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Торговля в советских картинах

Торговля в советских картинах (30 фото)

Автор:
16 февраля 2021 19:27
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: СССР   город   изобразительное искусство   картины   торговля   эстетика   
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Может, целью советской власти и было достижение мира, в котором исчезли бы деньги — но на практике без отрасли торговли было никак. Вспоминаем старые добрые времена с уличными бочками пива, весами «Тюмень», и добродушными тётушками в колпаках!
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Метки: СССР   город   изобразительное искусство   картины   торговля   эстетика   
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9k
portmen77 Час назад
Деда историю расскажу.
После дембеля в 1946м с Дальнего Востока стал работать в родном совхозе конюхом. Конь у него был любимый Серый звали. И вот года через три, случись, что очень дальний родственник позвал в артель. Торговать на станции в киоске. Чем не помню, но наверняка мелочевкой всякой (примуса и т.д) Зарплата, говорит, вдвое и чистый всегда. Станция в 50 верстах. И от семьи отдохнёшь! Две недели через две.
Пошел дед торговать. Очень скоро обжился. Друзья появились... Ну и понеслось. Правда зарплату почти всю жене. Двое детей уже... Но пить то на что-то надо... И друзей поил щедрая душа. Друзья всегда обещали отдать с получки, но как-то всегда находились причины не отдавать. Короче, когда очнулся недостача была уже 8 тысяч. Не миллион, но для киоска много. Испугался, стал мухлевать по мелочи. Ну и как в песне поется "губит людей не пиво" Ревизия! И всё ему посчитали. В совокупности на пять лет!
Хорошо партком в родном совхозе взял на поруки и частично погасили недостачу. У деда денег небыло.
Отправился дед мой на два года на поселение. Хоть не в колонию.
Вернулся к Серому в совхоз. С тех пор к торговле не прикасался. А Серого я застал ещё в 80х. Норовистый конь, чуть жизни меня маленького не лишил.
Но это другая история...
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1k
Gusev 2 минуты назад
В деревне Московской области, Ступинский район, до сих пор автолавка приезжает, правда с мая по октябрь, 2 раза в неделю. Фото не нашел. Поверьте , не сочиняю. Ближайший стационарный магазин "Пятёрочка" в 11 километрах. Правда, есть поближе, через лес, 5 километров, но это по полю и через лес. 21 век. Электричество отключают регулярно. Газа нет. Трасса газопровода проходит в 4 километрах. Так и живём. Газпром - мечты сбываются!
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801
Карл Такойто 11 минут назад
Кто в первом ряду?
Уважаемый люди сидят-завсклад, директор магазин,товаровед

Ссылка youtu.be
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