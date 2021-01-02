На Карибах проснулись вулканы

По словам Клеметти, активность вулканов свидетельствует о том, что внутри кипит магма, приближаясь к поверхности. Однако он признается, что вулканологи не могут предсказать, как скоро она выльется через кратер. "Эти вопросы пока еще находятся на стадии изучения", - утверждает он.

Самым активным вулканом на Карибах в последние годы был вулкан Суфриер Хиллз на горе Монсеррат. Он постоянно извергается с 1995 года, а в 1997-м его извержение уничтожило город Плимут и привело к гибели 19 человек.

17 из 19 действующих вулканов на Карибах располагаются на 11 островах, еще два - это подводные вулканы у побережья Гренады, включая вулкан с экзотическим названием "Драчливая Дженни", который проявляет постоянную активность в течение последних лет.