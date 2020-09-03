FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8594 поста • 1097 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками

30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками (31 фото)

Автор:
03 сентября 2020 12:49
Сообщество : Животные
Метки: встречи с животными   забавные животные   забавные собаки   пес   поведение животных   псины   собаки   четвероногие   
786
31
В Фейсбуке есть популярная группа Dogspotting, в которой люди делятся забавными и милыми фотографиями собак. В группе 1,8 млн участников, и одно главное правило: публиковать только снимки собак, встреченных где-то случайно, а не своих домашних питомцев. И чтобы никаких кошек! Ну, это и так понятно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: встречи с животными   забавные животные   забавные собаки   пес   поведение животных   псины   собаки   четвероногие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер Час назад
30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andreaqa 4 минуты назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kirka72 16 минут назад
30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565
thor2006 Полчаса назад
22. Но бокалы надо бы убрать...
22. Но бокалы надо бы убрать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
кожаный олень 50 минут назад
30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк Интернет рассмешила реакция собаки на отражение в зеркале Интернет рассмешила реакция собаки на отражение в зеркале Котики и собаки до и после того, как их забрали из приюта Котики и собаки до и после того, как их забрали из приюта Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек Много дней преданный пёс ждёт своего хозяина у дверей больницы Много дней преданный пёс ждёт своего хозяина у дверей больницы
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

435780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать
2
44
Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
258
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему у людей разный цвет кожи?
0
9
Почему у людей разный цвет кожи?
8 советов по созданию "зеленого офиса"
0
6
8 советов по созданию "зеленого офиса"
История из жизни одного подростка, по которой можно смело снимать фильм
История из жизни одного подростка, по которой можно смело снимать фильм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#подборка#сша#в мире#еда#настроение#спорт#фильмы
#юмор#животные#дтп#авария#актеры#1 сентября#знаменитости#новинки#школа#автомобиль
#прикол#история#интересное#кино#шоу бизнес#авто авария#картинки#позитив#шуфутинский#movienews.film

На что жалуетесь?

Вернуться