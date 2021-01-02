На Карибах проснулись вулканы

На островах Мартиника и Сент-Винсент проснулись два вулкана, спавшие многие десятилетия. Власти островов уже выпустили предупреждения для граждан, предписав им быть готовыми к срочной эвакуации.
Вулканы, спавшие много десятиетий, проснулись в восточной части Карибских островов. Власти Мартиники и государства Сент-Винсент и Гренадины выпустили предупреждения для более чем 100 тысяч жителей островов.
Во вторник, накануне Нового года, вулкан Суфриер на острове Сент-Винсент начал активно испускать газы, началось формирование нового вулканического купола и изменение кратера.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Карибского региона сообщило, что "ученые наблюдают в кратере эффузивное извержение с выделением газа и пара". Правительство объявило оранжевый уровень опасности и предупредило жителей населенных пунктов рядом с вулканом о необходимости быть готовыми к эвакуации в блюжайшие часы.
Во вторник, накануне Нового года, вулкан Суфриер на острове Сент-Винсент начал активно испускать газы, началось формирование нового вулканического купола и изменение кратера.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Карибского региона сообщило, что "ученые наблюдают в кратере эффузивное извержение с выделением газа и пара". Правительство объявило оранжевый уровень опасности и предупредило жителей населенных пунктов рядом с вулканом о необходимости быть готовыми к эвакуации в блюжайшие часы.
Вулкан Суфриер, расположенный у северной оконечности острова Сент-Винсент, в последний раз извергался в 1979 году. Еще ранее случилось извержение 1902 года, в котором погибло около 1600 человек.
Вулкан Пели на Мартинике извергался в 1932году, уничтожив город Сент-Пьер и убив более 30 тысяч человек. Он также проявляет активность в последние дни, и жители Мартиники также уже получили предупреждение о необходимости быть готовыми к срочной эвакуации.
По словам вулканолога Эрика Клеметти из Университета Огайо, два вулкана никак не связаны друг с другом. "Их совместная активность - лишь совпадение", - утверждает он.
Вулкан Пели на Мартинике извергался в 1932году, уничтожив город Сент-Пьер и убив более 30 тысяч человек. Он также проявляет активность в последние дни, и жители Мартиники также уже получили предупреждение о необходимости быть готовыми к срочной эвакуации.
По словам вулканолога Эрика Клеметти из Университета Огайо, два вулкана никак не связаны друг с другом. "Их совместная активность - лишь совпадение", - утверждает он.
По словам Клеметти, активность вулканов свидетельствует о том, что внутри кипит магма, приближаясь к поверхности. Однако он признается, что вулканологи не могут предсказать, как скоро она выльется через кратер. "Эти вопросы пока еще находятся на стадии изучения", - утверждает он.
Самым активным вулканом на Карибах в последние годы был вулкан Суфриер Хиллз на горе Монсеррат. Он постоянно извергается с 1995 года, а в 1997-м его извержение уничтожило город Плимут и привело к гибели 19 человек.
17 из 19 действующих вулканов на Карибах располагаются на 11 островах, еще два - это подводные вулканы у побережья Гренады, включая вулкан с экзотическим названием "Драчливая Дженни", который проявляет постоянную активность в течение последних лет.
Самым активным вулканом на Карибах в последние годы был вулкан Суфриер Хиллз на горе Монсеррат. Он постоянно извергается с 1995 года, а в 1997-м его извержение уничтожило город Плимут и привело к гибели 19 человек.
17 из 19 действующих вулканов на Карибах располагаются на 11 островах, еще два - это подводные вулканы у побережья Гренады, включая вулкан с экзотическим названием "Драчливая Дженни", который проявляет постоянную активность в течение последних лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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