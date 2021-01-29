35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для ребенка

Различные исследования уже не раз доказывали, что наличие дома собак благотворно влияет на маленького ребенка. Малыши очень привязываются к питомцам, учатся ответственности, заботе, безусловной любви и благодарности. Собаки становятся для них лучшими друзьями. Чтобы доказать это, даже не нужны слова - просто посмотрите эти фотографии..