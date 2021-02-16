Торговля в советских картинах

Может, целью советской власти и было достижение мира, в котором исчезли бы деньги — но на практике без отрасли торговли было никак. Вспоминаем старые добрые времена с уличными бочками пива, весами «Тюмень», и добродушными тётушками в колпаках!

«В сельском кооперативном магазине» 0 Источник: Чашников Иван Диомидович (1888–1971)

из серии «Уходящая Россия» 1923

«Магазин приехал» 0 Источник: Корнев Игорь Александрович (Россия, 1932-2001)

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«Дачный магазин» 0 Источник: Савинов Глеб Александрович (1915-2000)

1961

«В рыбном магазине» 0 Источник: Клевер Юлий Юльевич (сын) (1882-1942)

1938

«Продовольственный магазин» 0 Источник: Рогинский Михаил Александрович (1931-2004)

1962

В магазине сувениров» 0 Источник: Данилюк Владимир Александрович (1919-2007)

1970-е

«Магазин в Гурзуфе» 0 Источник: Абрамян Виктор Ашотович (1938-2008)

1987

«У витрины магазина» 0 Источник: Рождественский Александр Илларионович (1901–1998)

1930

«У мебельного магазина. Покупка» 0 Источник: Семенов Борис Александрович (1917-1991)

1960

«У сельского магазина» 0 Источник: Едемский Валентин Ульянович (1939-2003)

из серии «Вологодская деревня» 1982

«Сельский магазин» 0 Источник: Кабанов Вячеслав Иванович (1948-2006)

1976

«В магазине игрушек» 0 Источник: Корецкий Виктор Борисович (1909-1998)

1970-е

«У магазина» 0 Источник: Кравченко Григорий Устинович (1930-2006)

«В магазине» 0 Источник: Орлов Владимир Евгеньевич (1951)

«Магазин» 0 Источник: Китаева Наталия Владимировна (1961)

из серии «Рабочий день окончен» 1986

«В магазине» 0 Источник: Пименов Юрий Иванович (1903–1977)

1938

«Новый магазин в Пристанном» 0 Источник: Савинов Глеб Александрович (1915-2000)

1968

«В сельском магазине» 0 Источник: Ефремов Ким Евгеньевич (1933-2008)

1972

«На базар» 0 Источник: Чередниченко Анна Дмитриевна (Россия, 1917-2006)

1947

«Базарный день» 0 Источник: Строев Владимир Фролович (Россия, 1929 - 1992)

«У витрины первого гастронома» 0 Источник: Вахрамеев Александр Иванович (1874-1926)

1921

«Базарный день в Сиднево» 0 Источник: Фокин Леонид Андреевич (Россия, 1930-1985)

«Новгородская мороженщица» 0 Источник: Чернышев Николай Михайлович (Россия, 1885- 1973)

1928

«Продажа яблок» 0 Источник: Сойфертис Леонид Владимирович (Россия, 1911 – 1996)

1971

«Автолавка» 0 Источник: Козлов Павел Петрович (1926 - 2002)

1960

«Курская антоновка» 0 Источник: Балабин Александр Федорович (Россия, 1922-1977)

1963

«Перед праздником. В сельмаге» 0 Источник: Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985)

1957

«Сельмаг в селе Хижки Сумской области» 0 Источник: Кузьмин Борис Иванович (1918-1999)

1953

«Советская Торговля (Встреча)» 0 Источник: Плахотный Петр Алексеевич (Россия, 1908-1963)

1935