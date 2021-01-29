«За гаражи не ходи!» — кому из нас мама в детстве не давала такого наставления? Между тем, гараж стал вторым домом для миллионов советских мужчин, да и по сей день остаётся рабочим местом для сотен тысяч граждан, занятых в гаражной экономике — от шиномонтажа и автосервиса до юридических услуг и даже гостиниц. В общем, гаражи — это отдельный мир, в который обязательно следует погрузиться!
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А гараж для души.
Только здесь бабка не достанет, не унизит гвардейца!