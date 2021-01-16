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Деревенский пёс приютил в своей будке двух голодных и замёрзших собак

Деревенский пёс приютил в своей будке двух голодных и замёрзших собак (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 13:57
Сообщество : Животные
Метки: доброта   пес   приютил   собаки   
427
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Жительница деревни Новая Мельница (Новгородская обл.) Арина Афонина увидела,
что её сторожевой пёс по кличке Плешик очень странно себя ведёт –
суетится возле своей будки и привлекает внимание хозяйки.

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Метки: доброта   пес   приютил   собаки   
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5  комментариев
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3k
ваня панкин 2 часа назад
вот и собачевским тоже повезло...
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Моя кошка, когда жила у бабушки как-то привела кошку, нельзя сказать что бы они дружили, скорее просто игнорировали друг друга, есть могли с одной миски, позже мы свою кошку забрали в квартиру, а та что пришла еще и котят родила (наша тоже), через пол года пропала, встретил ее еще через пару лет, жила в километре на СТО.
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Это не бродяги. Это потерянцы или выброшенки. Одна с ошейником даже.
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62k
Максим Olga Raudis 55 минут назад
да нелюди на зиму уехали, а собак бросили.
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1k
Котлер 2 часа назад
А нас в школе учили что человек это высшая ступень эволюции...
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