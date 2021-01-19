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Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю

Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю (1 фото)

Автор:
19 января 2021 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   Вакцинация   факты   
2235
1
Особенности приема и записи на вакцинацию в Москве: проверено на себе

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Метки: COVID-19   Вакцинация   факты   
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Азат Баширов 2 часа назад
Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю
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16k
Олег Азат Баширов 2 часа назад
Как ломать - так русский богатырь, а как науськивать - так Баширов Азат...
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18k
ПаганецЪ 6 минут назад
Пока во главу угла поставлена буква, а не сущность, всё так и будет через... "тернии к звёздам".
И не только в случае прививок.
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768
Олег 14 минут назад
Из всего текста понятно только то, что у автора руки из жопы.
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1k
satra Полчаса назад
Автор как бы не учитывает, что после прививки можно в легкую на 2-3 дня, а то и больше свалиться.
И всякие там аргументы "у меня же работа" пойдут по бороде.
И автор, как медик, должен это вроде бы тоже знать.
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13k
Мария Коненкова Автор поста satra 13 минут назад
Есть примеры абсолютно без последствий прошедшей вакцинации коллег.
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1k
satra Мария Коненкова 7 минут назад
Искренне желаю Вам вакцинации без последствий.
Но уверенно на это рассчитывать не стал бы.
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8k
Star Link Полчаса назад
Совтину ключники писали (ударение сами поставьте).
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3k
x3matic 44 минуты назад
Нытики уже не знают до чего докопаться.Докапались до очереди.Пост говно.
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874
Brice x3matic 22 минуты назад
Начало массовой вакцинации. Можно начинать записываться на прививку. Не знаю, как в Москве, а в моем регионе можно только ЗАПИСАТЬСЯ. Не на конкретный день, а просто записаться. Т.к. вакцины нет. Я записался.
-Когда?
-Мы вам позвоним.
-Примерно, когда ?
-Не раньше февраля.
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10k
alexis Час назад
21 дней между прививками, сегодня 22е января?
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13k
Мария Коненкова Автор поста alexis 54 минуты назад
Так об этом и речь в последнем абзаце. 21 день после первой прививки - это 9 января. Если даже посчитать сегодняшний день, 19-е, день первой прививки, тогда 8-е. Мне же предложили 11-е. Мне коллега, которая уже сделала, сказала, что промежуток от 21 до 23 дней дают. Но в поликлинике сегодня мне это не объясняли, поставили перед фактом, 11-е без возможности выбора.
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894
anton Час назад
Медработник - т.е. подвальная санитарка Тамарка? Иного объяснения сему опусу не найти...
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5k
citrus1 Час назад
Я просто не верю что автор такого заброса медработник
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2k
mtonaka Час назад
Сейчас в Москве можно без всякой записи в выездных пунктах вакцинироваться. Думаю, автор решил чисто хайпануть...
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13k
Мария Коненкова Автор поста mtonaka Полчаса назад
Без записи можно только со вчерашнего дня. Я же записывалась, когда о мобильных пунктах и массовой вакцинации ещё речи не было. Что же мне, надо было забить и не идти, раз уже можно без записи? Никакого хайпа, просто рассказ о том, как всё было.
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326
Kulibin7 2 часа назад
Я бы тебя ещё и лопатой брякнул, по тому месту где голова была.
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25k
Франц Лефорт 2 часа назад
Странно слышать подобный комент от МЕДРАБОТНИКА? Если я правильно понял,то вакцинация состоит из 2-х этапов. Через СТРОГО определенное время! Если не прав,то поправьте.
По вашим словам получается,анестезию мы вам сделаем сегодня,а на операцию я приду завтра!
А ещё настораживает количество минусов к адекватным коментам! Посему вывод:вы милочка троль хохляцкий! Если Вы приведёте весомые аргументы,готов принести извинения!
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42k
Alex Ivanov Франц Лефорт Час назад
Неправильно. 20 дней плюс. Это из разъяснения главы комитета по медицине Питера.
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25k
Франц Лефорт Alex Ivanov Час назад
И что я не правильно понял?
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42k
Alex Ivanov Франц Лефорт 43 минуты назад
Нет строго определенного времени в 20 дней. Можно и 22,23,..25 дней. Но надо добавить, что не названа верхняя дата повторной прививки. Какое то упущение)
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2k
Валерий Викторович 2 часа назад
Какой-то бред! Количество доз вакцины ежедневно в каждом пункте - конечно и кратно 5 (в одном флаконе 5 доз). Второе введение - через 21 день. Если дата через 21 день после 19 января уже в компе забита - это косяк программного обеспечения (нет никаких проблем даже в экселе прописать формулу). Я бы в требованиях к программе прописал, что показывает для этого дня только через 21, не через 19 и не через 23. Как прогу заказали - так ее и создали.
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120k
Игорь 2 часа назад
Если я сделаю прививку:
1.
- Могу я перестать носить маску?
- Нет
2.
- Могут ли они снова открыть бизнес и нормально работать?
- Нет
3.
- Будет ли у меня иммунитет к ковиду?
- Возможно, но мы точно не знаем.
4.
- По крайней мере, я больше не буду заразен для других?
- Это зависит, никто не знает.
5.
- Если мы привьем всех детей, возобновятся ли занятия в школе?
- Нет
6.
- Если мне сделают прививку, смогу ли я не держать социальную дистанцию?
- Нет
7.
- Если мне сделают прививку, могу ли я прекратить дезинфицировать руки каждые 5 минут?
- Нет
8.
- Если я привью себя и своего деда, можем ли мы обнять друг друга?
- Нет
9.
- А привитые смогут собираться?
- Нет
10.
- Какова реальная польза от прививки?
- Вирус тебя не убьет.
11.
- Ты уверен, что он не убьет меня?
- Нет
12.
- Если я уже переболел и не умер, зачем мне делать прививку?
- Чтобы защитить других.
13.
- Значит, если я сделаю прививку, остальные на 100% уверены, что я их не заражаю?
- Нет
14.
- Если бы мы все заболели, мы бы естественным образом развили стадный иммунитет?
- Нет, только благодаря вакцине стадо процветает.
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
Девочка. вам шашечки или ехать? простите это не ресторан фитнесклуб и прочее. вы пришли - вам определили дату повторного - будьте любезны явится или идите нах.. т.к. желающих судя по записи полно. Охренели вообще. им еще и запись подстраивай под их работы/фитнесы и проч.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Никакой проблемы, если есть регистрация на мос.ру: пусть записывают куда попало, потом эту запись можно отменить и перезаписаться. Это про Москву.
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662
Обратная сторона Луны Мария Коненкова Час назад
Вопрос

Если после перенесённой болезни не выработались антитела, то какой шанс, что они выработаются после прививки?
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13k
Мария Коненкова Автор поста Обратная сторона Луны Час назад
Конкретный пример: коллега привилась, второй этап был 6 января. До этого антитела были по нулям (мы регулярно сдаем), сдала 14 января - IgG 15,1, мало, но есть. А на 8 день сдавать рано, я даже не знаю, зачем она это сделала, недаром точка отсчета принята 21 день, значит, дальше должно быть больше.
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662
Обратная сторона Луны Мария Коненкова 58 минут назад
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662
Обратная сторона Луны Мария Коненкова 51 минуту назад
То есть, если нюх пропал на 2 недели, это не значит, что иммунитет есть?
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13k
Мария Коненкова Автор поста Обратная сторона Луны 48 минут назад
Скорее всего, сформировался. Пример собственного: я сдала на антитела через минимум месяц после того как нюх восстановился - IgM отрицательные, IgG 41 с копейками. Не так много, как у тех, кто переболел с температурой и пр., но малёха есть.
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941
Андрей 2 часа назад
Все заметили как "свидомые переможники" активировались по всем фронтам ? а то что-то они затихли последнее время . Пока в США буча была по ходу финансирование перекрыли не до них было и вот теперь после "победы" Байдена всё снова в движение , и "Кольку Берлинского" заслали по новой и вот это всё , короче продолжение следует !)))
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26k
Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Светлоликие, неполживые получили новые методички, теперь они воют и гавкают на саму процедуру прививки. А ведь ещё неделю назад топили , что это всё говно!!! Господи, дай людям разума и любви к своей Родине!!!
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3k
Едондер пуп Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Родина - это не только самая большая территория, но в первую очередь - соотечественники. Вы тут про любовь к Родине высокопарно, но стоило обратиться соотечественнице со своей проблемой - и получите-распишитесь: "светлоликие неполживые". Себе разума просИте у господа!
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26k
Сталин подтвердил бы!! Едондер пуп 2 часа назад
А проблемы нет. Есть женский каприз. Пусть идет в платную , там под неё подстроят и графики и время.
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1k
Shekhar Kapur Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Ей бы бесплатно надо. И что бы ещё все под неё подстраивались !
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2k
Валерий Викторович Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Частные клиники не имеют права заниматься вакцинацией против ковид. Пока.
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2k
Lurds робт 37 минут назад
она уже на госуслугах доступна
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3k
livaneth 2 часа назад
Ну я записался на первую и сразу же на вторую, не отходя от компьютера. Ехать никуда не понадобилось
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13k
Мария Коненкова Автор поста livaneth 2 часа назад
Как у вас это получилось - на первый и на второй сразу? Я записывалась через мос.ру: запись на первый этап, были варианты по дню и времени. Прививочный пункт предложен только один, по территориальности, без возможности выбора. Записаться сразу на второй этап - нет.
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2k
VL livaneth 2 часа назад
не врите
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11k
робт 2 часа назад
не вижу абсолютно никакой проблемы сказать руководству заранее (21 день) что пойдешь в этот день на вторую прививку
даже если ты не медик, а уж медику тем более, по факту ты можешь заболеть в любой день и так же не выйти вообще целую неделю
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2k
VL робт 2 часа назад
можно и на луну слетать. вопрос в посте зачем людям сложности создавать там, где их быть не должно!
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю
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11k
робт AlekseiTFS 2 часа назад
ты сюда это дерьмо притащил
и кстати да, это нормально что ради одного укола никто не выкинет в мусор неиспользованные ампулы
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3k
AlekseiTFS робт 2 часа назад
Это в первую очередь НЕ нормальная логистика.
И это всего лишь действительность.
===
На этом заканчиваем, так как кроме хамства вы увы ни на что большее не способны
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2k
VL AlekseiTFS 2 часа назад
Больше, больше говнищща на вентилятор!!!
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11k
робт AlekseiTFS Час назад
ху*истика, собственно тема о том, что мадам видите ли не удобно прибыть в назначенный день и таких 3.14здострадальцев каждый первый
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3k
AlekseiTFS робт 3 минуты назад
А ещё больше тех,кого как не нагибай - они всем довольны.
==
Лично мне тоже нравится ,когда что либо делается так ,как это удобно или нравится мне, а не по принципу *жри,что дают*
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Мария Коненкова

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