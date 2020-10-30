Как мир разлюбил Джоан Роулинг и почему дело не только в ее твитах о менструации

В середине 1990-х, когда вышла первая книга о «мальчике, который выжил», вопросы diversity — расового, гендерного и так далее разнообразия — всерьез не обсуждались. Герои и героини были белыми, стройными и гетеросексуальными, а другие если и появлялись, то на вторых ролях и в качестве комических персонажей или антагонистов. «Гарри Поттер» в этом смысле был продуктом своего времени. Сейчас сложно этого не заметить. Скажем, рефреном в описании Дурслей шли упоминания их непривлекательности и полноты: связка «толстый = плохой» и сравнения Дадли со свиньями не смущали читателей. Даже сегодня разговоры о фэтфобии в «Гарри Поттере» так и не вышли за пределы блогов. А вот счета за расизм в книгах Роулинг выставляли. Опустим момент с домовыми эльфами, которым просто нравилось прислуживать, и насмешки над кампанией Гермионы по их освобождению. Займемся математикой: НЕбелых персонажей в книгах можно пересчитать по пальцам. Сестры Патил, Дин Томас, Кингсли Бруствер и Чжоу Чанг, с которой был связан один из первых скандалов. Имя первой азиатской героини Роулинг собрала из корейских фамилий, показав, что даже не утруждала себя ресерчем. Негетеросексуальных персонажей в серии тоже не было. До 2007 года.



Прошло несколько месяцев с выхода «Гарри Поттера и Даров смерти», последней книги серии. Джоан Роулинг неожиданно объявила, что Дамблдор, который еще том назад умер, гей. Кто-то разозлился: зачем портить сказку такими подробностями? Кто-то обрадовался: здорово увидеть в любимой истории репрезентацию ЛГБТ+. Кто-то недоумевал: почему в самой серии книг об этом не было ни слова? Даже в последней части, где Дамблдор наконец поделился с Гарри какой-то историей своей жизни? Так что, когда начались съемки «Фантастических тварей», многие надеялись увидеть историю любви, изменившую жизнь будущего директора. А получили в итоге одну строчку из уст Дамблдора: «Мы были больше чем братья». И новые подробности от самой Роулинг в интервью после выхода «Преступлений Гриндевальда»: «Их отношения были очень глубокими, страстными. Это были любовные отношения». Кому-то и это показалось чересчур, а кто-то пришел в ярость из-за квирбейтинга — попытки привлечь ЛГБТ+ обещанием репрезентации, которая оказывается просто маркетинговым приемом.



Другой скандал произошел в 2015-м, когда начали готовить постановку пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Роль Гермионы досталась темнокожей актрисе Номе Думезвени. Части поклонников изменения показались попыткой угодить социальным настроениям. Часть обрадовалась: почему бы не исправить ошибки и не сделать каст более разнообразным? А потом Джоан Роулинг написала в Twitter: «Карие глаза, вьющиеся волосы, очень умная. Белая кожа никогда не упоминалась», сделав вид, что и не задумывала Гермиону белой. Фанаты быстро нашли цитаты из книг писательницы, опровергающие эти слова, — а заодно напомнили, что в кастинге фильмов она сама принимала участие и называла Эмму Уотсон идеальным воплощением героини.