В Приморском крае появился "Русский Хатико"

Местная жительница кинула клич в паблике Владивостока с просьбой найти хозяина собачки, которая уже две недели не покидает перрон железнодорожного вокзала.



По словам женщины, местные жители уже много раз подкармливали пса и пытались забрать его с собой. Но тот упорно возвращается на свой пост, внимательно рассматривает электрички и бегает среди пассажиров, как будто пытается найти кого-то.