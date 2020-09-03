30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками

1. "Не уверен, что они меня заметили"
2. "Сестра отправилась навестить пожилого родственника, у которого деменция, оставив собаку снаружи. Он переживал за пса и весь день развлекал его, показывая ему картины через стекло"
3. "Он подглядывал за нами всю дорогу"
4. "Думаю, это и называют "щенячьим взглядом"
5. "Его зовут Коннор и он сокровище"
6. "Просто песик"
7. "Случай в драйв-ине. Владелец собак разрешил мне сделать фотографию"
8. "Я недавно переехала. Это соседская собака Эдит. Она каждое утро приходит ко мне на крыльцо и ждет, пока я не открою ей дверь"
9. "Добрый день, я бы хотел снять все самые вкусные вклады"
10. "Ждала такси и услышала, как кто-то рядом шмыгает носом"
11. "Мой друг переехал в новый дом, и теперь у него вот такой сосед!"
12. "Золотые ворота из золотистых мальчиков и девочек"
13. "Встретила ньюфаундленда на острове Ньюфаундленд!"
14. "Коллега кое-что забыл на моем столе"
15. "Мои приятели подрабатывают тем, что сидят с чужими собаками. Это Принцесса. У нее нет зубов и она спит в старом чемодане"
16. "Доброе утро, мэм!"
17. "Милейшая девочка корги в рюкзаке"
18. "Это Элли. Она любит гулять со своей любимой игрушкой в зубах. Поэтому от желающих с ней познакомиться отбоя нет! Я тоже пала жертвой ее очарования"
19. "Ох, ну и взгляд!"
20. "Кажется, этот пассажир, сидящий позади нас, не соблюдает социальную дистанцию"
21. "Познакомился с этим улыбающимся созданием и его хозяйкой в автобусе"
22. "Маленькая плюшевая сосиска отдыхает во время обеденного перерыва"
23. "Кто к нам сегодня на работу пришел"
24. "Встретил на улице, гуляя по Риму. Вылитый Добби!"
25. "Какая красотка!"
26. "Это одна из самых веселых и счастливых собак из тех, что я видел"
27. "Это малышка Винни. Заснула на руках у своей мамы"
28. "Познакомился в парке с девушкой"
29. "Это Мило. Он невероятно хорош собой"
30. "Только что познакомился с Фиби. Она любит играть с листьями"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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