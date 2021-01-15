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Житель Саратова не получил обещанного секса и пожаловался в полицию: возбуждено уголовное дело

Житель Саратова не получил обещанного секса и пожаловался в полицию: возбуждено уголовное дело (1 фото + 3 видео)

Автор:
15 января 2021 20:10
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   интим   клиенты   мошенники   предорлата   развод   саратов   услуги   
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Саратовская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» из-за не приехавшей к клиенту проститутки.

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Метки: Россия   интим   клиенты   мошенники   предорлата   развод   саратов   услуги   
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11  комментариев
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996
Йожык Час назад
А кто-то просто трахает тахту и проблем с проститутками не знает
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888
Обратная сторона Луны 22 минуты назад
Ну и расценочки у них в Саратове....
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1k
Anton Omelyanenko Полчаса назад
Ужас какой. Ну почему бы просто не работать честно! )
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−25
Племянник Путина Полчаса назад
есть у меня ощущение, что денег ему не вернут )))
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1k
ALEX Племянник Путина 9 минут назад
Он ещё и на адвоката потратит деньги.
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20k
Батончик с маком 52 минуты назад
в 22 года вызывать проститутку? фигассе он задрот.
в этом возрасте уже взрослый, но не старый для девок и женщин всех возрастов.
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11k
Денис Час назад
Житель Саратова не получил обещанного секса и пожаловался в полицию: возбуждено уголовное дело
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212
Электроник Час назад
В жопу и тех и других.
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
С одной стороны, крендель ещё тот, с другой, я могу ему и позавидовать, яб сейчас залез с проституткой в сауну, дуба врезал бы точно, здоровье уже не то
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38k
Андрей Бертон Час назад
Хотел что бы его выипали, а его наипали.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ибо нехер по саунам с проститутками шляться
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