Вы там совсем Ojuelos, или Неприличная география

Посмотрите, как много в мире Джопп. Именно Джопп, а не Йопп. Такое название эти города и сёла получили в честь израильского города Яффа, упоминаемого в Библии. В Шотландии есть две Джоппы, одна Джоппа в Англии, в США аж восемь Джопп и одна дорога, названная в честь Джоппы, в Австралии есть ж/д станция с таким названием. Говорят, что в английские Джоппы стоит съездить не только ради названия - там вроде церкви и шпили ничуть не хуже, чем в Солсбери. Хотели бы сфоткаться со шпилем в Джоппе?