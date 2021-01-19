10 интересных фактов о планете Уран

13 марта 1781 года Уильям Гершель осматривал небо своим телескопом в поисках двойных звезд. Его первое сообщение об объекте было записано 26 апреля 1781 года. Первоначально он описал его как «туманную звезду или, возможно, комету», но позже остановился на том, что это комета, поскольку она, похоже, изменила свое положение на небе.



Хотя Гершель и впредь будет утверждать, что то, что он наблюдал, было кометой, его «открытие» стимулировало споры в астрономическом сообществе о том, что такое Уран.



Со временем такие астрономы, как Иоганн Элерт Боде, придут к выводу, что это планета, основанная на почти круговой орбите. К 1783 году сам Гершель признал, что это была планета.