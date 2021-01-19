Вакцинация от COVID-19: как меня брякнули с неба на землю

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Решила я недавно, что вакцинироваться мне лично - нужно.Мне по жизни колебания мало свойственны, поэтому вопросы "а вдруг чё, побочки, не испытанная..."- и т. д. передо мной не стояли. Я вообще по убеждениям, так сказать, "прививочник" - всё, что предлагается, в себя ввожу: грипп, гепатит В и всё что положено по календарю, поэтому точно знаю, что никаких осложнений и побочек в моем организме вакцины не вызывают. К тому же я: а) подлежу, т. к. медработник, б) состою в группе риска - по той же причине.Ковидом я вообще-то переболела, но в легкой форме, антитела в организме спустя 2 месяца от выздоровления были на границе с отрицательными. Опять же, перед глазами живой положительный пример уже привившихся сотрудников - все живы и здоровы. Одним словом, записалась.И вот сегодня к назначенному времени прихожу. Принимает у назначенного кабинета девушка-регистратор: как фамилия, давайте паспорт, скажите телефон. Дальше вкратце привожу диалог:- Давайте пока не пригласили, запишемся сразу на второй этап.Открывает программу:- Значит, у вас второй этап будет 11 февраля. Время: 8.20, 8...Я перебиваю:- Простите, сразу скажу, 11-го февраля прийти не смогу, я сутки на работе.- Ну, у нас от сегодняшнего дня запись только на 11 число.- И как же быть? Давайте, я сама запишусь через личный кабинет, потом, на свободный день.- Нет, сами вы не сможете, это сейчас надо, и сегодня дает только на 11-е.- И что мне делать?- Тогда мы сегодня прием отменяем, а вы дома сами запишитесь повторно, с таким расчетом, чтобы второй этап пришелся на день, когда сможете.- То есть сегодня мне уходить?Пожимает плечами.Ну, я и ушла.Не понимаю идиотов, которые разрабатывали этот алгоритм. Никакого люфта компьютерная программа записи не даёт, плюс-минус день даже нельзя выбрать. А ведь первая категория граждан, с которых началась вакцинация - медработники, то есть люди работающие и занятые! Причем работа у большинства не такая, чтоб свободно отпроситься смог: у кого прием, у кого дежурство, у кого операции... У меня, например, ежедневно с 8.30 работа в стационаре, помимо стандартной пятидневки ещё 5 суточных дежурств в месяц, после суток я домой не ухожу, потому что у меня работа ежедневная, меня никто не меняет (кто в теме, тот знает). Получается, всё разрабатывалось в расчете на неработающих и пенсионеров? Мне, например, крайне сложно отпроситься, конечно, незаменимых нет, но работа пойдёт через голову, а поменяться дежурствами вообще край, график составляется за месяц.И самое интересное: регистратор предложила мне самой выбрать подходящую дату первичного приема, чтобы от неё отсчитать дату повторной вакцинации, через 21 день. Считаем: сегодня 19 января, мне компьютер предложил дату 11 февраля - это через 23 дня! И как угадаешь, что там у него за алгоритм подсчета? Допустим, подберу я, как мне покажется, свободный день, приду, а на месте опять выяснится, что повторно я придти не смогу. И что делать? Я не знаю. Лично меня это очень охладило в моих стремлениях. Потому что как всегда, все на вид прекрасные начинания у нас в стране организованы через жопу.Для тех, кто планировал записаться или уже записан - примите к сведению.