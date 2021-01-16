Деревенский пёс приютил в своей будке двух голодных и замёрзших собак

Жительница деревни Новая Мельница (Новгородская обл.) Арина Афонина увидела,
что её сторожевой пёс по кличке Плешик очень странно себя ведёт –
суетится возле своей будки и привлекает внимание хозяйки.
что её сторожевой пёс по кличке Плешик очень странно себя ведёт –
суетится возле своей будки и привлекает внимание хозяйки.
– Подхожу ближе. Мама-дорогая!
А Плешик привёл в свой дом двух голодных и замёрзших собак, – рассказала Арина. – Отдал им свою еду и сидит охраняет их покой.
Какой благородный джентльмен у нас.
А Плешик привёл в свой дом двух голодных и замёрзших собак, – рассказала Арина. – Отдал им свою еду и сидит охраняет их покой.
Какой благородный джентльмен у нас.
Как рассказала «Новгородским Ведомостям» молодая женщина,
её пёс приютил собак два дня назад.
Одна из них, помоложе, сегодня убежала во время прогулки.
А вот второй пёс регулярно приходит в гости к Плешику, чтобы погреться и поесть.
– Он частенько сидит в будке. Пёс очень большой, старый и, кажется, слепой, – пояснила Арина Афонина.
её пёс приютил собак два дня назад.
Одна из них, помоложе, сегодня убежала во время прогулки.
А вот второй пёс регулярно приходит в гости к Плешику, чтобы погреться и поесть.
– Он частенько сидит в будке. Пёс очень большой, старый и, кажется, слепой, – пояснила Арина Афонина.
Плешик
У самого "Плешика" - непростая судьба.
Арина подобрала его на улице щенком.
Он был вонючий, плешивый, с гниющими ранами. Плешик.
Но всё-таки было решено его оставить в семье.
Пса долго лечили, и теперь он лучший друг её двух маленьких детей.
Арина подобрала его на улице щенком.
Он был вонючий, плешивый, с гниющими ранами. Плешик.
Но всё-таки было решено его оставить в семье.
Пса долго лечили, и теперь он лучший друг её двух маленьких детей.
Возможно, собаки пришли и сами, неважно.
На видео видно, что деревенский пёс относится к ним очень дружелюбно и готов помочь, чем сможет.
Одна из собак, старенькая, регулярно приходит посидеть в будке Плешика - явно с его согласия.
Плешик в прямом смысле на своей шкуре знает, каково это - оказаться брошенным на улице,
и действительно помог этим голодным и замерзающим собакам.
И это хорошо.
На видео видно, что деревенский пёс относится к ним очень дружелюбно и готов помочь, чем сможет.
Одна из собак, старенькая, регулярно приходит посидеть в будке Плешика - явно с его согласия.
Плешик в прямом смысле на своей шкуре знает, каково это - оказаться брошенным на улице,
и действительно помог этим голодным и замерзающим собакам.
И это хорошо.
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