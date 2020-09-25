В Приморском крае появился "Русский Хатико"

Собака уже две недели ожидает хозяина на перроне в селе Тигрового.
Местная жительница кинула клич в паблике Владивостока с просьбой найти хозяина собачки, которая уже две недели не покидает перрон железнодорожного вокзала.
По словам женщины, местные жители уже много раз подкармливали пса и пытались забрать его с собой. Но тот упорно возвращается на свой пост, внимательно рассматривает электрички и бегает среди пассажиров, как будто пытается найти кого-то.
По словам женщины, местные жители уже много раз подкармливали пса и пытались забрать его с собой. Но тот упорно возвращается на свой пост, внимательно рассматривает электрички и бегает среди пассажиров, как будто пытается найти кого-то.
Пользователи соцсетей предположили, что хозяин пса мог умереть или попасть в больницу.
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