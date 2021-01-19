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10 интересных фактов о планете Уран

10 интересных фактов о планете Уран (10 фото)

Автор:
19 января 2021 08:42
Сообщество : Факты
Метки: интересно   планета   познавательно   уран   факты   фото   
273
10
Уран – седьмая планета от Солнца и первая, открытая учеными. Хотя Уран видим невооруженным глазом, его долго ошибочно принимали за звезду из-за тусклости планеты и медленной орбиты.
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Метки: интересно   планета   познавательно   уран   факты   фото   
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