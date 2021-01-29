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Гаражная романтика

Гаражная романтика (30 фото)

Автор:
29 января 2021 19:40
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Романтика   гараж   гаражный массив   город   интересное   эстетика   
396
30
«За гаражи не ходи!» — кому из нас мама в детстве не давала такого наставления? Между тем, гараж стал вторым домом для миллионов советских мужчин, да и по сей день остаётся рабочим местом для сотен тысяч граждан, занятых в гаражной экономике — от шиномонтажа и автосервиса до юридических услуг и даже гостиниц. В общем, гаражи — это отдельный мир, в который обязательно следует погрузиться!
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Метки: Романтика   гараж   гаражный массив   город   интересное   эстетика   
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9  комментариев
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3k
livaneth 40 минут назад
Из дома в гараж надо ездить на лифте. Любой другой вариант хранения личного ам не имеет смысла.
Из дома в гараж надо ездить на лифте. Любой другой вариант хранения личного ам не имеет смысла.
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79k
Taras Kozalupko livaneth 12 минут назад
Машину хранить не имеет смысла, ей жизни лет 10.
А гараж для души.
Только здесь бабка не достанет, не унизит гвардейца!

Машину хранить не имеет смысла, ей жизни лет 10. А гараж для души. Только здесь бабка не достанет, не унизит гвардейца!
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50k
Похабыч 5 минут назад
Гаражная романтика
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2k
Timka 9 минут назад
"Контрасты". Москва. Автор Тимур Абдуллин. ))
"Контрасты". Москва. Автор Тимур Абдуллин. ))
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10k
Андрей Ватрушкин 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Alexey Muhin Полчаса назад
Ни о чём
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Вари правильно Вари правильно Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин Теперь и не распишешься: инновации современного гипса Теперь и не распишешься: инновации современного гипса Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности По ту сторону границы гаражного массива По ту сторону границы гаражного массива Что же такое с этими маркетологами? Что же такое с этими маркетологами?
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