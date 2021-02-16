Торговля в советских картинах

Может, целью советской власти и было достижение мира, в котором исчезли бы деньги — но на практике без отрасли торговли было никак. Вспоминаем старые добрые времена с уличными бочками пива, весами «Тюмень», и добродушными тётушками в колпаках!
«В сельском кооперативном магазине»
Чашников Иван Диомидович (1888–1971)
из серии «Уходящая Россия» 1923
из серии «Уходящая Россия» 1923
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«У сельского магазина»
Едемский Валентин Ульянович (1939-2003)
из серии «Вологодская деревня» 1982
из серии «Вологодская деревня» 1982
Авторский пост
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После дембеля в 1946м с Дальнего Востока стал работать в родном совхозе конюхом. Конь у него был любимый Серый звали. И вот года через три, случись, что очень дальний родственник позвал в артель. Торговать на станции в киоске. Чем не помню, но наверняка мелочевкой всякой (примуса и т.д) Зарплата, говорит, вдвое и чистый всегда. Станция в 50 верстах. И от семьи отдохнёшь! Две недели через две.
Пошел дед торговать. Очень скоро обжился. Друзья появились... Ну и понеслось. Правда зарплату почти всю жене. Двое детей уже... Но пить то на что-то надо... И друзей поил щедрая душа. Друзья всегда обещали отдать с получки, но как-то всегда находились причины не отдавать. Короче, когда очнулся недостача была уже 8 тысяч. Не миллион, но для киоска много. Испугался, стал мухлевать по мелочи. Ну и как в песне поется "губит людей не пиво" Ревизия! И всё ему посчитали. В совокупности на пять лет!
Хорошо партком в родном совхозе взял на поруки и частично погасили недостачу. У деда денег небыло.
Отправился дед мой на два года на поселение. Хоть не в колонию.
Вернулся к Серому в совхоз. С тех пор к торговле не прикасался. А Серого я застал ещё в 80х. Норовистый конь, чуть жизни меня маленького не лишил.
Но это другая история...
Уважаемый люди сидят-завсклад, директор магазин,товаровед