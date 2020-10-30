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Как мир разлюбил Джоан Роулинг и почему дело не только в ее твитах о менструации

Как мир разлюбил Джоан Роулинг и почему дело не только в ее твитах о менструации (6 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   джоан роулинг   знаменитость   книга   писатель   факты   фото   
1527
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Создательницу волшебного мира Гарри Поттера, одну из самых успешных писательниц мира (№28 в рейтинге богатейших звезд Forbes) Джоан Роулинг не первый раз обвиняют в дискриминации и игнорировании тех или иных меньшинств. Дошло до того, что британское издательство отказывается с ней сотрудничать. Почему и за что «мать поттерианы» внезапно разлюбил весь мир?
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Метки: в мире   джоан роулинг   знаменитость   книга   писатель   факты   фото   
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11  комментариев
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885
eBulldog 2 часа назад
В погоне за защитой прав недолюдей (трансгендеров, геев и прочей нечисти) ущемляются права обычного человека- новый вид современного расизма.
В США сейчас меньше всего защищены права гетеросексуальных трудоустроенных белых, оплачивающих все счета и налоги, да и в Европе по-ходу также
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1k
Mellivora 12 минут назад
Че там не понятного-то,раздутая пустышка.
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7k
Bely 15 минут назад
этот мир сошёл с ума
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448
vitalik Полчаса назад
Почему разлюбил, почему именно сразу весь мир?
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5k
Паха Полчаса назад
"как мир разлюбил"? Почему мнение и загоны меньшинства называются всем миром? Почему те кто топят за толерантность сами её не проявляют?
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7k
Шурум-бурум Час назад
какая разница, что из себя представляет автор, если его произведение оказалось действительно хорошим продуктом и цепляет?!
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5k
corell Час назад
За что боролась на то и напоролась.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Элементарная зависть злобных неудачников.
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25k
Антон 2 часа назад
Она заработала миллионы фунтов стерлингов. Её любили множество людей. Умный человек поступил бы так: Сиди, молчи, наслаждайся славой. Но разве женщина может молчать?
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179
Обратная сторона Луны Антон 38 минут назад
Я не могу молчать ©
Я не могу молчать ©
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