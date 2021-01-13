Вы там совсем Ojuelos, или Неприличная география

Ojuelos, Huy, Ueboni и другие названия на географической карте, которые так бесят Роскомнадзор.
Саратовский сайт "Свободные новости" 31 декабря предложил своим пользователям сыграть в "Города". К этому безобидному на первый взгляд конкурсу прикопался РКН. Редакция "Свободных новостей" получила от РКНовцев письмо с просьбой удалить комментарий, содержащий признаки нецензурной брани" или отредактировать его. В этот самом комментарии пользователь под ником "Мексиканец Педро" написал название города на букву "о". Нет чтобы написать Обнинск, Оттаву или, на худой конец, Омск. Педро написал Охуэлос-де-Халиско.
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Вот так выглядит комментарий после обращения РКН.
Не такие уж и свободные новости на сайте "Свободные новости", как справедливо пишут в комментариях.
Не такие уж и свободные новости на сайте "Свободные новости", как справедливо пишут в комментариях.
Нравится это РКН или нет, но Охуэлос действительно существует. Он был основан в 1569 году испанским конкистадором Педро Давила. В городке проживают всего 11,8 тыс. человек, которые вряд ли когда-нибудь слышали про Роскомнадзор, а если и услышат, то слово Roskomnadzor покажется им таким же неприличным, как для нас слово "охуэлос".
Потому что обидно...— Mихалыч(46)👋 (@Michalson2) January 13, 2021
Сплагиатили для какого-то своего городишки брендовое название целой отдельной цивилизации...
В случае с Охуэлос ожидаемо сработал эффект Стрейзанд, и далёкий городок всё чаще и чаще появляется в комментариях. На этот же эффект уповали создатели сети суши-баров "Ебидоёби". Нет-нет да и пожалуется кто-нибудь на неприличное название, которое, как указано мелким шрифтом на всех вывесках, переводится с японского всего лишь как "День недели - суббота". В конце декабря прошлого года срамным названием возмутился казанский пенсионер: "Удивительное дело, за вывески без татарского перевода бизнесменов кошмарят, а неприличные слова чиновники в упор не замечают?"
Но вернёмся к городам с неприличными названиями. Что для иностранца дом родной, то русскому - повод для смеха. Например, гора Ñahui в Перу и курортный город Ñahui Chapi рядом с горой. Только вот неприличной гора кажется лишь на письме, на самом деле она называется Ньяуи, что на языке индейцев кечуа означает "глаз".
В Аргентине есть провинция Jujuy. Аргентинцы на испанском называют её Хухуй, а на русском провинция называется Жуйжуй. Название искажено исключительно для того, чтобы не оскорблять уши русскоговорящих. Ради благозвучия считается допустимым не соблюдать правила транскрипции.
Бельгийский город Huy тоже кажется родным только на табличках, а на самом деле он Юи, но нашим соотечественникам это не мешает хихикать при въезде в этот древний город и фотографироваться с указателями. Кстати, город стоит на реке Hoyoux.
Посмотрите, как много в мире Джопп. Именно Джопп, а не Йопп. Такое название эти города и сёла получили в честь израильского города Яффа, упоминаемого в Библии. В Шотландии есть две Джоппы, одна Джоппа в Англии, в США аж восемь Джопп и одна дорога, названная в честь Джоппы, в Австралии есть ж/д станция с таким названием. Говорят, что в английские Джоппы стоит съездить не только ради названия - там вроде церкви и шпили ничуть не хуже, чем в Солсбери. Хотели бы сфоткаться со шпилем в Джоппе?
В Дании есть остров Gavnø (Гавнё), на котором стоит замок Gavnø, вокруг которого разбит парк Gavnø, куда можно попасть по мосту Gavnø. На острове варят очень популярное в Дании пива Gavnø. По одной из версий, название замка, острова, сада, моста и пива происходит от датского слова gavne, что значит "выгода". Туристы из России, посетившие замок и попробовавшие пиво, уверяют, что замок красивый и сделан на совесть, а пиво - вкусное.
В Австрии есть деревня под названием Fucking. И пусть для австрийцев это Фукинг, а не Факинг, тем не менее туристы, похищающие табличку с главным матерным английским словом, им успели здорово надоесть. В конце прошлого года деревня официально сменила название на Fugging.
Кстати, вот официальная позиция РКН по поводу различных Jujuy и Ojuelos. Географические названия, созвучные с русскими нецензурными словами не попадают под действие нормы закона "О СМИ", но ведомство просит СМИ транскрибировать (вот уже неблагозвучное слово!) иностранные фамилии, имена и географические названия так, чтобы школьники над ними не хихикали.
А вы знаете какие-нибудь неприличные места на карте мира?
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