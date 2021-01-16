Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждёт прибытия поезда… И так уже несколько лет!

Сегодня мы поделимся с вами историей, которая понравиться всем кто с теплом относится к братьям нашим меньшим.
Нашим героем стал кот по кличке Феликс. Смышлёный питомец каждый вечер появляется на железнодорожной станции Старая Русса и чего-то ждёт. По нему можно сверять часы – животное всегда появляется в одно и то же время. В 22:40 пушистик садится на перроне и внимательно смотрит по сторонам.
Чего же ждёт МУРлыка? А ждёт он появления поезда Псков-Москва. И не просто так! Оказывается, его всегда подкармливает проводница, а если говорить точнее, то все проводники, которые работают на поезде. Феликса все знают и заблаговременно готовят для него разнообразные лакомства. Это уже стало своего рода традицией, которой несколько лет.
Чего же ждёт МУРлыка? А ждёт он появления поезда Псков-Москва. И не просто так! Оказывается, его всегда подкармливает проводница, а если говорить точнее, то все проводники, которые работают на поезде. Феликса все знают и заблаговременно готовят для него разнообразные лакомства. Это уже стало своего рода традицией, которой несколько лет.
Когда снимок с котейкой и проводницей, сделанный фотографом Дмитрием Марковым, появился в сети, неравнодушные люди стали беспокоиться насчёт того, что у животного нет дома. Но тут же в комментариях появилось сообщение от жителей Старой Руссы, которые заверили, что питомец всё-таки домашний. Просто Феликс часто выходит на самовыгул и ищет, где разжиться вкусняшками. И так уж повелось, что проводники поезда стали подкармливать милого пушистика. 🙂
Невероятно умный кот, согласитесь! Даже интересно, как ему удалось ни разу не опоздать к прибытию поезда?
Невероятно умный кот, согласитесь! Даже интересно, как ему удалось ни разу не опоздать к прибытию поезда?
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Метки: интересное история кот поезд
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Так ведь домашний же. А в доме часы есть.