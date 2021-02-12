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Рыбалка с огоньком: житель ХМАО пробурил лунку и поймал газ

Рыбалка с огоньком: житель ХМАО пробурил лунку и поймал газ (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 10:06
Метки: ХМАО   видео   газ   лунка   подледный лов   рыбалка   сургут   
1108
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В соцсетях выдвигают разные версии увиденного - от антропогенной катастрофы до розыгрыша. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?

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Метки: ХМАО   видео   газ   лунка   подледный лов   рыбалка   сургут   
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14  комментариев
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8k
Владимир Час назад
Растения/бактерии на дне озера зимой вырабатывают метан, который поднимается со дна озера в виде пузырьков газа. Поднимаясь со дна озера, пузырьки метана утыкаются в слой льда и накапливаются под замерзшей поверхностью. Протыкаем одно из подобных скоплений газа, поджигаем, ждем пока догорит.
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1k
Йожык Полчаса назад
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20k
Батончик с маком 37 минут назад
водяной пукнул
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17k
Андрей Иванов 48 минут назад
Для баллона газа многовато и цвет другой
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26k
Игорь Час назад
В соцсетях выдвигают разные версии увиденного - от антропогенной катастрофы до розыгрыша.
============
Очередное доказательство - что соцсети сборище имбецилов-бездельников. Лишь бы что пообсуждать не включая мозг.
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12k
* Игорь 45 минут назад
Фишки, та же соц.сеть, где смотрят видосы и обсуждают. Самокритичненько...
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19k
BillyBonzz Час назад
Батя рассказывал: в детстве они так развлекались, гуляли по льду на реке и находили застывшие пузыри метана подо льдом, этот метан из-под дна выходил, летом даже струйки пузырьков со дна можно было увидеть под водой, так вот пробивали они эти застывшие пузыри пешней или лыжной палкой и кидали спичку, пламя метров на 5 в воздух вырывалось, а не успеешь отбежать - в лицо пыхало, ресницы и брови сгорали)))
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11k
Анатолий Соколов Час назад
если под озером расположено месторождение газа - то скопление газа подо льдом вполне возможно - только газ сам по себе загореться не мог - его поджечь нужно специально.
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9k
quam mordet Анатолий Соколов Час назад
обычный метан с гниющего дна
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11k
Анатолий Соколов quam mordet 57 минут назад
"с гниющего дна" пузыри небольшие и выветриваются меньше чем за минуту ...
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9k
quam mordet Анатолий Соколов 53 минуты назад
внезапно длительность ролика 37 секунд ;)
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10k
alexis Анатолий Соколов Полчаса назад
Бывают и не маленькие.
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quam mordet Час назад
"Кошмар!" хех, "Не верю!"(с)Станиславский
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