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10 интересных фактов из биографии Фета и его трагической судьбе

10 интересных фактов из биографии Фета и его трагической судьбе (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 08:49
Сообщество : Факты
Метки: Афанасий Фет   биографии   лирик   писатель   русский поэт   факты   фото   
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Афанасий Афанасьевич Фет – известный русский поэт-лирик. Его творчество популярно не только среди любителей поэзии, на основе его стихов создано немало романсов.

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Метки: Афанасий Фет   биографии   лирик   писатель   русский поэт   факты   фото   
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Прочел - практически ни строчки о деятельности великого поэта, одно говно только выкопано, которое о каждом можно накопать.
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9k
MMH Полчаса назад
Непогода осень куришь,
Куришь все как будто мало.
Хоть читал бы только чтенье
Подвигается так вяло.

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю…
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27k
Aleksandr 37 минут назад
"Фет лишился всего."

"Пока Фет был маленький, учился дома. Потом два года обучался в Германии в частном пансионе, еще два в России, в заведении Михаила Погодина. В 18 лет он поступил на юридический факультет Московского университета."

Думаю многие сейчас захотели бы так же "лишиться всего"
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12k
Yasen_Perec Час назад
Бог не дал согрешить, в последний момент, сам забрал его к себе.
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1k
Тэкуто Киари 2 часа назад
На заре ты её не буди, На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет на ямках ланит...
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