Житель Саратова не получил обещанного секса и пожаловался в полицию: возбуждено уголовное дело

Саратовская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» из-за не приехавшей к клиенту проститутки.
В Саратове отдыхавший в сауне 22-летний парень заказал интимные услуги и оплатил переводом затребованную сумму в размере 16 тысяч рублей, однако «услуги» он так и не дождался. После того как потерпевший понял, что его обманули, он отправился в полицию, об этом сообщил источник, со ссылкой на "РИА Новости". Сообщается, что по данному обращению, уже возбуждено дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по этому пункту УК, составляет три года лишения свободы.
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В правоохранительные органы страны довольно часто обращаются мужчины, у которых мошенники и мошенницы вытянули деньги, посулив предоставление секс услуг. Схема, как правило, весьма банальна: выбранная девушка или оператор липового ресурса обещает "всё устроить" после внесения предоплаты за встречу. Когда деньги поступают на счёт, мошенники продолжают и дальше требовать определённые суммы, угрожая прервать общение. В итоге не услуг ни денег, схема не новая, но на неё продолжают вестись мужчины возжелавшие клубнички. Примеры работы такого рода мошенников приведены в видеосюжетах.
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Следует отметить, что в полицейской практике нет-нет, да и встречаются любопытные исключения.
К примеру, сообщалось, что недавно в московскую полицию обратилась жрица любви, по имени Алёна с жалобой на клиента. Размышляя кинуть или нет клиента после внесения предоплаты, Алёна расслабилась и потеряла бдительность. И шустрый потенциальный клиент тут же оставил ночную бабочку без "нажитого непосильным трудом".
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в этом возрасте уже взрослый, но не старый для девок и женщин всех возрастов.