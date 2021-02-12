Рыбалка с огоньком: житель ХМАО пробурил лунку и поймал газ

В соцсетях выдвигают разные версии увиденного - от антропогенной катастрофы до розыгрыша. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
Житель ХМАО поделился в соцсетях видео, сделанном близ Сургута. Мужчина пришел на рыбалку, забурился, а из лунки вылез столб горящего газа.
В соцсетях к ролику отнеслись по-разному. Одни комментаторы сетовали на ужасную экологическую обстановку, но нашлись и скептики, заявившие, что видео - простая постановка. "Берем туристический газовый баллон, пригружаем, повреждаем у него выпускной клапан и бросаем в прорубь в неглубоком месте, поджигаем, снимаем видео и выкладываем в соцсеть", - написал один из них. Нашлись и те, кто посчитал, что явление имеет антропогенный характер и похоже на прорыв газопровода (напомним, неподалеку находится федоровское месторождение газа). В Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуре пообещали разобраться с этим вопросом. А вы как считаете, возможно ли подобное явление или все-таки фейк?
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Очередное доказательство - что соцсети сборище имбецилов-бездельников. Лишь бы что пообсуждать не включая мозг.