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Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждёт прибытия поезда… И так уже несколько лет!

Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждёт прибытия поезда… И так уже несколько лет! (2 фото)

Автор:
16 января 2021 06:00
Метки: интересное   история   кот   поезд   
532
2
Сегодня мы поделимся с вами историей, которая понравиться всем кто с теплом относится к братьям нашим меньшим.

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Метки: интересное   история   кот   поезд   
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34k
parallax 4 часа назад
"Даже интересно, как ему удалось ни разу не опоздать к прибытию поезда?"

Так ведь домашний же. А в доме часы есть.
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26k
АнтонПолднев Час назад
ПонравитЬся
Читаю интернет и понимаю, что уроки русского в школах отменили...
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2k
DENIS-KA 2 часа назад
Котико
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3k
TirAn 4 часа назад
раскормят и перекормят
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5k
Игорь 4 часа назад
я думаю - он и другие поезда окучивает
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59k
Доктор Джонс 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Александр Доктор Джонс 2 часа назад
Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждёт прибытия поезда… И так уже несколько лет!
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71k
Aстановитесь.. 7 часов назад
Bсе описали этого кота - Фишки последние с опозданием на неделю..
Bсе описали этого кота - Фишки последние с опозданием на неделю..
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58k
Viktor Aстановитесь.. 2 часа назад
Нет не последние, было и на Фишках недавно!
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