Житель Саратова не получил обещанного секса и пожаловался в полицию: возбуждено уголовное дело

В Саратове отдыхавший в сауне 22-летний парень заказал интимные услуги и оплатил переводом затребованную сумму в размере 16 тысяч рублей, однако «услуги» он так и не дождался. После того как потерпевший понял, что его обманули, он отправился в полицию, об этом сообщил источник, со ссылкой на "РИА Новости". Сообщается, что по данному обращению, уже возбуждено дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по этому пункту УК, составляет три года лишения свободы.