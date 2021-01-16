Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждёт прибытия поезда… И так уже несколько лет!

Нашим героем стал кот по кличке Феликс. Смышлёный питомец каждый вечер появляется на железнодорожной станции Старая Русса и чего-то ждёт. По нему можно сверять часы – животное всегда появляется в одно и то же время. В 22:40 пушистик садится на перроне и внимательно смотрит по сторонам.



Чего же ждёт МУРлыка? А ждёт он появления поезда Псков-Москва. И не просто так! Оказывается, его всегда подкармливает проводница, а если говорить точнее, то все проводники, которые работают на поезде. Феликса все знают и заблаговременно готовят для него разнообразные лакомства. Это уже стало своего рода традицией, которой несколько лет.