Если я уже переболел и не умер, зачем мне делать прививку?
- Чтобы защитить других.
13.
- Значит, если я сделаю прививку, остальные на 100% уверены, что я их не заражаю?
- Нет
14.
- Если бы мы все заболели, мы бы естественным образом развили стадный иммунитет?
- Нет, только благодаря вакцине стадо процветает.
Если после перенесённой болезни не выработались антитела, то какой шанс, что они выработаются после прививки?
И это всего лишь действительность.
===
На этом заканчиваем, так как кроме хамства вы увы ни на что большее не способны
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Лично мне тоже нравится ,когда что либо делается так ,как это удобно или нравится мне, а не по принципу *жри,что дают*