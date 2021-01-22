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"Как мощны мои лапищи!": прыжок льва через ручей

"Как мощны мои лапищи!": прыжок льва через ручей (6 фото)

Автор:
22 января 2021 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Царь зверей   животные   звери   лев   природа   прыжок   ручей   фото   
459
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Лев перепрыгнул через ручей — на случай, если поблизости прячутся крокодилы.
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Метки: Царь зверей   животные   звери   лев   природа   прыжок   ручей   фото   
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1  комментарий
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RomaXz 2 часа назад
Даже прыгать через ручей надо с чувством собственного достоинства
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