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На Карибах проснулись вулканы

На Карибах проснулись вулканы (4 фото)

Автор:
02 января 2021 09:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Мартиника   Монпеле   Сент-Винсен   Суфриер   вулканы   извержение   новости   
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На островах Мартиника и Сент-Винсент проснулись два вулкана, спавшие многие десятилетия. Власти островов уже выпустили предупреждения для граждан, предписав им быть готовыми к срочной эвакуации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Мартиника   Монпеле   Сент-Винсен   Суфриер   вулканы   извержение   новости   
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