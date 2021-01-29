35 трогательных доказательств того, что собака - лучший друг для ребенка

Различные исследования уже не раз доказывали, что наличие дома собак благотворно влияет на маленького ребенка. Малыши очень привязываются к питомцам, учатся ответственности, заботе, безусловной любви и благодарности. Собаки становятся для них лучшими друзьями. Чтобы доказать это, даже не нужны слова - просто посмотрите эти фотографии..
"8 месяцев назад у нашего сына, который передвигался на инвалидном кресле, появилась собака. Сын просил ее, потому что верил, что она поможет ему стать сильнее. И он был прав"
"Моя дочь обожает собак. Она даже накопила деньги, чтобы оплатить все счета спасенных собак. Вот третья собака, которую мы взяли из приюта"
"Работаю в приюте для собак. Иногда новые хозяева присылают фото, и нам всегда интересно узнать, как там бывшие подопечные. Этот снимок вызвал улыбку"
"С тех пор, как в доме появился ребенок, наш пес не может есть, не убедившись, что малыш тоже ест. Приходится ставить рядом с ним миску с кормом"
Два индийских мальчика собрали деньги на пластырь и повязку, чтобы перевязать рану бездомного щенка
"Я даже и не догадывалась 17 лет назад, что когда-то мой лучший друг увидит моего первого ребенка"
"У моего сына аутизм, и ему нужен частый телесный контакт для ощущения безопасности. Наш пес, которого мы взяли из приюта, стал его главным спутником и охранником"
"Сказала сыну, чтобы он нашел видео о дрессировке, если хочет обучить щенка командам. Вот он показывает эти видео щенку"
"Наша пожилая собака всегда любила детей. Мы не могли не взять ее с собой на первую фотосессию"
"Нашему сыну сделали пересадку сердца. Моя жена сшила ему костюм Железного Дровосека. Трусливый Лев - в исполнении нашего пса"
"Соседка часто подкармливает наших собак. А недавно начала давать вкусняшки и дочери. Вот все трое ждут очередной порции угощений"
"Попытался сделать милое фото ребенка с собакой. Собака чихнула во время снимка. Получилось странновато, но весело!"
"Эта собака-терапевт несколько раз встречалась с нашей дочкой перед операцией. Она очень помогла дочери, и она совсем не боялась ничего благодаря ей"
"Нашему псу 18 лет, и ему очень трудно стоять. Но с тех пор, как в доме появилась малышка, он стоит вот так подолгу. Мы невероятно любим его"
Источник:
- Хаски "завис", пока бабушка делала ему массаж
- Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его
- "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг
- Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
- Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой
Понравилось13