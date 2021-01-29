FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9637 постов • 1183 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для ребенка

35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для ребенка (36 фото)

Автор:
29 января 2021 21:16
Сообщество : Животные
Метки: дети   дети и животные   животные   мило   питомцы   собака   собаки   фото   
100
36

Различные исследования уже не раз доказывали, что наличие дома собак благотворно влияет на маленького ребенка. Малыши очень привязываются к питомцам, учатся ответственности, заботе, безусловной любви и благодарности. Собаки становятся для них лучшими друзьями. Чтобы доказать это, даже не нужны слова - просто посмотрите эти фотографии..

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дети   дети и животные   животные   мило   питомцы   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Вари правильно Вари правильно "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг Хаски "завис", пока бабушка делала ему массаж Хаски "завис", пока бабушка делала ему массаж Американец попал в тюрьму, отказавшись вернуть собаку работодателю Американец попал в тюрьму, отказавшись вернуть собаку работодателю Ученые выяснили, когда появились первые домашние собаки Ученые выяснили, когда появились первые домашние собаки Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

324126



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
55
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
4
139
Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
1
13
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
12 редких снимков звёзд 90-х и начала 00-х: мода и образы были другими
0
28
12 редких снимков звёзд 90-х и начала 00-х: мода и образы были другими
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#кино#факты#знаменитости#Реакция#авто аварии#коронавирус#позитив#на различный вкус
#фото#прикол#Россия#природа#приколы#аварии#навальный#город#смешные#война
#интересно#интересное#дтп#история#Разное#картинки#прикольные#настроение#шоу бизнес#кот

На что жалуетесь?

Вернуться