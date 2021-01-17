FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных... Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств Почему в Бразилии дома стоят под наклоном Почему в Бразилии дома стоят под наклоном Скончался барон Бенджамин де Ротшильд Скончался барон Бенджамин де Ротшильд Художник Алатырский Вячеслав Викторович (Фантазия) Художник Алатырский Вячеслав Викторович (Фантазия) Фотоподборка Фотоподборка 15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика 15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки... Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост 9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》 9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》 Сегодня Василию Лановому - 87 лет! Поздравляем!! Сегодня Василию Лановому - 87 лет! Поздравляем!! Факты о леммингах - необъяснимая трагедия Факты о леммингах - необъяснимая трагедия Былое Былое Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах Гифки Гифки Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с пластиковыми окнами Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с... Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Восторг и Уважение

Восторг и Уважение (7 фото + 2 видео)

Автор:
17 января 2021 13:08
Метки: Ан-124-100   Руслан   военно-транспортный   самолет   
334
7
2
Как сообщило 15 января 2021 года Министерство обороны Российской Федерации, впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». В Брянской области проведены первые в этом году совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков с участием одновременно шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Ан-124-100   Руслан   военно-транспортный   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Несколько хороших знакомых служат у нас в той Сеще.
Был много раз у них в гостях.
Показывали аэродром.
Ну и возле самолетов экскурсию провели.
Видел их взлеты и посадки.
Зрелище из разряда - один раз увидел, и больше никогда не забудешь!)))
Мощь и сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Михалыч Полчаса назад
Ребята, может вы чуток дальше Пскова пролетите? Ну мало ли, спутник глюканул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
arcush Час назад
Как слышу "военно" так сразу понимаю - треп и глупость и обосранные шпоры! Где были эти русланы когда чурки завоевывали армян? У армян наше вооружение, а уж характер..., воевали они славно и честно не жалея себя, за свою землю. Неделя и маааленькие дроны пожгли нашу технику. У человека с маленьким концом всегда тяга к большим пистолетам и большим автомобилям, комплексы... Но конец все равно маленький!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar arcush Полчаса назад
Экспердов подвезли, а сам то что не воевал с армянами? "Наше вооружение" из 90х годов, то что показали тебе по тв и ютубе это десятая часть всего, какая связь ВТА и конфликта за Карабах я не понимаю, выбзделся, молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot arcush 24 минуты назад
Это не те ли самые армяне, о которых речь ведёшь? И не те ли армяне, которые остались в России, сами воевать не поехав?
Это не те ли самые армяне, о которых речь ведёшь? И не те ли армяне, которые остались в России, сами воевать не поехав?
Это не те ли самые армяне, о которых речь ведёшь? И не те ли армяне, которые остались в России, сами воевать не поехав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar zloykoyot 18 минут назад
А в мире сейчас очень модно любить родину из другой страны, прям культ какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot Sanar 12 минут назад
Так одно дело любить, а другое жизнью рисковать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA Час назад
Сеща...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Час назад
Да шесть таких машин в строю редко увидишь, молодёжи бесценный опыт, рад за коллег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
905
Шурман 2 часа назад
Выходил из них , 38 раз именно из них и 17 с разных . Позавчера вылетал из риги и один стоял на приколе , Волга Днепр компания , я их часто вижу и в Бельгию летают и кругом .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL 2 часа назад
Строем в плотных! Браво!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Medved 2 часа назад
Помню как мне один военный говорил.
"Как только услышишь про учения с большим количеством транспортных самолетов - знай, это начало конца".

Очень надеюсь, что был пьяный треп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
crossnet2013 Medved 2 часа назад
6 шт всего, не страшно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
905
Шурман Medved 2 часа назад
Знаешь я в 90тые насмотрелся как все стоит на приколах , будет время свои альбомы достану отсканирую фотки , дай бог что бы летали . Машинки скучают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot crossnet2013 13 минут назад
Это смотря кому, 6 Русланов например перевезут всю армию Эстонии по численному составу. Если генералов не считать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) "Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой "Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1647940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
2
180
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
8
144
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
﻿
Набирающие популярность
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
0
20
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
Что ждет сферу развлечений в 2021 после COVID-19: прогнозы экспертов
0
4
Что ждет сферу развлечений в 2021 после COVID-19: прогнозы экспертов
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Россия#картинки#актеры#прикольные#новинки#фильмы#интересное#коты
#Юмор#история#СССР#кино#приколы#природа#новости#movienews.film#комментарии#люди
#интересно#факты#подборка#прикол#сша#настроение#позитив#Автомобиль#космос#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться