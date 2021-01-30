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Сообщество Урбанистика всякая 476 постов • 134 подписчика подписаться
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Неизвестная Москва

Неизвестная Москва (68 фото + 3 тянучки)

Автор:
30 января 2021 22:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Москва   город   необычная Москва   необычное   туризм   эстетика   
200
68
3

Непривычный ракурс на привычные достопримечательности и места, о которых чаще всего не подозревают даже сами москвичи — добро пожаловать на небольшую экскурсию по нетривиальным уголкам Первопрестольной!

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Метки: Москва   город   необычная Москва   необычное   туризм   эстетика   
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Свирепый Бамбр 54 минуты назад
Такой гадюшник как чертаново - ничем не скрыть!
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/01/30/3581191/tn/1_frame-1--3.png.jpeg
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