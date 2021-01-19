10 интересных фактов из биографии Фета и его трагической судьбе

Мать Фета имела некоторые психологические проблемы, она регулярно страдала меланхолическим настроениями. Есть данные о том, что с психикой родственников тоже было не все в порядке. Сестра и братья были подвержены приступам безумия.



Сам Фет страдал депрессивными расстройствами, особенно в студенческие годы. Он не знал, для чего живет, его все утомляло. Резкие перепады настроения, продолжительная депрессия сопровождали его всю жизнь.



По умению «хандрить» Фету не было равных. Кроме того, он очень боялся психических заболеваний. Это стало его фобией, навязчивой идеей. Он не хотел попасть в клинику для душевнобольных. Судя по всему, эти страхи не были безосновательны, многие его родственники побывали там в качестве пациентов.