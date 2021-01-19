10 интересных фактов из биографии Фета и его трагической судьбе

Афанасий Афанасьевич Фет – известный русский поэт-лирик. Его творчество популярно не только среди любителей поэзии, на основе его стихов создано немало романсов.
Сейчас произведения поэта оцениваются высоко, их считают вершиной русский лирики, но так было не всегда. При жизни Афанасий Афанасьевич не смог насладиться признанием.
Жизнь этого человека была полна трудностей, неудачи словно преследовали Фета с самого детства. Он искал успокоения в творчестве. Его стихи пронизаны оптимизмом. Кстати, это отличный способ поднять настроение. Поэт видел положительные стороны во всем: красота природы, женская привлекательность, чувства, эмоции, мечты и воспоминания.
Если вам нравится творчество Афанасия Афанасьевича, обратите внимание на нашу статью. Ниже представлен рейтинг из 10 интересных фактов из жизни и биографии Фета.
Жизнь этого человека была полна трудностей, неудачи словно преследовали Фета с самого детства. Он искал успокоения в творчестве. Его стихи пронизаны оптимизмом. Кстати, это отличный способ поднять настроение. Поэт видел положительные стороны во всем: красота природы, женская привлекательность, чувства, эмоции, мечты и воспоминания.
Если вам нравится творчество Афанасия Афанасьевича, обратите внимание на нашу статью. Ниже представлен рейтинг из 10 интересных фактов из жизни и биографии Фета.
Имел фамилию Шеншин
Фет родился в богатой семье. Его отец Афанасий Неофитович относился к помещичьему роду Шеншиных, которые владели большей частью Мценского уезда.
Мать – немка Шарлотта-Елизавета Фет. Шеншин познакомился с ней в Германии, вспыхнули чувства. Афанасия Неофитовича не смутил тот факт, что она уже побывала замужем. Он принял и ее дочь от первого брака. Влюбленные поженились в Германии. Вскоре у них родился сын — Афанасий. До 14 лет он носил фамилию отца – Шеншин.
Мать – немка Шарлотта-Елизавета Фет. Шеншин познакомился с ней в Германии, вспыхнули чувства. Афанасия Неофитовича не смутил тот факт, что она уже побывала замужем. Он принял и ее дочь от первого брака. Влюбленные поженились в Германии. Вскоре у них родился сын — Афанасий. До 14 лет он носил фамилию отца – Шеншин.
Лишился титула дворянина
Когда юный Фет достиг 14-летия, выяснилось, что брак между Афанасием и Шарлоттой был заключен после его рождения. Это противоречило правилам православной церкви. Церемония, проведенная в Германии, в России вовсе не имела никакой силы. Брак признали неофициальным, подростка лишили дворянского титула, наследства и фамилии.
Юный Афанасий был записан на первого мужа матери Иоганна Фёта. Эти события оказали большое влияние на личность поэта. У него появилась цель – снова стать дворянином. Для этого Фету пришлось много работать, получив образование, он принялся «ревностно служить».
Интересный факт: по некоторым данным, настоящим отцом поэта был не Шеншин Афанасий, а Иоганн Фет. Роман между Шарлоттой и русским помещиком вспыхнул, когда она ждала второго ребенка. Влюбленные тайно бежали из Германии.
Юный Афанасий был записан на первого мужа матери Иоганна Фёта. Эти события оказали большое влияние на личность поэта. У него появилась цель – снова стать дворянином. Для этого Фету пришлось много работать, получив образование, он принялся «ревностно служить».
Интересный факт: по некоторым данным, настоящим отцом поэта был не Шеншин Афанасий, а Иоганн Фет. Роман между Шарлоттой и русским помещиком вспыхнул, когда она ждала второго ребенка. Влюбленные тайно бежали из Германии.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета
Фет лишился всего. Его отец не стал предпринимать никаких активных действий, хотя мог кое-что сделать для сына. Он мог надеяться только на себя. Первым делом юноша решил получить достойное образование.
Пока Фет был маленький, учился дома. Потом два года обучался в Германии в частном пансионе, еще два в России, в заведении Михаила Погодина.
В 18 лет он поступил на юридический факультет Московского университета. В это время он написал свои первые стихи и понял, что выбрал не то направление. Фет перевелся на историко-филологический факультет, который с успехом закончил в 1844 году.
Пока Фет был маленький, учился дома. Потом два года обучался в Германии в частном пансионе, еще два в России, в заведении Михаила Погодина.
В 18 лет он поступил на юридический факультет Московского университета. В это время он написал свои первые стихи и понял, что выбрал не то направление. Фет перевелся на историко-филологический факультет, который с успехом закончил в 1844 году.
Страдал депрессивными расстройствами
Мать Фета имела некоторые психологические проблемы, она регулярно страдала меланхолическим настроениями. Есть данные о том, что с психикой родственников тоже было не все в порядке. Сестра и братья были подвержены приступам безумия.
Сам Фет страдал депрессивными расстройствами, особенно в студенческие годы. Он не знал, для чего живет, его все утомляло. Резкие перепады настроения, продолжительная депрессия сопровождали его всю жизнь.
По умению «хандрить» Фету не было равных. Кроме того, он очень боялся психических заболеваний. Это стало его фобией, навязчивой идеей. Он не хотел попасть в клинику для душевнобольных. Судя по всему, эти страхи не были безосновательны, многие его родственники побывали там в качестве пациентов.
Сам Фет страдал депрессивными расстройствами, особенно в студенческие годы. Он не знал, для чего живет, его все утомляло. Резкие перепады настроения, продолжительная депрессия сопровождали его всю жизнь.
По умению «хандрить» Фету не было равных. Кроме того, он очень боялся психических заболеваний. Это стало его фобией, навязчивой идеей. Он не хотел попасть в клинику для душевнобольных. Судя по всему, эти страхи не были безосновательны, многие его родственники побывали там в качестве пациентов.
Был близким другом Льва Толстого
Афанасий Афанасьевич дружил со Львом Николаевичем. Их интересы и мировоззрения совпадали, в лице друг друга они нашли единомышленников. Творческие люди, они не хотели мириться с происходящим. Им не нравилась действительность, то время, в котором было суждено родиться.
Не пошел на поводу у своих чувств
Афанасий Афанасьевич был влюблен в Марию Лазич, дочь бедного помещика. На тот момент Фет тоже не мог похвастаться своим финансовым положением. Чувства были взаимными.
Мария ждала предложения руки и сердца, но Фет не видел в этом союзе ничего хорошего. Два бедных человека, о каком счастье может идти речь? Он понимал, что ничего не сможет дать Марии, кроме своей любви. Для него этого было недостаточно, он боялся, что бесперспективность и материальные трудности убьют их чувства.
Вскоре девушка погибла. Причиной ее смерти стали многочисленные ожоги – загорелось платье. Фет до конца жизни считал себя виновным в ее гибели.
Мария ждала предложения руки и сердца, но Фет не видел в этом союзе ничего хорошего. Два бедных человека, о каком счастье может идти речь? Он понимал, что ничего не сможет дать Марии, кроме своей любви. Для него этого было недостаточно, он боялся, что бесперспективность и материальные трудности убьют их чувства.
Вскоре девушка погибла. Причиной ее смерти стали многочисленные ожоги – загорелось платье. Фет до конца жизни считал себя виновным в ее гибели.
Женился по расчету
Фет переживал не лучшие времена: проблемы с деньгами, отсутствие титула, несчастная любовь. Видимо, он был прагматичным человеком и быстро нашел выход из положения – жениться по расчету.
Его избранницей стала сестра литературного критика. Мария Петровна Боткина имела непривлекательную внешность и по меркам того времени была стара для супружества. Афанасий Афанасьевич не стал придавать значение таким мелочам, выгодное приданое интересовало его гораздо больше. Мария Петровна дала согласие, вскоре они обвенчались.
Это была прекрасная партия для Фета и не только из-за денег. Спокойная рассудительная женщина была влюблена в другого мужчину, но дала шанс своему «поклоннику». Так соединились два разбитых сердца.
О пылких чувствах говорить не приходилось, но их отношения были полны гармонии. Мария была верной подругой и хорошей хозяйкой. Именно такая женщина нужна была Фету.
Его избранницей стала сестра литературного критика. Мария Петровна Боткина имела непривлекательную внешность и по меркам того времени была стара для супружества. Афанасий Афанасьевич не стал придавать значение таким мелочам, выгодное приданое интересовало его гораздо больше. Мария Петровна дала согласие, вскоре они обвенчались.
Это была прекрасная партия для Фета и не только из-за денег. Спокойная рассудительная женщина была влюблена в другого мужчину, но дала шанс своему «поклоннику». Так соединились два разбитых сердца.
О пылких чувствах говорить не приходилось, но их отношения были полны гармонии. Мария была верной подругой и хорошей хозяйкой. Именно такая женщина нужна была Фету.
3. Не имел детей
У Афанасия Афанасьевича и Марии Петровны не было детей. Боткиной на момент заключения брака было 28 лет, возможно, причина в этом. В то время ее считали старой, а медицина была совершенно на другом уровне.
По некоторым данным у Марии Петровны был сын от прежнего возлюбленного. Имела место трагическая любовная история, но информация не имеет официального подтверждения.
По некоторым данным у Марии Петровны был сын от прежнего возлюбленного. Имела место трагическая любовная история, но информация не имеет официального подтверждения.
Открыл больницу для бедных крестьян
После свадьбы Фет купил большое имение и увлекся его обустройством. Он открыл больницу для бедных крестьян и конный завод. Многие расценивали этот поступок как предательство, измену литературе, но сам поэт так не считал. Он говорил о том, что его произведения никого не интересуют, поэтому лучше приносить людям практическую пользу.
Став богатым человеком, Фет начал на регулярной основе заниматься благотворительностью, но даже это не приносило ему счастья. Афанасий Афанасьевич испытывал постоянное недовольство собой. Он мечтал о благополучии, оказалось даже деньги не способны сделать человека по-настоящему счастливым.
Став богатым человеком, Фет начал на регулярной основе заниматься благотворительностью, но даже это не приносило ему счастья. Афанасий Афанасьевич испытывал постоянное недовольство собой. Он мечтал о благополучии, оказалось даже деньги не способны сделать человека по-настоящему счастливым.
Не дожил два дня до 72-летия
Перед смертью поэт сильно болел. Бронхит, воспаление легких, случались даже приступы удушья. В тот день поэт потребовал шампанского, между тем ему нельзя было употреблять спиртное.
Неизвестно, что произошло, но Афанасий Афанасьевич попытался покончить с собой. Он резко встал с постели, схватил нож и упал. Сердечный приступ.
На данный момент существует много версий, в большинстве из них фигурирует этот злосчастный напиток. Все это не более, чем выдумки. Организм Фета был обессилен долгой болезнью, он не дожил до своего 72-летия всего лишь 2 дня.
Неизвестно, что произошло, но Афанасий Афанасьевич попытался покончить с собой. Он резко встал с постели, схватил нож и упал. Сердечный приступ.
На данный момент существует много версий, в большинстве из них фигурирует этот злосчастный напиток. Все это не более, чем выдумки. Организм Фета был обессилен долгой болезнью, он не дожил до своего 72-летия всего лишь 2 дня.
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Куришь все как будто мало.
Хоть читал бы только чтенье
Подвигается так вяло.
Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.
Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!
Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю…
"Пока Фет был маленький, учился дома. Потом два года обучался в Германии в частном пансионе, еще два в России, в заведении Михаила Погодина. В 18 лет он поступил на юридический факультет Московского университета."
Думаю многие сейчас захотели бы так же "лишиться всего"
Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет на ямках ланит...