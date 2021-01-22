"Как мощны мои лапищи!": прыжок льва через ручей

Лев перепрыгнул через ручей — на случай, если поблизости прячутся крокодилы.
272-килограммовый зверь был снят в момент нежелания соприкасаться с водой 52-летним фотографом Грантом Аткинсоном (Grant Atkinson) в Национальном парке Серенгети, Танзания.
«Львы-самцы для своего размера очень подвижны», — говорит фотограф.
«Я видел, как многие африканские млекопитающие пытались избегать открытой воды, какой бы мелкой она ни была.»
«Я видел, как многие африканские млекопитающие пытались избегать открытой воды, какой бы мелкой она ни была.»
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«Скорее всего, это поведение вызвано присутствием и угрозой со стороны крокодилов.»
«И хотя в этой части Серенгети обычно нет крупных крокодилов, тем не менее, льву следует соблюдать на открытой воде осторожность.»
«И хотя в этой части Серенгети обычно нет крупных крокодилов, тем не менее, льву следует соблюдать на открытой воде осторожность.»
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