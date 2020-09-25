FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8762 поста • 1112 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Приморском крае появился "Русский Хатико"

В Приморском крае появился "Русский Хатико" (4 фото)

Автор:
25 сентября 2020 13:59
Сообщество : Животные
Метки: Приморский край   владивосток   животные   пёс   собака   хатико   
630
4
Собака уже две недели ожидает хозяина на перроне в селе Тигрового.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Приморский край   владивосток   животные   пёс   собака   хатико   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
dimitr 2 часа назад
Животные лучше людей.
Всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SoulFox 12 минут назад
Бываю там периодически, но собакена вроде не видел. Нужно будет посмотреть в следующий раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Арт Полчаса назад
Е*ать стадо пи*данутое..... Откуда вы знаете что с хозяином? Может он тоже, не дай Бог, уехал на работу и умер при несчастном случае?? Или в больнице??? Откуда у нас такой народ долбое*ический?? Сразу клеймо повесят, не зная человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
720
Грета Тунберг 2 часа назад
В фильме, Хатико ждал хозяина,а он умер, почему сразу бросили-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Типа граф Грета Тунберг Час назад
И не говори , почему сразу бросили , может она фишку просекла что так можно хавчик на халяву поиметь , как вот этот пёсель :
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Типа граф Час назад
Шучу конечно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SpoiltNail Типа граф Час назад
собака воспитанная цыганами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом «Не научился быть хорошим»: хозяин избавился от своей пожилой собаки и оставил записку «Не научился быть хорошим»: хозяин избавился от своей пожилой собаки и оставил записку В Испании сбежавший лев оказался собакой В Испании сбежавший лев оказался собакой Собака уже три года ждет бросившего ее хозяина Собака уже три года ждет бросившего ее хозяина Собаку, которая чуть не умерла от голода, спас благородный любитель животных Собаку, которая чуть не умерла от голода, спас благородный любитель животных Пёс умеет вытаскивать купюры из-под монет Пёс умеет вытаскивать купюры из-под монет
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26988



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эти дизайнеры - просто гении!
14
75
Эти дизайнеры - просто гении!
Знаменитый рыбак показал новых чудовищ из подводного мира
1
41
Знаменитый рыбак показал новых чудовищ из подводного мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Столкновение с маршруткой в Саратовской области
0
5
Столкновение с маршруткой в Саратовской области
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
0
6
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#юмор#животные#дтп#авто авария#автомобили#дети#красота#автомир#авария дня
#прикол#факты#россия#интересное#люди#прикольные#кино#подборка#навальный#дизайн
#история#фото#авария#позитив#природа#автоприкол#комментарии#СССР#gif#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться