Неизвестная Москва

Непривычный ракурс на привычные достопримечательности и места, о которых чаще всего не подозревают даже сами москвичи — добро пожаловать на небольшую экскурсию по нетривиальным уголкам Первопрестольной!
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автор: Кирилл Цыбенко
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автор: Кирилл Цыбенко
Измайлово
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автор: Иван Рычков
Ховринская больница
писали об этом тут: Ховринская больница — пожалуй, самое известное заброшенное здание Москвы
Авторский пост
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