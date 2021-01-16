Деревенский пёс приютил в своей будке двух голодных и замёрзших собак

Возможно, собаки пришли и сами, неважно.

На видео видно, что деревенский пёс относится к ним очень дружелюбно и готов помочь, чем сможет.

Одна из собак, старенькая, регулярно приходит посидеть в будке Плешика - явно с его согласия.

Плешик в прямом смысле на своей шкуре знает, каково это - оказаться брошенным на улице,

и действительно помог этим голодным и замерзающим собакам.

И это хорошо.